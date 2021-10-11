Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Всё это — одна компания
До онлайн-встречи с ней:
Смотреть
!function(e){var t={};function o(n){if(t[n])return t[n].exports;var a=t[n]={i:n,l:!1,exports:{}};return e[n].call(a.exports,a,a.exports,o),a.l=!0,a.exports}o.m=e,o.c=t,o.d=function(e,t,n){o.o(e,t)||Object.defineProperty(e,t,{enumerable:!0,get:n})},o.r=function(e){"undefined"!=typeof Symbol&&Symbol.toStringTag&&Object.defineProperty(e,Symbol.toStringTag,{value:"Module"}),Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0})},o.t=function(e,t){if(1&t&&(e=o(e)),8&t)return e;if(4&t&&"object"==typeof e&&e&&e.__esModule)return e;var n=Object.create(null);if(o.r(n),Object.defineProperty(n,"default",{enumerable:!0,value:e}),2&t&&"string"!=typeof e)for(var a in e)o.d(n,a,function(t){return e[t]}.bind(null,a));return n},o.n=function(e){var t=e&&e.__esModule?function(){return e.default}:function(){return e};return o.d(t,"a",t),t},o.o=function(e,t){return Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,t)},o.p="",o(o.s=0)}([function(e,t,o){"use strict";o.r(t);const n=e=>{if("object"==typeof Air){Air.import("module.ajaxify").one("Before page changed",()=>{e&&e()})}};var a=e=>{e={deadline:[2021,8,21,11,0,0],container:null,items:["days","hours","minutes","seconds"],textNotes:!0,leftPadZero:!0,...e};const{deadline:t,container:o,items:n,textNotes:a,leftPadZero:r}=e;let i=0,d=null,s=new Date(Date.UTC(...t));s.setMinutes(s.getMinutes()+s.getTimezoneOffset());const c={days:["День","Дня","Дней"],hours:["Час","Часа","Часов"],minutes:["Минута","Минуты","Минут"],seconds:["Секунда","Секунды","Секунд"]},l=()=>{clearInterval(i),d&&d()},u=()=>{let e=new Date;const t=s.getTime()-e.getTime();(e=>{const t={days:Math.max(0,Math.floor(e/864e5)),hours:Math.max(0,Math.floor(e%864e5/36e5)),minutes:Math.max(0,Math.floor(e%36e5/6e4)),seconds:Math.max(0,Math.floor(e%6e4/1e3))};let i="";n.forEach(e=>{const o=document.createElement("div"),n=document.createElement("div");let d=String(t[e]||0),s=r?d.padStart(2,"0"):d;if(n.innerHTML=s,o.appendChild(n),a){const t=document.createElement("div");let n=(u=c[e],(l=d)>=10&&l<=20||0===l?u[2]:l%10==1?u[0]:l%10>1&&l%10<5?u[1]:u[2]);t.innerHTML=n,o.appendChild(t)}var l,u;i+=o.outerHTML}),o&&(o.innerHTML=i)})(t),t<=0&&l()};return{start:()=>{u(),i=setInterval(u,1e3)},end:l,onEnd:e=>{d=e}}};((e="teaser",t=["https://leonardo.osnova.io/ea3ee605-1c16-57db-9081-36130c7d0e95/"],o="vc")=>{const a={root:e,index:e+"--index",entry:e+"--entry",loaded:e+"--loaded",location:e+"--entry-top",sitename:`${e}--${window.__codename||o}`},r=document.querySelector("."+a.root),i=document.querySelector('[air-module="module.feed"]');if(r){r.classList.add(a.sitename),-1===a.location.indexOf("location")&&r.classList.add(a.location),i?r.classList.add(a.index):r.classList.add(a.entry);const e=()=>{r.classList.add(a.loaded)};return new Promise(o=>{var i;(i=t,Promise.all(i.map((function(e){return new Promise((function(t){var o=document.createElement("img");o.onload=()=>{t(o)},o.onerror=t,o.src=e}))})))).then(()=>{o({showBanner:e,oneBeforePageChange:n,rootHTML:r,css:a})})})}})("mailmicroteaser-timer",["https://leonardo.osnova.io/5b09a88b-2271-5db9-be0e-94e4a1211ce5/"]).then(e=>{const{rootHTML:t,showBanner:o,oneBeforePageChange:n,css:r}=e;function i(e){var t="Mailru Group Timer — "+e;void 0!==window.dataLayer&&window.dataLayer.push({event:"data_event",data_description:t})}lottie.loadAnimation({container:document.getElementById("lottie"),renderer:"svg",loop:!0,autoplay:!0,path:"https://assets10.lottiefiles.com/packages/lf20_a0i1s2ep.json"}),i("Show"),t.onclick=()=>i("Click");const d=a({container:t.querySelector("[data-countdown]"),deadline:[2021,9,12,11,0,0]}),s=a({deadline:[2021,9,12,19,0,0]});d.onEnd(()=>{t.classList.add(r.root+"--outoftime")}),s.onEnd(()=>{t.classList.add(r.root+"--off")}),"tj"===window.__codename&&t.classList.add(r.root+"--tj"),n(d.end),d.start(),s.start(),o()})}]);
{"id":6931,"title":"\u0418\u0442\u043e\u0433\u0438 \u043a\u043e\u043d\u0444\u0435\u0440\u0435\u043d\u0446\u0438\u0438 Yandex.Cloud: 17 \u043d\u043e\u0432\u0438\u043d\u043e\u043a \u0434\u043b\u044f \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a\u043e\u0432","url":"\/redirect?component=advertising&id=6931&url=https:\/\/vc.ru\/yandex.cloud\/299472-strahovka-ot-kiberriskov-antirutinnyy-servis-dlya-razrabotchikov-i-eshche-15-novinok&placeBit=1&hash=f44db7bb06171795535999e25ddce135633f015446fc891081eee6aef26bae1e","isPaidAndBannersEnabled":false}
Медиа
Евгения Евсеева

