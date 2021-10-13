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Медиа
Евгения Евсеева

«Яндекс» добавил в приложение «Кинопоиска» для Smart TV раздел «Яндекс.Спорт» с играми НХЛ и другими Статьи редакции

Смотреть можно с подпиской «Плюса».

  • Раньше пользователи могли смотреть спортивные трансляции из этого раздела только на мобильных и десктопных устройствах, рассказали vc.ru в компании.
  • Пользователи с подпиской «Яндекс.Плюс» смогут смотреть на телевизоре все игры регулярного чемпионата и плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), а также лучшие моменты, обзоры и еженедельные передачи. Сезон начался 13 октября. Также пользователям доступны трансляции первенства Футбольной национальной лиги и чемпионата Бразилии.

  • В 2019 году «Яндекс» купил эксклюзивные права на трансляцию матчей трёх сезонов НХЛ в России. Сумму сделки не раскрывали, но источники «Ведомостей» оценивали её в $2 млн за сезон. В январе 2021 года компания поделилась правами на показ одного сезона НХЛ с Wink и «Матч ТВ».

#новость #яндекс

225 просмотров
1 1 комментарий
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На приложение "Яндекс" для Samsung Smart TV я так понимаю полностью решили забить? Так, кста, раздел NHL уже есть, но он просто выдаёт ошибку загрузки.

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