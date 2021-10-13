Продавец на Ozon предоставил поддельный сертификат подлинности — пока что в его отношении не предпринято никаких мер

26 сентября этого года заказал девушке патчи для глаз (заказ 46899991-0018). Заказ забрал 27 сентября и передал девушке. На следующий день она мне пожаловалась, что от них у нее на коже появилась сыпь, да качество самих патчей у нее вызвало сомнения.