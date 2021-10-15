Причина внесения в реестр неизвестна.
- Об обновлении реестра иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, говорится на сайте ведомства.
- В список под номерами 87 и 88 включены общество с ограниченной ответственностью «Москоу диджитал медиа» и акционерное общество «РС-Балт».
- «Москоу диджитал медиа» — учредитель издания Republic, акционерное общество «РС-Балт» — учредитель «Росбалта». Причина внесения на сайте не указана.
- Редактор Republic Дмитрий Колезев написал, что у Republic нет иностранного финансирования: «Он существует исключительно за счёт денег подписчиков». Republic входит в один медиахолдинг с «Дождём», которого признали иноагентом 20 августа.
- С 2017 года министерство юстиции признало более 40 изданий и журналистов СМИ-иностранными агентами. После получения нового статуса многие из этих медиа потеряли доходы, некоторые закрылись. В список попали «Медуза», VTimes, The Insider, «Важные истории».
Впервые этой отметки биткоин достиг в марте 2021 года
«Трудно поверить, что ваша вещь хороша, если вам пришлось прифотошопить её к модели. Почему бы не сделать новую фотографию?», — пишет The Verge.
Весь мир переходит в цифровую среду. Пока в ежегодном глобальном рейтинге конкурентоспособности Россия занимает 43-е место, но задерживаться на нем не намерена. Для этого правительство запустило программу «Цифровая экономика РФ», которая будет поддерживать цифровую экономику в стране и подготовку необходимых кадров.
Peach Aviation не получает большой прибыли от автоматов, зато на популярности компании это сказывается хорошо.
Из онлайн-библиотеки — в сервис персонализированных рекомендаций.
Виталий Исаков, директор по инвестициям УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»).
Учителя-студенты по цене профессиональных тьюторов-носителей. Обман, чтобы получить оплату. Игнор просьб и требований клиента.
Предзаказы откроются 19 октября.