Журналисты закрывшегося издания VTimes запустили новое деловое медиа VPost Статьи редакции

Пока только в соцсетях, но в будущем появится и сайт.

4 4 комментария
852 просмотров

В издании продолжит работать команда VTimes — редакторы Борис Сафронов, Филипп Стеркин и Кирилл Харатьян.

В команде — Людмила Коваль, Михаил Оверченко, Анна Героева, Екатерина Гробман, Елена Комарова, Анна Третьяк и Маргарита Лютова. В будущем сотрудников будет больше, обещает VPost.

Пока медиа работает только в соцсетях, но уже подаёт документы на регистрацию СМИ, в скором времени появится и сайт.

О чем пишет VPost? Прежде всего — о деньгах. В самом простом смысле — о тех деньгах, которыми мы с вами непосредственно распоряжаемся.

Затем, разумеется, о тех деньгах, которые с нас собирает государство — и распоряжается от нашего имени.

Ещё — о деньгах, которые идут на наше благополучие, государство ли их расходует или мы сами: на здоровье и образование.

Наконец, о деньгах, которые должны обеспечить наше безбедное будущее — экологически и социально обусловленное.

VPost
  • VTimes основали в 2020 году бывшие журналисты «Ведомостей», которые уволились из газеты после смены собственников и руководства. Издание пишет об экономике, финансах, бизнесе, экологии, здоровье, образовании.
  • 14 мая Минюст внёс в реестр «иностранных агентов» зарегистрированный в Нидерландах фонд Stichting 2 Oktobe — это администратор доменного имени VTimes.io. 3 июня VTimes объявило о закрытии с 12 июня, но перед этим журналисты пообещали запустить новое медиа.
«Бренд стал токсичен. Если с нами не общаются…
Почему руководство выбрало самый кардинальный из всех путей решения проблемы и чем ситуация VTimes…
vc.ru

#новость #vtimes #vpost

4 4 комментария
13
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["vpost","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","vtimes"], "comments": 4, "likes": 13, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 303873, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 11 Oct 2021 12:20:49 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
4 комментария
Популярные
По порядку
Sergey Grischyov

Признание нового медиа иноагентом через 3…2…1

Ответить
9
AZP

Даже если они будут писать о том, как трахаются львы, их всё равно признают агентами, экстремистами или ещё кем-нибудь. ред.

