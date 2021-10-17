Ситидрайв выставил штраф в семь тысяч за свой поломанный Smart

Люблю каршеринг всей душой, даже если дорого и даже если смарт. История такая: в пт 15.10.21 вечером арендовала у ситидрайва на сутки smart м267но799 (других авто рядом не было), чтобы съездить в Конаково к бабушке, доехав до места, где ленинградка пересекается с ЦКАДом, авто перестало реагировать на педаль газа (обороты шли,машина рычала, но не…