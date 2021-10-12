Что нового в WebAsk за 3 месяца и итоги теста на олдфага vc.ru

Наш прошлый пост зашел хорошо и даже принес нам более 50 регистраций, что я считаю крутым результатом! Сегодня расскажу, как у нас дела, что по апдейтам — всё же прошло целых 3 месяца, а также поделюсь итогами опроса. Вы же их ждали, верно? :)