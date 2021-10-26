Власти запустят в России информационную кампанию для изменения репутации искусственного интеллекта — РБК Статьи редакции
По данным ВЦИОМ, большинство жителей страны ассоциируют ИИ с видеонаблюдением, роботами и оружием.
- Кампанию разработала АНО «Национальные приоритеты», она занимается информационным сопровождением нацпроектов, сообщает РБК со ссылкой на представителя организации и двух участников рынка.
С помощью кампании власти хотят сформировать положительный образ ИИ, показать технологию как «проводника справедливости для человека», который обеспечивает равный доступ к новым возможностям.
- В медиаплане — публикации в СМИ («Аргументы и факты», Forbes, бортовые журналы «Аэрофлота» и S7 и другие издания), создание тематических выпусков программы «Просто наука» на СТС, создание выпусков телепрограмм «Чудо техники», «Умный дом», «Про здоровье» и других.
На публикации в СМИ и создание тематических программ на СТС выделят 46,9 млн рублей из бюджета федерального проекта «Искусственный интеллект». В 2022 году на кампанию планируют потратить 106,3 млн рублей, в 2023 году — 74 млн рублей.
- 65% россиян считают, что ИИ применяется в системах видеонаблюдения, 57% — в робототехнике, 49% — в вооружении и военной технике. Менее 50% участников опроса знали, что технология применяется в сервисах такси, приложениях для обработки фотографий и в онлайн-продажах, сообщили «Национальные приоритеты» со ссылкой на данные ВЦИОМа.
- 26 октября представители власти, МТС, Российского фонда прямых инвестиций, «Сбербанка», «Яндекса» и VK подпишут национальный кодекс этики в сфере искусственного интеллекта, сообщают «Ведомости».
Я работаю CPO в компании с десятками тысяч заказов в день. Недавно стал плотно вовлекать коллег в продуктовые процессы. Оказалось, что не все знают, что такое GMV или конверсия, не говоря уже о более узких метриках, например, session duration или page depth. Расскажу поподробнее в этой статье про метрики и комплексы метрик.
Он станет доступен 3 ноября.
Что такое биометрия, как ее используют банки и что нас ждет в будущем с единой биометрической системой, мы узнали у Дарьи Скачковой, управляющего директора в Газпромбанке
Что произойдет с воронкой найма, если HR специалист вместо чтения текстовых резюме будет работать с визуальным видео форматом. Попробуем разобраться.
ПАО «МТС», ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, дополнила экосистему продуктов для бизнеса новым решением – виртуальной АТС от своей 100% дочерней компании АО «Межрегиональный ТранзитТелеком» (МТТ), федерального провайдера интеллектуальных телеком- и ИТ-решений для бизнеса. Теперь…
Она начнёт работать во второй половине 2020-х годов.
Во время пандемии дайгоу стал важным каналом дистрибуции товаров в Китай. Дайгоу компенсирует утраченный спрос граждан Китая на зарубежных рынках и представляет собой новую возможность для российского бизнеса.
На рост акций могли повлиять новости, связанные с компанией.
Условия перевозки грузов могут меняться в процессе перевозки: внеплановые поставки, отмены, дополнительные объемы, новые направления. Как гарантированно получать вагоны для таких доставок, рассказываем на примере совместного кейса ПГК и партнера компании – завода «ТД «РусИр».