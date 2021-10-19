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Медиа
Маша Цепелева

Playboy купил сервис Dream за $30 млн для запуска конкурента OnlyFans Статьи редакции

Платформа для заработка на видео и фото для взрослых Centerfold начнёт работать в конце 2021 года.

  • Компания планировала запустить Centerfold во второй половине 2022 года, но ускорила планы после покупки Dream, сообщил Bloomberg гендиректор PLBY Group Бен Кон.
  • Dream будет технической основой для нового сайта — позволит авторам общаться с фанатами, предлагать доступ к разному контенту и товарам Playboy и будет поддерживать NFT. На Centerfold авторы смогут зарабатывать через подписки, подарки, чаевые, личные сообщения и «встречи».
  • Playboy планирует закрыть сделку в четвёртом квартале 2021 года. Акции компании выросли на 8,6%, до $24,66 за штуку.
  • В августе 2021 года OnlyFans сообщила, что будет блокировать «откровенные» эротические посты из-за давления платёжных сервисов и банков. Позже компания отменила решение, потому что смогла договориться с банками.
Centerfold

#новость #playboy

1545 просмотров
12 12 комментариев
2
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12 комментариев
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Илья Шишкунов

В чём основная проблема плейбоя?
Они публикуют фотографии некрасивых женщин, а надо красивых.

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8
юра кармазін

а последнее время и вовсе не женщин :)

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1
Илья Шишкунов

Изначальная концепция проблемная - глупо тиражировать принципы красоты 1% богатого белого населения США на всю страну или тем более на весь мир, однако и обратное тиражирование 0.0001% психопатов выглядит глупо.
Плейбой занял уникальную нишу, но не развивался, а прожигал капитал, который случайно получил, имхо. ч

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0
Vsevolod Zhuravlev

теперь можно в две руки

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6
Nick

Увеличить производительность х2 😆😆😆

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2
Николай

У шамана три руки

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0
Семен Переделкин

Как-то припозднился Плэйбой вот с этим всем, мне кажется.

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3
Константин Шукалов

Не совсем ) Я читал пару месяцев назад в буржнете, что OnlyFans довольно глючная штука. Конкурент как минимум заставит OF как-то подтянуть свой сервис )

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0
Семен Переделкин

Ну раз ты читал, расскажи, чего там за глюки, а то друг интересуется.

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0
Константин Шукалов

Пусть зарегается и потестит сам 🤷🏻‍♂️

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0
Михаил Синицын

Ура, а то девушки уже заскучали без работы, это ж сколько новых вакансий 😅

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2
Artemy

NotOnlyFans

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0
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