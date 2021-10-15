Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Медиа
Nazigul Jusupova

Минюст признал «Росбалт» и Republic «иностранными агентами» Статьи редакции

Причина внесения в реестр неизвестна.

  • Об обновлении реестра иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, говорится на сайте ведомства.
  • В список под номерами 87 и 88 включены общество с ограниченной ответственностью «Москоу диджитал медиа» и акционерное общество «РС-Балт».
  • «Москоу диджитал медиа» — учредитель издания Republic, акционерное общество «РС-Балт» — учредитель «Росбалта». Причина внесения на сайте не указана.
  • Редактор Republic Дмитрий Колезев написал, что у Republic нет иностранного финансирования: «Он существует исключительно за счёт денег подписчиков». Republic входит в один медиахолдинг с «Дождём», которого признали иноагентом 20 августа.
  • С 2017 года министерство юстиции признало более 40 изданий и журналистов СМИ-иностранными агентами. После получения нового статуса многие из этих медиа потеряли доходы, некоторые закрылись. В список попали «Медуза», VTimes, The Insider, «Важные истории».

#новости #иноагент

778 просмотров
16 16 комментариев
5
{ "author_name": "Nazigul Jusupova", "author_type": "editor", "tags": ["\u0438\u043d\u043e\u0430\u0433\u0435\u043d\u0442","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 16, "likes": 5, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 306180, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 15 Oct 2021 20:30:08 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
16 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Denis Pershin

Норм, останется только газета Правда и Труд

Ответить
11
No Name

Вспоминается старый советский анекдот:
В газетном киоске:
— Правда есть?
— Правды нет
— А Россия?
— Вся продана. Есть Труд за 3 копейки

Ответить
4
Сергей Кириллов

Поговорка вспомнилась:
В "Правде" нет известий, а в "Известиях" - правды.

Ответить
1
Илья Шишкунов

Сомневаюсь, что условный Двач или ресурсы Комитета иностранными агентами признают

Ответить
0
nochnoy.ru

А что, их закрыли чтоли? Они не смогут продолжать работать? В чём проблема?

Ответить
–2
Alexey Shabolkin

Это уже нихуя же не смешно, блядь

Ответить
5
Yashar Nazarov

Толе ещё будет ред.

Ответить
0
Глеб Елкин

у росбалта флэш-рояль

Ответить
5
Evgeniy Zorin

Минюст составляет список для чтения

Ответить
1
Белова Галина

Интересно кто следующий на очереди))

Ответить
0
Подходящий браслет

TJ

Ответить
1
Evgeniy Zorin

Каждое уважающей себя издание должно вежливо поинтересоваться:
- Кто последний в Инагенты? Я за вами буду.

Ответить
0
Максим Зубарев

Росбалт вроде бы с вирусами любил залетать и ставиться как дефолтная страница. Если память не подводит, то не жалко

Ответить
0
Владимир Некляев

Не соглашусь, сейчас наплывут те кто всей душой с ними был

Ответить
0
Максим Горький

ждем признания Биробиджанер штерн.

Ответить
0
Розовый алмаз

А что, сегодня уже пятница?

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 16 комментариев
Крипто
Nazigul Jusupova
Стоимость биткоина превысила $60 тысяч на фоне планов о создании биржевого фонда на базе биткоин-фьючерсов Статьи редакции

Впервые этой отметки биткоин достиг в марте 2021 года

44 44 комментария
12
Техника
Лиана Липанова
HTC показала новую VR-гарнитуру — компания прифотошопила устройство к стоковым фотографиям Статьи редакции

«Трудно поверить, что ваша вещь хороша, если вам пришлось прифотошопить её к модели. Почему бы не сделать новую фотографию?», — пишет The Verge.

The Verge
8 8 комментариев
7
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
SkillFactory
Дефицит цифровых кадров в России и их подготовка

Весь мир переходит в цифровую среду. Пока в ежегодном глобальном рейтинге конкурентоспособности Россия занимает 43-е место, но задерживаться на нем не намерена. Для этого правительство запустило программу «Цифровая экономика РФ», которая будет поддерживать цифровую экономику в стране и подготовку необходимых кадров.

1 1 комментарий
1
Маркетинг
TJ
В Японии установили торговые автоматы со случайными авиабилетами по стране Статьи редакции

Peach Aviation не получает большой прибыли от автоматов, зато на популярности компании это сказывается хорошо.

Аппарат Peach Aviation Vice
32 32 комментария
35
Spotify
«Spotify: История продукта». Как мы разработали алгоритмы музыкальных рекомендаций

Из онлайн-библиотеки — в сервис персонализированных рекомендаций.

2 2 комментария
2
Медиа
Nazigul Jusupova
Минюст признал «Росбалт» и Republic «иностранными агентами» Статьи редакции
16 16 комментариев
5
GoTech Innovation
Объявлены победители Finlanding
0 Обсудить
5
Открытие Инвестиции
«Российский рынок акций был и остаётся одним из самых привлекательных в мире»

Виталий Исаков, директор по инвестициям УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»).

0 Обсудить
0
Личный опыт
Данил Дудник
Чем плох SkyEng и что лучше него в разы

Учителя-студенты по цене профессиональных тьюторов-носителей. Обман, чтобы получить оплату. Игнор просьб и требований клиента.

390 390 комментариев
203
Маркетинг
Nazigul Jusupova
Microsoft выпустит мини-холодильники в стиле Xbox Series X за $100 Статьи редакции

Предзаказы откроются 19 октября.

Мини-холодильники Xbox The Verge
30 30 комментариев
18
М.Видео-Эльдорадо
Будущее наступит во вторник на OneRetailConf
0 Обсудить
0
Больше статей
null