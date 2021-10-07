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Медиа
Маша Цепелева

Mail.ru Group, «Яндекс.Дзен», ТАСС, «Интерфакс», РБК и другие российские медиа подписали меморандум о борьбе с фейками Статьи редакции

СМИ будут проверять сообщения в соцсетях и информацию в сервисах по запросу.

  • Среди других подписантов представители Rambler&Co (входит «Лента.ру», «Газета.Ru», «Рамблер», «Чемпионат», WMJ.ru, «Секрет фирмы», Motor.ru, LiveJournal), «Ведомости», «Известия», Avito, The Bell, «МирТесен», URA.RU, «Диалог» и других медиа подписали меморандум о противодействии фейкам, сообщили vc.ru участники встречи.

  • Участники меморандума разработают общие механизмы и правила для поиска, проверки, опровержения и удаления недостоверной информации.

  • СМИ-участники меморандума будут искать фейки на Avito, «Яндекс.Дзене», Rutube и в соцсетях и сервисах Mail.ru Group по обращению пользователей. Недостоверную информацию будут помечать, сообщили «Ведомости».

  • К меморандуму могут присоединиться и другие российские и зарубежные интернет-издания. Оригинал документа будет храниться в «Центре интернет-технологий».

  • В сентябре «ВКонтакте» и «Одноклассники» сообщили, что начнут тестировать метки о фейковой информации в постах.

#новость

814 просмотров
17 17 комментариев
3
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Евгений Зимненко

О да!!! Как раз все те, кто фейки ну ни разу не распространяет и кликбейтом не балуется. В голос рыдаю )))

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10
Василий Белогородов

Так как для них ваш комментарий - фейк, будьте готовы к тому, что с вами начнут бороться)

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3
Сергей Коро

Они закрываются?

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10
Pavel Loginov

Хороший подарок на день рождение нашего бессменного президента. Наконец-то всякая мерзость про нашего отца нации, про его друзей ака апостолов, никто не сможет распространят мерзкие фейки. И самый первый признак фейка — упоминание слова "коррупция"

* сообщение опубликовано предположительно иностранным агентом и является фейком ред.

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5
Het Gloren

Заголовок для ИА «Панорама»

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2
Николай Миронов

ТАСС, лентару, Известия, закрываются чтоли?

Ответить
1
Павел Бойченко

И это был фейк! 😂

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0
Sergey Ontime

Какие фейки на авито будут искать?

Ответить
0
Андрей Мельник

Вот тоже это интересует. Нет, фейковые продавцы или работодатели там наверное есть, но я так понимаю, что речь не об этом.

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0
Балабаев вячеслав

Теперь заживем!

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0
Kirill Kulagin

В сообщениях в соц.сетях, но не в своих материалах )))) Сюр

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0
Нинзя

Что-то на vc новость долго выходила. Уже обсосали все с утра 🤨

А по сабжу - бла бла бла

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0
Alex Bach

Их фейки будут правильные, а все остальные - неправильные. Странно что тут рт нету.

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0
Люц Шнайдер

Почему нет TJ?

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0
Sergey Khohlachev

Яндекс.Дзен наконец-то станет надёжным источником информации.

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0
Платон Останин

Открыли филиал МинПравды

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0
Игорь Кайнов

На рамблере есть чудный раздел- новости партнеров! там такие чудные небылицы публикуются. Главное не нажимать никогда.

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0
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