Журналисты закрывшегося издания VTimes запустили новое деловое медиа VPost Статьи редакции
Пока только в соцсетях, но в будущем появится и сайт.
В издании продолжит работать команда VTimes — редакторы Борис Сафронов, Филипп Стеркин и Кирилл Харатьян.
В команде — Людмила Коваль, Михаил Оверченко, Анна Героева, Екатерина Гробман, Елена Комарова, Анна Третьяк и Маргарита Лютова. В будущем сотрудников будет больше, обещает VPost.
Пока медиа работает только в соцсетях, но уже подаёт документы на регистрацию СМИ, в скором времени появится и сайт.
- VTimes основали в 2020 году бывшие журналисты «Ведомостей», которые уволились из газеты после смены собственников и руководства. Издание пишет об экономике, финансах, бизнесе, экологии, здоровье, образовании.
- 14 мая Минюст внёс в реестр «иностранных агентов» зарегистрированный в Нидерландах фонд Stichting 2 Oktobe — это администратор доменного имени VTimes.io. 3 июня VTimes объявило о закрытии с 12 июня, но перед этим журналисты пообещали запустить новое медиа.
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