Mail.ru Group, «Яндекс.Дзен», ТАСС, «Интерфакс», РБК и другие российские медиа подписали меморандум о борьбе с фейками Статьи редакции
СМИ будут проверять сообщения в соцсетях и информацию в сервисах по запросу.
Среди других подписантов представители Rambler&Co (входит «Лента.ру», «Газета.Ru», «Рамблер», «Чемпионат», WMJ.ru, «Секрет фирмы», Motor.ru, LiveJournal), «Ведомости», «Известия», Avito, The Bell, «МирТесен», URA.RU, «Диалог» и других медиа подписали меморандум о противодействии фейкам, сообщили vc.ru участники встречи.
- Участники меморандума разработают общие механизмы и правила для поиска, проверки, опровержения и удаления недостоверной информации.
СМИ-участники меморандума будут искать фейки на Avito, «Яндекс.Дзене», Rutube и в соцсетях и сервисах Mail.ru Group по обращению пользователей. Недостоверную информацию будут помечать, сообщили «Ведомости».
- К меморандуму могут присоединиться и другие российские и зарубежные интернет-издания. Оригинал документа будет храниться в «Центре интернет-технологий».
В сентябре «ВКонтакте» и «Одноклассники» сообщили, что начнут тестировать метки о фейковой информации в постах.
Хороший подарок на день рождение нашего бессменного президента. Наконец-то всякая мерзость про нашего отца нации, про его друзей ака апостолов, никто не сможет распространят мерзкие фейки. И самый первый признак фейка — упоминание слова "коррупция"
* сообщение опубликовано предположительно иностранным агентом и является фейком ред.
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