Paramount Skydance согласилась приостановить сделку с Warner Bros. Discovery до 1 июня 2027 года

Или пока не разрешит все юридические споры — что наступит раньше.Источник: Chris Torres / EPA / Shutterstock В июле 2026 года 12 штатов подали иск, чтобы заблокировать слияние Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery. Истцы считают, что оно навредит конкуренции на рынке распространения фильмов и лицензирования кабельных телеканалов, приведёт к повышению цен для зрителей и сокращению выбора фильмов.Суд в Калифорнии временно запретил завершать сделку — сначала на 14 дней, затем ещё на 14. Слушания назначили на 3 августа 2026 года — на нём должны были решить, стоит ли продлевать блокировку до окончания судебного разбирательства.24 июля Paramount заявила, что согласна приостановить сделку до разрешения юридических споров или до 1 июня 2027 года, в зависимости от того, что наступит раньше, пишет WSJ. Назначенное на начало августа слушание отменили.Paramount должна была закрыть сделку до 30 сентября 2026-го — иначе, как пишет Reuters, ей придётся выплачивать около $7 млн за каждый день отсрочки. WSJ отмечает, что решение обойти предварительные слушания может помочь ускорить судебный процесс.Акционеры Warner Bros. Discovery одобрили предложение Paramount — $31 за акцию — в апреле 2026 года. В сделку войдут в том числе телеканалы, киностудия и стиминговый сервис HBO Max. Предложение Paramount перебило предложение Netflix, который в итоге отказался повышать цену. В июне 2026 года Минюст США одобрил сделку. В июле её согласовала Еврокомиссия с некоторыми условиями.#новости #paramount #warnerbros