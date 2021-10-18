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Медиа
Таня Боброва

Онлайн-кинотеатр ivi продал свою долю в студии Carbon Production Тины Канделаки Статьи редакции

В 2019 году видеосервис планировал инвестировать до 1,5 млрд рублей за два года в производство сериалов от студии.

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На изменения в составе учредителей обратил внимание Telegram-канал «Арбитр». 15 октября 25%, которые принадлежали ivi, приобрела сама Carbon Production, следует из данных «Контур.Фокуса».

Ещё 35% ООО «Карбон Продакшн» принадлежит Тине Канделаки, по 20% у Сергея Шнурова и бывшего гендпродюсера ivi Давида Кочарова, который в апреле 2021 года перешёл в «Газпром-медиа». 2020 год компания закончила с 7,6 млн рублей убытка при выручке в 230,3 млн рублей, по данным «Контур.Фокуса».

Сумма сделки не разглашается, но она устроила все стороны соглашения, прокомментировал vc.ru представитель Канделаки.

Онлайн-кинотеатр рассказал о запуске Carbon Production с Тиной Канделаки в конце 2019 года. По условиям соглашения, студия должна была заниматься производством фильмов и сериалов для видеосервиса, а ivi — инвестировать в проекты до 1,5 млрд рублей в течение двух лет.

В феврале 2020-го ivi получил 25% в «Карбон Продакшн». Сейчас у студии нет совместных проектов с видеосервисом, уточнил представитель Канделаки.

Весной онлайн-кинотеатр сообщил, что изменит структуру собственного отдела по производству контента, привлечёт к сотрудничеству новые продакшен-компании и удвоит инвестиции в собственное производство. Тогда в компании говорили, что продолжат сотрудничество с Давидом Кочаровым и Carbon Production.

Рынок оригинального контента растет. Стриминговые сервисы ищут новые решения для дальнейшего роста аудитории, а у производственных студий появляются новые заказчики.

Стратегии развития ivi Originals и Carbon Production были уточнены, и обе компании решили использовать новые возможности для дальнейшего роста.

пресс-служба ivi
в разговоре с «Коммерсантом»

#новость #ivi

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