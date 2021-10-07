Бум IPO 2020-21, самое успешное и провальное размещение: цифры, факты, аналитика

Бум IPO, который зародился в прошлом году, по-настоящему расцвел в этом. За первые девять месяцев 2021 года на биржах США разместилась 771 компания (рекордное значение!), из которых 463 эмитента представляли собой СПАКи, а остальные 308 - традиционные компании.