{"items":[{"comment_id":3467492,"subsite_id":199121,"user_id":684132,"type":"comment_add","id":3467492,"hash":"a574a9b433206f43fe10dce5178f3dc3","date":1636051806,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/314821-deficit-specialistov-ne-tolko-v-it-no-deneg-ne-platyat?comment=3467492","text":"\u0414\u0430, \u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u0430\u0434\u0435\u043a\u0432\u0430\u0442\u043d\u043e \u043d\u0435 \u0445\u043e\u0442\u044f\u0442. \u041f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u043a\u0430 \u043c\u043d\u043e\u0433\u0438\u0445 \u0444\u0438\u0440\u043c: \u043c\u044b \u043d\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0435\u043c \u043f\u043e\u0432\u044b\u0448\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430\u0448\u0438\u043c \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u0430\u043c \u0437\u0430\u0440\u043f\u043b\u0430\u0442\u0443, \u043d\u043e \u043d\u0430\u0439\u043c\u0435\u043c \u0441\u043e \u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d\u044b \u0434\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e\u0433\u043e \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u0430. \u041b\u043e\u0433\u0438\u043a\u0430? \u041d\u0435, \u043d\u0435 \u0441\u043b\u044b\u0448\u0430\u043b\u0438.



\u0418\u043b\u0438 \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u043a\u0430: \u0441\u043e\u043a\u0440\u0430\u0442\u0438\u043c \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 \u0438 \u043d\u0430\u0439\u043c\u0435\u043c \u0430\u0443\u0442\u0441\u043e\u0440\u0441. \u041d\u0443 \u0431\u0440\u0435\u0434 \u0432\u0435\u0434\u044c!



\u041e \u0442\u043e\u043c, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0432\u043a\u043b\u0430\u0434\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0432 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432, \u044f \u043c\u043e\u043b\u0447\u0443... \u0417\u0430\u0447\u0430\u0441\u0442\u0443\u044e \u043d\u0435 \u0445\u043e\u0442\u044f\u0442 \u0434\u0430\u0436\u0435 \u043f\u043e\u0432\u044b\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043a\u0432\u0430\u043b\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043e\u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":684132,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/684132-nikolay-keskinov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e421fd28-4b81-51ee-bbbf-4aeb1fc7d78a\/","name":"Nikolay Keskinov","isVerified":false},"content":{"id":314821,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/314821-deficit-specialistov-ne-tolko-v-it-no-deneg-ne-platyat","title":"\u0414\u0435\u0444\u0438\u0446\u0438\u0442 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432 \u043d\u0435 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0432 IT, \u043d\u043e \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433 \u043d\u0435 \u043f\u043b\u0430\u0442\u044f\u0442"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3467493,"subsite_id":199132,"user_id":50686,"type":"comment_add","id":3467493,"hash":"c7b5d75fefa2d623d9b4c4a99a14da3b","date":1636051817,"url":"https:\/\/vc.ru\/offline\/314055-ne-masterskaya-v-podvale-a-dom-byta-kak-ustroen-servis-remonta-veshchey-dlya-moskovskogo-srednego-klassa?comment=3467493","text":"\u041f\u043e \u043c\u043e\u0435\u0439 \u0441\u0442\u0430\u0442\u0438\u0441\u0442\u0438\u043a\u0438, \u043a\u0443\u0440\u044c\u0435\u0440 \u0432 \u0447\u0438\u0441\u0442\u0443\u044e \u043f\u0440\u043e\u0438\u0433\u0440\u0430\u043b \u043f\u0443\u043d\u043a\u0442\u0430\u043c \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0432 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0435, \u0432\u0440\u044f\u0434 \u043b\u0438 \u0441 \u044d\u0442\u0438\u043c \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u043e\u043c \u0434\u0435\u043b\u043e \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0438\u043d\u0430\u0447\u0435. \u041a\u0443\u0440\u044c\u0435\u0440 \u0443\u0434\u043e\u0431\u0435\u043d \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043e\u043d \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0432 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0430\u0445 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0430\u0441\u0430-\u0447\u0430\u0441, \u043d\u043e \u0434\u043b\u044f \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u0430\u0440\u043c\u0438\u044f \u043a\u0443\u0440\u044c\u0435\u0440\u043e\u0432 \u043d\u0443\u0436\u043d\u0430","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":50686,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/50686-denis-demidov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4920bf68-a5e5-b2e3-3d50-33d5119ef847\/","name":"\u0414\u0435\u043d\u0438\u0441 \u0414\u0435\u043c\u0438\u0434\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":314055,"url":"https:\/\/vc.ru\/offline\/314055-ne-masterskaya-v-podvale-a-dom-byta-kak-ustroen-servis-remonta-veshchey-dlya-moskovskogo-srednego-klassa","title":"\u041d\u0435 \u043c\u0430\u0441\u0442\u0435\u0440\u0441\u043a\u0430\u044f \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0432\u0430\u043b\u0435, \u0430 \u0434\u043e\u043c \u0431\u044b\u0442\u0430: \u043a\u0430\u043a \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0435\u043d \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0440\u0435\u043c\u043e\u043d\u0442\u0430 \u0432\u0435\u0449\u0435\u0439 \u0434\u043b\u044f \u043c\u043e\u0441\u043a\u043e\u0432\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u0435\u0433\u043e \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3467494,"subsite_id":199116,"user_id":433514,"type":"comment_add","id":3467494,"hash":"32f0c38bfdf7a546717d94b6dc21f058","date":1636051849,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/314121-bot-v-telegram-kotoryy-prokachal-moyu-zhizn?comment=3467494","text":"\u042d\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0434\u043b\u044f \u0432\u0441\u0435\u0445. \u041d\u0435 \u0432\u0441\u0435 \u043f\u043e\u0439\u043c\u0443\u0442, \u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440 \u0432\u043e\u0442 \u0432\u044b","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":433514,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/433514-iam-from","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/1bdd447d-c587-168c-1775-db1e8ad67815\/","name":"iam from","isVerified":false},"content":{"id":314121,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/314121-bot-v-telegram-kotoryy-prokachal-moyu-zhizn","title":"\u0411\u043e\u0442 \u0432 telegram, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u043a\u0430\u0447\u0430\u043b \u043c\u043e\u044e \u0436\u0438\u0437\u043d\u044c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3467495,"subsite_id":199124,"user_id":191607,"type":"comment_add","id":3467495,"hash":"dbec4f2bb862f08780c572474600236f","date":1636051859,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/314869-avito-15-dney-ne-vozvrashchaet-dengi-pokupatelyu-posle-otmeny-polucheniya-tovara-v-punkte-vydachi?comment=3467495","text":"\u0418\u0433\u043e\u0440\u044c \u0412\u0438\u0442\u0430\u043b\u044c\u0435\u0432\u0438\u0447, \u043c\u044b \u0432\u0441\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u0438\u043b\u0438, \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u0443 \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0431\u044b\u043b \u043f\u0440\u0438\u0441\u0432\u043e\u0435\u043d \u043e\u0448\u0438\u0431\u043e\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0441\u0442\u0430\u0442\u0443\u0441 \u043d\u0430 \u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d\u0435 \u043b\u043e\u0433\u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u043f\u0430\u0440\u0442\u043d\u0435\u0440\u0430. \u041c\u044b \u043c\u043e\u0436\u0435\u043c \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442\u044c \u0432\u0430\u043c \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u043f\u043e \u0437\u0430\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044e. \u0424\u043e\u0440\u043c\u0443 \u0437\u0430\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043c\u044b \u043e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0430\u0434\u0440\u0435\u0441, \u0443\u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0432 \u0432\u0430\u0448\u0435\u043c \u043f\u0440\u043e\u0444\u0438\u043b\u0435. \u0421\u0440\u0430\u0437\u0443 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0435\u0435 \u0437\u0430\u043f\u043e\u043b\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u043a\u043e\u043b\u043b\u0435\u0433\u0438 \u043d\u0430\u0447\u043d\u0443\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0434\u0443\u0440\u0443 \u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0442\u0430. \u041f\u0440\u0438\u043d\u043e\u0441\u0438\u043c \u0441\u0432\u043e\u0438 \u0438\u0437\u0432\u0438\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f, \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0434\u0451\u043c \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0443, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0432\u0442\u043e\u0440\u044f\u043b\u043e\u0441\u044c","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":191607,"url":"https:\/\/vc.ru\/avito","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/612c2592-1a05-9d37-7f71-49c468c8f2d5\/","name":"\u0410\u0432\u0438\u0442\u043e","isVerified":true},"content":{"id":314869,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/314869-avito-15-dney-ne-vozvrashchaet-dengi-pokupatelyu-posle-otmeny-polucheniya-tovara-v-punkte-vydachi","title":"\u00ab\u0410\u0432\u0438\u0442\u043e\u00bb 15 \u0434\u043d\u0435\u0439 \u043d\u0435 \u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0449\u0430\u0435\u0442 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u0435\u043b\u044e \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043e\u0442\u043c\u0435\u043d\u044b \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u0430 \u0432 \u043f\u0443\u043d\u043a\u0442\u0435 \u0432\u044b\u0434\u0430\u0447\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3467496,"subsite_id":199115,"user_id":48607,"type":"comment_add","id":3467496,"hash":"80a8f66da2a95e606aba7fdaf95556bf","date":1636051901,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/314307-ford-nachala-prodavat-elektrodvigateli-s-nimi-mozhno-sdelat-iz-mashiny-elektrokar?comment=3467496","text":"\u0412\u0441\u0451 \u0434\u043d\u0438\u0449\u0435 \u0432\u044b\u0434\u0430\u0432\u043b\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u0437\u0430 \u0440\u0430\u0437 \u0437\u0430\u0447\u0435\u043c","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":48607,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/48607-babka-v-zasade","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/585629a9-91ae-7f66-95ff-e4984a381e67\/","name":"\u0411\u0410\u0411\u041a\u0410 \u0412 \u0417\u0410\u0421\u0410\u0414\u0415","isVerified":false},"content":{"id":314307,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/314307-ford-nachala-prodavat-elektrodvigateli-s-nimi-mozhno-sdelat-iz-mashiny-elektrokar","title":"Ford \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 \u2014 \u0441 \u043d\u0438\u043c\u0438 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u0438\u0437 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u044b \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043a\u0430\u0440"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3467498,"subsite_id":199130,"user_id":25552,"type":"comment_add","id":3467498,"hash":"e186d8091d05f481643c79ea062f55d9","date":1636051972,"url":"https:\/\/vc.ru\/media\/315026-osnovatel-samizdata-batenka-da-vy-transformer-obyavil-o-zakrytii-proekta?comment=3467498","text":"\u0410 \u0443 \u043c\u0435\u043d\u044f \u0434\u043e \u0441\u0438\u0445 \u043f\u043e\u0440 \u043b\u0435\u0436\u0438\u0442 \u0431\u044e\u0441\u0442 \u0422\u0435\u043e\u0434\u043e\u0440\u0430 :) \u0416\u0430\u043b\u043a\u043e, \u043a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u043e","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":25552,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/25552-gleb","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/8a7e03c6-9b11-e1ca-0d91-56c5bb3e5298\/","name":"Gleb","isVerified":false},"content":{"id":315026,"url":"https:\/\/vc.ru\/media\/315026-osnovatel-samizdata-batenka-da-vy-transformer-obyavil-o-zakrytii-proekta","title":"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c \u0441\u0430\u043c\u0438\u0437\u0434\u0430\u0442\u0430 \u00ab\u0411\u0430\u0442\u0435\u043d\u044c\u043a\u0430, \u0434\u0430 \u0432\u044b \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u0444\u043e\u0440\u043c\u0435\u0440\u00bb \u043e\u0431\u044a\u044f\u0432\u0438\u043b \u043e \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u0442\u0438\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3467499,"subsite_id":199119,"user_id":50686,"type":"comment_add","id":3467499,"hash":"8305b33778b01b7097dd769268fbbbf8","date":1636051979,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/313449-kak-bogatye-amerikancy-peredayut-nasledstvo-detyam-i-zakonno-ne-platyat-40-naloga-na-primere-osnovatelya-nike?comment=3467499","text":"\u041a\u0430\u043f\u0438\u0442\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c \u043a\u0430\u043a \u0430\u0442\u043e\u043c\u043d\u0430\u044f \u044d\u043d\u0435\u0440\u0433\u0438\u044f, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043f\u043e\u0434 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u0435\u043c \u043e\u0431\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0430, \u043d\u0435\u0442 \u044d\u0444\u0444\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u0435\u0435\u044d\u043d\u0435\u0440\u0433\u0438\u0438, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044c \u0443\u0442\u0435\u0440\u044f\u043d - \u043a\u0430\u0442\u0430\u0441\u0442\u0440\u043e\u0444\u0430.

