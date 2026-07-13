12 штатов США подали иск, чтобы заблокировать сделку Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery

По мнению истцов, она приведёт к повышению цен для зрителей и сокращению выбора фильмов.Источник: Mario Tama / Getty Images / BloombergАнтимонопольный иск подали в суд Калифорнии, пишет Bloomberg. Согласно ему, покупка Paramount Skydance активов Warner Bros. Discovery навредит конкуренции на рынке распространения фильмов и лицензирования кабельных телеканалов.В документе говорится, что сделка объединит две из пяти крупнейших в США киностудий — они получат контроль над 27% фильмов, выпускаемых в кинотеатрах, и 30% ожидаемых блокбастеров. На ТВ-рынке компании будут контролировать более 50 каналов, показывающих новости, спортивный, развлекательный, детский и семейный контент.По словам генпрокурора Калифорнии Роба Бонты, «незаконное слияние» двух компаний приведёт к повышению цен, снижению качества и количества выпускаемых фильмов и телепередач — и это навредит кинотеатрам, кабельным дистрибьюторам и зрителям. Paramount не ответила на запрос о комментарии.В июне 2026 года Минюст США одобрил сделку Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery. Ведомство посчитало, что она вряд ли нанесёт ущерб потребителям или конкуренции в кино- и телеиндустрии. Но слияние ещё проверяют регуляторы в ЕС, отмечает CNBC.Акционеры Warner Bros. Discovery одобрили предложение Paramount — $31 за акцию — в апреле 2026 года. В сделку войдут в том числе телеканалы, киностудия и стиминговый сервис HBO Max. Закрыть её планируют в третьем квартале 2026 года после получения одобрений регуляторов. Если этого не случится, Paramount обяазалась выплачивать примерно по $650 млн в квартал Warner Bros. Discovery, пишет Reuters.Предложение Paramount перебило предложение Netflix, который в итоге отказался повышать цену. Руководство стриминга посчитало, что сделка перестала быть «финансово привлекательной».#новости