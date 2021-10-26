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Медиа
Маша Цепелева

Власти запустят в России информационную кампанию для изменения репутации искусственного интеллекта — РБК Статьи редакции

По данным ВЦИОМ, большинство жителей страны ассоциируют ИИ с видеонаблюдением, роботами и оружием.

  • Кампанию разработала АНО «Национальные приоритеты», она занимается информационным сопровождением нацпроектов, сообщает РБК со ссылкой на представителя организации и двух участников рынка.

  • С помощью кампании власти хотят сформировать положительный образ ИИ, показать технологию как «проводника справедливости для человека», который обеспечивает равный доступ к новым возможностям.

  • В медиаплане — публикации в СМИ («Аргументы и факты», Forbes, бортовые журналы «Аэрофлота» и S7 и другие издания), создание тематических выпусков программы «Просто наука» на СТС, создание выпусков телепрограмм «Чудо техники», «Умный дом», «Про здоровье» и других.

  • На публикации в СМИ и создание тематических программ на СТС выделят 46,9 млн рублей из бюджета федерального проекта «Искусственный интеллект». В 2022 году на кампанию планируют потратить 106,3 млн рублей, в 2023 году — 74 млн рублей.

  • 65% россиян считают, что ИИ применяется в системах видеонаблюдения, 57% — в робототехнике, 49% — в вооружении и военной технике. Менее 50% участников опроса знали, что технология применяется в сервисах такси, приложениях для обработки фотографий и в онлайн-продажах, сообщили «Национальные приоритеты» со ссылкой на данные ВЦИОМа.
  • 26 октября представители власти, МТС, Российского фонда прямых инвестиций, «Сбербанка», «Яндекса» и VK подпишут национальный кодекс этики в сфере искусственного интеллекта, сообщают «Ведомости».

#новость #ии

791 просмотров
25 25 комментариев
1
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25 комментариев
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Миха Талипов

Да люди не к ИИ с недоверием относятся а к тому, чьими руками это делается 🤷🏻‍♂️

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16
Олег Шведов

Вот это прямо в десяточку👍🏼 Они, очевидно, до сих пор не могут увидеть (или не хотят видеть) основной корень всех своих неудач и провалов любых их кампаний - уровень доверия у народа равен "0" и работать надо над этим, а не заниматься назойливой пропагандой, которая вызывает лишь раздражение.

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1
Andrew Freez

все они видят
никогда барину или купцу не было интересно какого о нем мнения холопы, просто всегда было очень весело показывать им балерин и смотреть на реакцию

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0
Юрий Малышев

А можно всё таки сначала вылечить детей, на которых в соц. сетях ежедневно собирают деньги, чтобы они не умерли?

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10
Александр Привалов

Нет, но будет запущена информационная кампания на 300 млн. для изменения отношения к смерти.

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2
Семен Переделкин

Вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, ну, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать (с)

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0
Termit Development

Вы действительно верите в этот цыганский развод на жалости?) И в уринотерапию тоже верите?

Ответить
0
Лагодин Максим

Жду робота Фёдора в «Давай поженимся»

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5
evilnw

Равный доступ для всех, но для некоторых равнее. )

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4
Mr Yellow

Уже дрон почта России запустила )))

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3
Семен Переделкин

- ИИ - благо!

- Ок, убедили.

Ответить
3
Влад Борщ

Лучше бы что то с мракобесием касаемо 5G что то придумали, а то ебанутые уже вышки тракторами сносят)

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1
Семен Переделкин

Значит, надо запретить... тракторы!

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2
Влад Борщ

А всех мужиков посадить, ишь че, ходят тут "оружием" трясут)

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0
Алексей Дымов

Я считаю, что искусственный интеллект должен сам вести компанию по изменению отношения к себе

Ответить
1
Mr Yellow

Любой ИИ так написал бы. Не пройдет. Терминатора все смотрели

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2
Семен Переделкин

Изменение отношения к себе будет происходить единственно верным способом - тотальной аннигиляцией кожаных мешков.

Ответить
1
Алексей Дымов

пока рано

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0
Семен Переделкин
Ответить
0
Leo Uvarov

Цифровой добролагерь заботится о тебе!

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1
Митя Мурасов

Россия

Справедливость

Репутация

Удачи.

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1
Old Nick
Искусственный интеллект научился подбирать…
Но для кражи денег этого мало – карту надо скопировать
www.vedomosti.ru
Ответить
0
Александр Еремин

Ну да обучат сейчас какую нить ИИ на текущей судебной практике где менты чиновники врачи судьи получают условные сроки... И получится "хотите как в Америке?!" где ии обладает неким рассизмом, только у нас немного наоборот.

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0
Сергей Низовцев

А всех, кто останется недоволен завернут на входе в метро при помощи ИИ.

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0
Александр Привалов

информационным сопровождением нацпроектов

А, ну так и чё там по выполнению?

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0
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