\u041a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0436\u0435 \u0433\u043e\u0441\u0443\u0434\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u043e \u0441\u0430\u043c\u043e \u043f\u044b\u0442\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c, \u044d\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u043d\u0435\u043b\u0435\u043f\u043e, \u043a\u0430\u043a \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0431\u044b \u0444\u0443\u0442\u0431\u043e\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0430\u0440\u0431\u0438\u0442\u0440 \u043e\u0434\u043d\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u0438\u0433\u0440\u0430\u043b \u0437\u0430 \u043e\u0434\u043d\u0443 \u0438\u0437 \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":50686,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/50686-denis-demidov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4920bf68-a5e5-b2e3-3d50-33d5119ef847\/","name":"\u0414\u0435\u043d\u0438\u0441 \u0414\u0435\u043c\u0438\u0434\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":313449,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/313449-kak-bogatye-amerikancy-peredayut-nasledstvo-detyam-i-zakonno-ne-platyat-40-naloga-na-primere-osnovatelya-nike","title":"\u041a\u0430\u043a \u0431\u043e\u0433\u0430\u0442\u044b\u0435 \u0430\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0430\u043d\u0446\u044b \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0430\u044e\u0442 \u043d\u0430\u0441\u043b\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u043e \u0434\u0435\u0442\u044f\u043c \u0438 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043d\u043e \u043d\u0435 \u043f\u043b\u0430\u0442\u044f\u0442 40% \u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u0430 \u2014 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440\u0435 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f Nike"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3467500,"subsite_id":199121,"user_id":174309,"type":"comment_add","id":3467500,"hash":"dc65b4d2b05c523e7a8f8a062058b0b7","date":1636051986,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/314821-deficit-specialistov-ne-tolko-v-it-no-deneg-ne-platyat?comment=3467500","text":"> \u0417\u0430\u0447\u0430\u0441\u0442\u0443\u044e \u043d\u0435 \u0445\u043e\u0442\u044f\u0442 \u0434\u0430\u0436\u0435 \u043f\u043e\u0432\u044b\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043a\u0432\u0430\u043b\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043e\u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c.

\u0410 \u0437\u0430\u0447\u0435\u043c? \u0421\u043f\u0435\u0446 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0443\u0439\u0442\u0438 \u0431\u0435\u0437 \u043e\u0442\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0438 \u043d\u0430 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0443\u044e \u0417\u041f. \u0421\u0421\u0417\u0411.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":174309,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/174309-sergei-timofeyev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/bead9001-586d-8c87-5403-2493e36e6079\/","name":"Sergei Timofeyev","isVerified":false},"content":{"id":314821,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/314821-deficit-specialistov-ne-tolko-v-it-no-deneg-ne-platyat","title":"\u0414\u0435\u0444\u0438\u0446\u0438\u0442 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432 \u043d\u0435 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0432 IT, \u043d\u043e \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433 \u043d\u0435 \u043f\u043b\u0430\u0442\u044f\u0442"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3467501,"subsite_id":199121,"user_id":597291,"type":"comment_add","id":3467501,"hash":"72d907f0096d246395c31e2526f8ec0e","date":1636051993,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/311331-it-shkola-lambda-school-beret-platu-tolko-posle-trudoustroystva-uchenikov-no-oni-zhaluyutsya-chto-tam-nichemu-ne-uchat?comment=3467501","text":"\u041d\u0443 \u0437\u0430 \u043f\u043e\u043b \u0433\u043e\u0434\u0430 \u043e\u0431\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u0442\u044b \u043c\u043e\u0436\u0435\u0448\u044c \u043d\u0430 \u0438\u0437\u0438 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c \u0440\u0430\u0437\u0440\u044f\u0434 \u0441\u0432\u0430\u0440\u0449\u0438\u043a\u0430 \u0438 \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u0443\u0436\u0435 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0447\u0435\u043c \u043c\u0430\u043d\u0430\u0433\u0435\u0440 \u0432 \u043c\u0430\u043a\u0434\u0430\u043a\u0435. \u0410 \u0437\u0430 \u043f\u044f\u0442\u0438\u043b\u0435\u0442\u043a\u0443 \u043f\u043e\u0434\u043d\u044f\u0442\u044c \u0440\u0430\u0437\u0440\u044f\u0434 \u0434\u043e 5\u043e\u0433\u043e \u0438 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0430\u0442\u044c \u043f\u043e\u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u043c\u043d\u043e\u0433\u0440\u0438\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432. \u041d\u043e \u044d\u0442\u043e\u0436 \u0440\u0443\u043a\u0430\u043c\u0438 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430\u0434\u043e, \u0437\u0430\u0447\u0430\u0441\u0442\u0443\u044e \u0435\u0449\u0435 \u0438 \u043d\u0430 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0435.