«Кинопоиск» добавил в приложение персональные витрины стримингов

Так пользователям будет легче находить новинки и популярные тайтлы, считает сервис.Источник: «Кинопоиск»Открыть витрины можно с главного экрана мобильного приложения — там появились логотипы и названия стримингов, рассказали в сервисе.На старте доступны персональные витрины «Амедиатеки», Start, «Смотрим», «Иви», «Первого канала», СТС, ТНТ, НТВ, «Кион», Okko, Wink, Premier, Netflix и Apple TV. В будущем добавят Amazon Prime Video и Disney+.Первыми в разделе будут показывать те стриминги, которым пользователь поставил лайк или на которые оформил подписки и опции на «Кинопоиске».На части витрин можно сразу включить контент или по клику перейти в партнёрский онлайн-кинотеатр. Другие витрины ведут на страницы фильмов и сериалов в энциклопедии «Кинопоиска».#новости #кинопоиск