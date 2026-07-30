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Таня Боброва
Медиа

«Кинопоиск» добавил в приложение персональные витрины стримингов

Так пользователям будет легче находить новинки и популярные тайтлы, считает сервис.

Источник: «Кинопоиск»
Источник: «Кинопоиск»
  • Открыть витрины можно с главного экрана мобильного приложения — там появились логотипы и названия стримингов, рассказали в сервисе.
  • На старте доступны персональные витрины «Амедиатеки», Start, «Смотрим», «Иви», «Первого канала», СТС, ТНТ, НТВ, «Кион», Okko, Wink, Premier, Netflix и Apple TV. В будущем добавят Amazon Prime Video и Disney+.
  • Первыми в разделе будут показывать те стриминги, которым пользователь поставил лайк или на которые оформил подписки и опции на «Кинопоиске».
  • На части витрин можно сразу включить контент или по клику перейти в партнёрский онлайн-кинотеатр. Другие витрины ведут на страницы фильмов и сериалов в энциклопедии «Кинопоиска».

#новости #кинопоиск

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