«Яндекс» добавил в приложение «Кинопоиска» для Smart TV раздел «Яндекс.Спорт» с играми НХЛ и другими Статьи редакции
Смотреть можно с подпиской «Плюса».
- Раньше пользователи могли смотреть спортивные трансляции из этого раздела только на мобильных и десктопных устройствах, рассказали vc.ru в компании.
- Пользователи с подпиской «Яндекс.Плюс» смогут смотреть на телевизоре все игры регулярного чемпионата и плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), а также лучшие моменты, обзоры и еженедельные передачи. Сезон начался 13 октября. Также пользователям доступны трансляции первенства Футбольной национальной лиги и чемпионата Бразилии.
В 2019 году «Яндекс» купил эксклюзивные права на трансляцию матчей трёх сезонов НХЛ в России. Сумму сделки не раскрывали, но источники «Ведомостей» оценивали её в $2 млн за сезон. В январе 2021 года компания поделилась правами на показ одного сезона НХЛ с Wink и «Матч ТВ».
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«Лента Онлайн» — стартап в составе большой корпорации. Так о сервисе доставки федерального ритейлера говорит сама команда. Это сложноустроенный бизнес, успешная работа которого в равной степени зависит от стабильности ИТ-инфраструктуры и качества работы тысяч людей «в полях».
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