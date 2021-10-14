Никита Колмогоров, создатель бота Shieldy: «Главный совет: не пилить продукт годами»

«Я наполовину разработчик, наполовину предприниматель. Если я могу построить что-то быстрое и эффективное, я делаю это сам», — презентует себя на своем сайте Никита Колмогоров. Летом 2021 года он продал бота-антиспамера за 329 000 $. Покупателем стал криптопроект 1inch.io. На момент сделки у бота было 20 703 474 пользователя в 190 621 чатах.…