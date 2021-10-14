«Яндекс» запустил онлайн-журнал о технологиях «Техно» Статьи редакции
Над материалами работают совместно с N+1.
- Журнал будет выходить раз в месяц, каждый выпуск посвящён одной технологии. Первый — про языковые модели.
- В 2021 году «Яндекс» запустил на их основе «Балабобу», которая может дописать любой текст. И обновил «Поиск» и «Алису».
- В каждом номере будут игры и интерактивные материалы, связанные с технологией. В первом — можно попробовать отличить тексты великих русских писателей от подражающей им языковой модели, убрать канцеляризмы из текста или сгенерировать автоматический ответ на письма.
Ещё один тригеррящийся без смысла персонаж.
Вот тебе пример охуенного издания. (если чьо, то Яндекс не только Дзен делает).
https://thecode.media
А ещё можешь зайти в Ютуб и посмотреть сколько там охуенных докладов, прочитанных на базе всяких Яндекс-субботников, ШРИ и прочих мероприятий. И да, всё это опять таки Яндекс организовал.
Вот тебе пример охуенного издания.
Ты дал пример хуёвого издания. В некоторых статьях какой-то технический бред написан, будто они не проходят никакое тех. ревью. Пример https://thecode.media/rust/ на критику ни в твиттере, ни в своих же комментах к статье не реагируют. ред.
Можете тут искать http://www.baidu.com/
держите прямой линк тогда, чтобы не копировать в адресную строку ;) https://www.google.com/
Комментарий удален
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