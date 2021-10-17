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Медиа
DTF

Netflix оценил выгоду от «Игры в кальмара» почти в $900 млн Статьи редакции

В 40 раз больше суммы, которую онлайн-кинотеатр заплатил за сериал.

Кадр из сериала «Игра в кальмара»
  • Об оценке корейского шоу сообщает агентство Bloomberg, которое получило внутренние документы Neftlix. Это не прямое поступление средств, а ожидаемая оценка компании.
  • По собственным меркам стримингового сервиса, «Игра в кальмара» принесёт $891 млн. Само шоу из девяти эпизодов обошлось компании в $21,4 млн — около $2,3 млн за серию.
  • В Netflix пока никак не прокомментировали утечку внутренних документов, однако юрист компании обратился к Bloomberg, отметив, что со стороны агентства было бы не уместно публиковать эти данные.
  • «Игра в кальмара» стал самым популярным сериалом Neftlix за всё время — за месяц с релиза он собрал 111 млн просмотров. У «Бриджертонов» за тот же период было 82 млн.
«Игра в кальмара» официально стал самым…
У предыдущего лидера, «Бриджертонов», было 82 миллионов просмотров.
dtf.ru

#новости #игравкальмара

1879 просмотров
37 37 комментариев
4
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37 комментариев
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Бизнес советы

Уже несколько лет не смотрю сериалы и фильмы

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–5
Джоуи Вин

Спасибо, что держишь в курсе

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37
Бизнес советы

И вам советую! Не тратьте своё время впустую!

Ответить
–6
No Name

Не зря ник у тебя такой

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17
Принудительный Мурод

То ли дело общение в комментах. Сплошная польза.

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14
Andreas Kraut

а как понять - потратил время впустую или нет? где этот критерий?

Ответить
3
Dmitry Perepelkin

Можно оценить по шкале от Чувака из "Большой Лебовски" до Даши Путешественницы.

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0
MegaIniesta

Секунда твоей жизни должна приносить тебе доход. Если нет, то все впустую.

Ответить
0
evgeny fortniter

Ты сам это прекрасно знаешь)

Ответить
0
Михаил Швец

Не трать время на бизнес советы, лучше потрать время на бизнес мба, потом на бизнес опыт и бизнес ментора.

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2
Александр Шестаков

Я тоже и теперь у меня на много больше времени писать бесполезные комментарии, рекомендую!)

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17
Даниил Мельник

Я надеюсь что в свободное от "фильмов и сериалов" время вы сможете найти себе не пожатую до ужаса аватарку.
А-то от смотрите вы сериалы и фильмы или нет, не горячо, не холодно, а от вашей аватарки глазки режет :(

Ответить
4
Maxim Petrukhin

Я тоже. Даже читать бросил, слишком хайтеково. Мне специально нанятый акын поёт у костра.

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2
Передний паркур

Сочувствую вашему горю

Ответить
0
semen matrasov

Только первый канал?

Ответить
0
Даниил Мельник

Только ТикТок)

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1
Johnny Vorony

В нетфликс расстроились, что потеряли тебя в качестве зрителя 😢 ред.

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0
Фундаментальный вентилятор

А я, когда жопу вытираю, держу бумагу в правой руке.
Минутка бизнес советов окончена.

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0
MegaIniesta

Уже несколько лет, я один не смотрю игру престолов типы, продолжают доставлять ред.

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0
В Америке!

Из чего складывается эта оценка в 900млн? Это же эксклюзивный для Нетфликс? Или они расчитывают получить приток новых юзеров из-за сериала?

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3
Leonid Suschev

Они оценивают не только количество новых подписчиков, которые посмотрели контент Х, но и количество людей, которые посмотрели контент Х, а потом продлили подписку + те, кто продлил подписку, чтобы посмотреть контент Х. И это только прямая выгода. Также у них есть механизмы подсчёта косвенной выгоды, типа бенефитов от повышенного шума в медиа, которые в совокупности ведут к росту стоимости акций (с момента релиза Игры в кальмара акции выросли почти на 10%)

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3
Maxim Petrukhin

Я тоже не понял. Видимо, они новых пользователей автоматом вешают на Squid game.

