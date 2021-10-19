Playboy купил сервис Dream за $30 млн для запуска конкурента OnlyFans Статьи редакции
Платформа для заработка на видео и фото для взрослых Centerfold начнёт работать в конце 2021 года.
- Компания планировала запустить Centerfold во второй половине 2022 года, но ускорила планы после покупки Dream, сообщил Bloomberg гендиректор PLBY Group Бен Кон.
- Dream будет технической основой для нового сайта — позволит авторам общаться с фанатами, предлагать доступ к разному контенту и товарам Playboy и будет поддерживать NFT. На Centerfold авторы смогут зарабатывать через подписки, подарки, чаевые, личные сообщения и «встречи».
- Playboy планирует закрыть сделку в четвёртом квартале 2021 года. Акции компании выросли на 8,6%, до $24,66 за штуку.
- В августе 2021 года OnlyFans сообщила, что будет блокировать «откровенные» эротические посты из-за давления платёжных сервисов и банков. Позже компания отменила решение, потому что смогла договориться с банками.
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