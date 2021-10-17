Netflix оценил выгоду от «Игры в кальмара» почти в $900 млн Статьи редакции
В 40 раз больше суммы, которую онлайн-кинотеатр заплатил за сериал.
- Об оценке корейского шоу сообщает агентство Bloomberg, которое получило внутренние документы Neftlix. Это не прямое поступление средств, а ожидаемая оценка компании.
- По собственным меркам стримингового сервиса, «Игра в кальмара» принесёт $891 млн. Само шоу из девяти эпизодов обошлось компании в $21,4 млн — около $2,3 млн за серию.
- В Netflix пока никак не прокомментировали утечку внутренних документов, однако юрист компании обратился к Bloomberg, отметив, что со стороны агентства было бы не уместно публиковать эти данные.
- «Игра в кальмара» стал самым популярным сериалом Neftlix за всё время — за месяц с релиза он собрал 111 млн просмотров. У «Бриджертонов» за тот же период было 82 млн.
Они оценивают не только количество новых подписчиков, которые посмотрели контент Х, но и количество людей, которые посмотрели контент Х, а потом продлили подписку + те, кто продлил подписку, чтобы посмотреть контент Х. И это только прямая выгода. Также у них есть механизмы подсчёта косвенной выгоды, типа бенефитов от повышенного шума в медиа, которые в совокупности ведут к росту стоимости акций (с момента релиза Игры в кальмара акции выросли почти на 10%)
Акции компании растут.
Сильная компания и команда, в том числе за счет принципов корпоративной культуры. Кому интересно их 10. В своей книге их сформулировала Пэтти МакКорд, бывший главный специалист по талантам Netflix (СTO).
Кто-нибудь может внятно на vc.ru объяснить, что такого в этом сериале? Помимо финансовых показателей. Я фильм не смотрел, но складывается впечатление, что меньшинство тех, кто на кинопоиске написал отрицательные рецензии, по истине разумисты. Положительные пишут про какой-то новый жанр, но на поверхности обычный выживач с флешбеками как в Lost.
Ну это "Голодные игры" задали жанр. Вот про игры в кальмаре цитата с kp:
Увидели ли мы обещанные игры на самом деле? Всего пара из всех испытаний, которые пришлось пройти героям, действительно требовали от игроков продумывания хотя бы минимальной стратегии. В них отсутствует сам момент игры, что приводит к явному недостатку саспенса, который восполняется разве что постоянно подходящим к 00:00 таймером (очевидно, без этого зритель бы не понял, где нужно волноваться). При этом последние два испытания вовсе не имеют ничего общего с играми. Таким образом, интересная идея осталась по большей части нереализованной.
Из онлайн-библиотеки — в сервис персонализированных рекомендаций.
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