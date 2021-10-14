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Медиа
Маша Цепелева

«Яндекс» запустил онлайн-журнал о технологиях «Техно» Статьи редакции

Над материалами работают совместно с N+1.

  • Журнал будет выходить раз в месяц, каждый выпуск посвящён одной технологии. Первый — про языковые модели.
  • В 2021 году «Яндекс» запустил на их основе «Балабобу», которая может дописать любой текст. И обновил «Поиск» и «Алису».
  • В каждом номере будут игры и интерактивные материалы, связанные с технологией. В первом — можно попробовать отличить тексты великих русских писателей от подражающей им языковой модели, убрать канцеляризмы из текста или сгенерировать автоматический ответ на письма.

#новость #яндекс

2539 просмотров
24 24 комментария
29
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24 комментария
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Кремлевский мангал

Увидел новость на другом ресурсе, там ссылки не было.

И не смог найти в Яндексе новый журнал Яндекса)

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8
Andrey Kuragin

Ещё одно говно, которое будет занимать топовые позиции в выдаче, рядом с дзеном, кью, услугами и т.д.

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–4
Кремлевский мангал

Ещё один тригеррящийся без смысла персонаж.

Вот тебе пример охуенного издания. (если чьо, то Яндекс не только Дзен делает).
https://thecode.media

А ещё можешь зайти в Ютуб и посмотреть сколько там охуенных докладов, прочитанных на базе всяких Яндекс-субботников, ШРИ и прочих мероприятий. И да, всё это опять таки Яндекс организовал.

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4
Safort

Вот тебе пример охуенного издания.

Ты дал пример хуёвого издания. В некоторых статьях какой-то технический бред написан, будто они не проходят никакое тех. ревью. Пример https://thecode.media/rust/ на критику ни в твиттере, ни в своих же комментах к статье не реагируют. ред.

Rust — молодой и дерзкий язык программирования…
Давайте посмотрим, почему язык Rust стал таким популярным, в чём его особенности и почему вокруг…
thecode.media
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1
Сергей Милосердов

Можете тут искать http://www.baidu.com/

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1
Andrey Kuragin

Ищу тут Google.com

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2
911

хороший сайт, спасибо

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4
Сергей Милосердов

держите прямой линк тогда, чтобы не копировать в адресную строку ;) https://www.google.com/

Google
Поиск информации в интернете: веб страницы, картинки, видео и многое другое.
www.google.com
Ответить
0
Сергей Милосердов

Гугл нисколько не меньше лоббирует свои продукты в поиске и засоряет чем только может. Возможно, более деликатно и не так активно, но движется в этом направлении.

Вот из свежайшего

Ответить
1
Юрий Белоножкин

На снимке Инстаграм

Ответить
0
Сергей Милосердов

И?

Ответить
0
v_efire

Во истину глаголишь

Ответить
1
SURPRISED PANDA

Техно.Дзен

Ответить
3
Николай Волчков

Эх, технологии.
Я думал это журнал про музыку и клубы :/

Ответить
1
Дмитрий Иванов

А что там писать? Техно убили, клубы закрыли

Ответить
1
Николай Волчков

Про то как раньше было хорошо?)

Ответить
1
Юрий Белоножкин

А вы тоже помните Лето любви 92?

Ответить
0
Селиверстов Александр

Хороший журнал и читать интересно

Ответить
1
bloger

не грузится

Ответить
0
Evgeny Kozlov

Открывается пустая страничка ТЕХНО :-(

Ответить
0
Роман Дегтярев

А у меня всё ок, кстати

Ответить
0
Mik Petrov

Ссылка в первом абзаце

Ответить
0
Агнец невинный

ну хоть кто то вкладывается в образовательные меди, а то уж можно было подумать что они совсем вымерли, а все деньги корпораций уходят на золотые //унитазы //парашюты манагерам

Ответить
0
Егор Корницкий

Не нашёл как на него можно подписаться или получать уведомления о новых выпусках(((

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0

Комментарий удален

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