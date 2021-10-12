Доля «Кинопоиска HD» по количеству подписчиков в третьем квартале выросла до 11,9%, у ivi сократилась до 9,7% — GfK Статьи редакции
Из всех онлайн-кинотеатров большинство пользователей готовы рекомендовать Netflix.
В третьем квартале 2021 года подпиской на онлайн-кинотеатры пользовались 38% опрошенных, из них 24% платно, согласно рейтингу исследовательской компании GfK (есть у vc.ru). В опросе участвовали более 7,5 тысячи пользователей от 16 до 55 лет.
На первом месте по количеству подписчиков «Кинопоиск HD», его доля за квартал выросла с 11% до 11,9% (из них с платной подпиской — 7,2%). Количество подписчиков ivi за квартал сократилось с 10,7% до 9,7%. На третьем месте Okko с 6%.
Кроме «Кинопоиск HD» количество подписчиков выросло у Wink с 4,7% до 5,4%, Kion — с 0,9% до 1,6% (из них с платной подпиской — 0,9%).
По количеству просмотров по подписке и бесплатно на первом месте ivi — им пользовались 35%, на втором «Кинопоиск HD» — 33%.
- Среди всех онлайн-кинотеатров пользователи лучше всего знают ivi (74%) и «Кинопоиск HD» (73%) — показатели практически не менялись за год. Растёт уровень узнаваемости Netflix — с 49% в первом квартале года до 55% в третьем.
- Большинство пользователей готовы рекомендовать Netflix — его индекс потребительской лояльности равен 42 пунктам. У «Кинопоиск HD» 33 пункта, у Premier — 24.
Кинопоиск реально хорош, по сравнению с остальными участниками типа IVI, MORE и т.п. Окко вообще не рассматриваю, полная цыганщина и разводилово.
Нетфликс неплох, но 549 руб дороговато, плюс не весь контент русуфицирован. где-то только субтитры.
Нравиться Premier, за 29 руб в месяц проскальзывают интересные вещи.
Эппл ТВ пока очень сырой, плюс большая часть контента платная.
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