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1
Принудительный Мурод

Например: они знают, сколько платят другим владельцам контента за один просмотр и могут это число применить и к своим. Им ведь важно залипание юзеров на сервисе. И с этой точки зрения любой контент можно свести к одному знаменателю. ред.

Ответить
0
В Америке!

Так они уже заплатили 21.4млн за весь сериал.

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0
Принудительный Мурод

Это стоимость производства. Это не про то.

Ответить
0
Dmitry Perepelkin

Интересно сколько на рекламу отдали, так как о сериале из каждого утюга слышно.

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0
Beerman

чем важно то? стоимость подписки от времени просмотра не зависит же, их должно продление интересовать

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0
Путачок

Берут стоимость подписки, делят на часы просмотра всех сериалов и высчитывают пропорцию конкретного сериала. Грубо говоря у вас подписка за 10$, вы за месяц просмотрели 9 серий кальмара по час каждая и час какой нибудь фильм. Выручка полученная от кальмара 9$

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0
Andre Macareno

Ну, я аккаунт восстановил ради кальмара, так что можно первое что посмотрели после подписки отследить по аналитике

Правда непонятно учтены ли тут оплатившие или это таки с триальщиками

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0
Дмитрий Васин

Акции компании растут.

Сильная компания и команда, в том числе за счет принципов корпоративной культуры. Кому интересно их 10. В своей книге их сформулировала Пэтти МакКорд, бывший главный специалист по талантам Netflix (СTO).

Обзор книги: «Сильнейшие. Бизнес по правилам…
Про радикальную честность легче сказать, чем сделать. В книге «Сильнейшие. Бизнес по правилам…
vc.ru
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1
Ilya Grigorev

Обожемой, один выстреливший проект условно дал выручки в целых аж 40 раз больше стоимости производства!
Рядом может неплохо было бы поставить среднее соотношение в рамках сервиса или парочку провальных примеров, когда тоже было в 40 раз, но в обратную сторону.

Кароче не новость а говно)

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0
Dmitry Perepelkin

Кто-нибудь может внятно на vc.ru объяснить, что такого в этом сериале? Помимо финансовых показателей. Я фильм не смотрел, но складывается впечатление, что меньшинство тех, кто на кинопоиске написал отрицательные рецензии, по истине разумисты. Положительные пишут про какой-то новый жанр, но на поверхности обычный выживач с флешбеками как в Lost.

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0
MegaIniesta

Спрос на кб в мире остаются высоким, но Голливуд по каким то причинам перестал его удовлетворять. Приходится сублимтровать. Это если с точки зрения рынка США.

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1
Павел Морозов

Жанр - Королевской битвы. Популярный формат в видеоиграх, например.

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0
Dmitry Perepelkin

Ну это "Голодные игры" задали жанр. Вот про игры в кальмаре цитата с kp:
Увидели ли мы обещанные игры на самом деле? Всего пара из всех испытаний, которые пришлось пройти героям, действительно требовали от игроков продумывания хотя бы минимальной стратегии. В них отсутствует сам момент игры, что приводит к явному недостатку саспенса, который восполняется разве что постоянно подходящим к 00:00 таймером (очевидно, без этого зритель бы не понял, где нужно волноваться). При этом последние два испытания вовсе не имеют ничего общего с играми. Таким образом, интересная идея осталась по большей части нереализованной.

https://www.kinopoisk.ru/user/39080202/comment/3075673/

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0
Roman Antonov

Ждём пережёванную-выблеванную адаптацию для любитилей ТВ. В главной роли Безруков.

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0
Андрей Петухов

Куценко!

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0
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