Ответить
2
Минимальный волк

не хочу стебаться на тему агентов, хочу пожелать ребятам успеха.

Ответить
2
Misha Zakarin

Когда они таким перебором ниш дойдут до темы природы, получится VNature

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 4 комментария
Открытие Инвестиции
Американский «дефолт» – фантазии или реальность?

Дмитрий Космодемьянский, управляющий активами УК «Открытие», «Открытие Инвестиции»

0 Обсудить
0
Торговля
Seller Den
AliExpress раскрыл итоги работы за полгода - 133,3 млрд рублей оборота, из которых 1/3 сделал локальный бизнес

Речь об итогах первого полугодия финансового года, то есть период с 1 апреля по 30 сентября 2021 года. При этом итоги звучат так, что с ними в пору закрывать год календарный и врываться в новую жизнь с новыми планами.

7 7 комментариев
14
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
NTA
Анонимизация лиц на фото, видео и веб-камере с помощью OpenCV и Python

В наше время конфиденциальность и защита личности в интернете, чуть ли не первостепенная задача. Для ее решения нужно реализовать обезличивание лица. Анонимизации необходима при достижении конфиденциальности и защиты личности, для защиты детей в Интернете, а именно обезличивание несовершеннолетних, также репортажи новостей или журналистов…

0 Обсудить
1
Дизайн
Ростелеком
Как устроена работа продуктового дизайнера. Гайд для создания лучшего решения

Зачем нужны продуктовые дизайнеры и в чем их ценность — в колонке Никиты Денисенко, тимлида дизайн-студии «Ростелекома».

2 2 комментария
13
Личный опыт
Никита Гончаров
Паразиты вежливости в деловой переписке

«Удалось ли ознакомиться», «спасибо за вопрос», «с уважением» и другие клише, которые отвлекают от сути письма или просто раздражают.

132 132 комментария
37
ITI Capital
Активные и пассивные инвестиции: как все работает

Американский журналист и инвестор, Эндрю Голдман, пишет о финансах уже более 20 лет. Его материалы можно увидеть в самых авторитетных изданиях, среди которых, например, Нью-Йорк Таймс и Блумберг Бизнесвик. Эндрю с семьей живет в Коннектикуте и воспитывает терьера.

0 Обсудить
0
Медиа
Евгения Евсеева
Журналисты закрывшегося издания VTimes запустили новое деловое медиа VPost Статьи редакции

Пока только в соцсетях, но в будущем появится и сайт.

4 4 комментария
13
БКС Мир инвестиций
Шпаргалка для инвестора: облигации

Облигация — это долговая ценная бумага, которая в основном выпускается на ограниченный срок.

0 Обсудить
0
Техника
Филипп Концаренко
Не путать со смартфоном: обзор iPad mini Статьи редакции

Две недели с устройством, которое одновременно напоминает большой iPhone и маленький iPad.

27 27 комментариев
18
Bercut
Как мы документируем будущее

Как вы думаете, когда технические писатели должны начинать писать документацию на новую систему? Вы, наверное, ответите: конечно же, документацию надо писать уже после того, как система разработана и даже протестирована. У технических писателей Bercut другой подход: мы начинаем писать документацию ещё на этапе проектирования системы.

0 Обсудить
1
Финансы
Илья Шевелев
Криптовалюты, кооперативы и онлайн-игры: каким бизнесом притворяются финансовые пирамиды и чем завлекают вкладчиков Статьи редакции

В первом полугодии 2021 года ЦБ выявил рекордное количество компаний с признаками финансовых пирамид. Они притворяются легальным высокодоходным бизнес-проектами, а свои услуги рекламируют в соцсетях и мессенджерах при поддержке блогеров и поп-звёзд.

Николай Басков на концерте финансовой пирамиды «Кэшбери» Youtube
0 Обсудить
9
Больше статей
null