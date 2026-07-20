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Таня Боброва
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Суд в США приостановил слияние Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery после иска 12 штатов — они утверждали, что сделка приведёт к повышению цен и сокращению выбора фильмов

Распоряжение будет действовать 14 дней.

Источник: Mario Tama / Getty Images / Bloomberg 
Источник: Mario Tama / Getty Images / Bloomberg 
  • Суд в Калифорнии временно запретил Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery завершать сделку, пишет WSJ. Стороны рассчитывали закрыть сделку до 22 июля 2026 года, добавляет Bloomberg.
  • Судья назначила на 3 августа 2026 года слушание, на котором решат — стоит ли продлевать блокировку до окончания судебного разбирательства.
  • 12 штатов подали иск в июле 2026 года. Калифорния запросила начало слушаний на апрель 2027 года. Paramount должна закрыть сделку до 30 сентября 2026-го — иначе, как пишет Reuters, ей придётся выплачивать Warner Bros. Discovery около $7 млн за каждый день отсрочки.
  • Истцы считают, что покупка Paramount Skydance активов Warner Bros. Discovery навредит конкуренции: объединит две из пяти крупнейших в США киностудий и более 50 каналов. Слияние приведёт к повышению цен, снижению качества и количества выпускаемых фильмов и телепередач. Судья согласилась, что остаются «серьёзные вопросы».
  • Акционеры Warner Bros. Discovery одобрили предложение Paramount — $31 за акцию — в апреле 2026 года. В сделку войдут в том числе телеканалы, киностудия и стиминговый сервис HBO Max. Предложение Paramount перебило предложение Netflix, который в итоге отказался повышать цену. В июне 2026 года Минюст США одобрил сделку.

#новости #paramount #warnerbros

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