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":597291,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/597291-fartesq-winch","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/00451ec3-668a-79c0-9cb4-ffd3646da473\/","name":"Fartesq Winch","isVerified":false},"content":{"id":311331,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/311331-it-shkola-lambda-school-beret-platu-tolko-posle-trudoustroystva-uchenikov-no-oni-zhaluyutsya-chto-tam-nichemu-ne-uchat","title":"\u0418\u0422-\u0448\u043a\u043e\u043b\u0430 Lambda School \u0431\u0435\u0440\u0451\u0442 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0443 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0442\u0440\u0443\u0434\u043e\u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u2014 \u043d\u043e \u043e\u043d\u0438 \u0436\u0430\u043b\u0443\u044e\u0442\u0441\u044f, \u0447\u0442\u043e \u0442\u0430\u043c \u043d\u0438\u0447\u0435\u043c\u0443 \u043d\u0435 \u0443\u0447\u0430\u0442"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3467503,"subsite_id":199120,"user_id":477377,"type":"comment_add","id":3467503,"hash":"f66ce4c038be234e50dc14a7ef359f6b","date":1636052021,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/313357-lada-vesta-s-syurprizom-sud-s-avtovazom-i-kovarnye-lzheyuristy?comment=3467503","text":"\u0415\u0441\u043b\u0438 \u0431 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0448\u043b\u0438\u043d\u044b, \u0432 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0441\u0430\u043b\u043e\u043d\u0430\u0445 \u0410\u0432\u0442\u043e\u0412\u0410\u0417\u0430 \u0431\u044b\u043b \u0431\u044b \u0442\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0432\u0438\u0434","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/177d6c96-0fe1-5165-aad0-94f1b30246b5\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":477377,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/477377-mr-regik","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2c0afe29-32bf-aad9-da4b-991b2c41dc77\/","name":"mr. regik .","isVerified":false},"content":{"id":313357,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/313357-lada-vesta-s-syurprizom-sud-s-avtovazom-i-kovarnye-lzheyuristy","title":"\u041b\u0430\u0434\u0430 \u0412\u0435\u0441\u0442\u0430 \u0441 \u0441\u044e\u0440\u043f\u0440\u0438\u0437\u043e\u043c, \u0441\u0443\u0434 \u0441 \u0410\u0432\u0442\u043e\u0432\u0430\u0437\u043e\u043c \u0438 \u043a\u043e\u0432\u0430\u0440\u043d\u044b\u0435 \u043b\u0436\u0435\u042e\u0440\u0438\u0441\u0442\u044b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3467504,"subsite_id":199116,"user_id":433514,"type":"comment_add","id":3467504,"hash":"b78c8d5096d64907b49454ca66b13dc2","date":1636052026,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/314121-bot-v-telegram-kotoryy-prokachal-moyu-zhizn?comment=3467504","text":"\u042f \u043a\u0443\u0440\u0438\u0442\u044c \u0431\u0440\u043e\u0441\u0438\u043b \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043b\u0435\u0442 \u043d\u0430\u0437\u0430\u0434 \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0440\u0435\u0448\u0438\u043b \u0437\u0430\u043d\u044f\u0442\u044c\u0441\u044f \u0441\u0435\u0440\u044c\u0435\u0437\u043d\u043e \u0430\u0439\u0442\u0438\u0448\u043a\u043e\u0439. \u0420\u0435\u0448\u0438\u043b \u0447\u0442\u043e \u0435\u0441\u0442\u044c \u0432\u0435\u0449\u0438 \u043b\u0438\u0448\u043d\u0438\u0435 \u0432 \u043c\u043e\u0435\u0439 \u0436\u0438\u0437\u043d\u0438 \u0438 \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u043c \u0434\u0435\u043b\u043e\u043c \u0431\u0440\u043e\u0441\u0438\u043b \u043a\u0443\u0440\u0438\u0442\u044c \u0431\u0443\u0445\u0430\u0442\u044c \u0438 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0434\u0430\u0442\u044c \u0445\u0435\u0440\u043d\u0451\u0439 \u0432\u0441\u044f\u043a\u043e\u0439. \u041f\u043e\u0442\u043e\u043c \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0441\u044f \u0434\u043e\u043b\u0433\u0438\u0439 \u043f\u0443\u0442\u044c \u043e\u0431\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u0438 \u043c\u043e\u0442\u0438\u0432\u0430\u0446\u0438\u0435\u0439 \u0431\u044b\u043b\u043e \u0442\u043e, \u0447\u0442\u043e \u044f \u0431\u0440\u043e\u0441\u0438\u043b \u043a\u0443\u0440\u0438\u0442\u044c \u0438 \u0430\u043b\u043a\u043e\u0433\u043e\u043b\u044c \u0438 \u0436\u0438\u0432\u0443 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0442\u0430\u043a, \u043a\u0430\u043a \u044f \u0440\u0435\u0448\u0430\u044e. \u042d\u0442\u043e \u0441\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e \u043c\u043e\u0442\u0438\u0432\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442 \u0438 \u0432\u043e\u0437\u0432\u044b\u0448\u0430\u0435\u0442. \u0412 \u043e\u0431\u0449\u0435\u043c \u0441\u0430\u043c \u0441\u0435\u0431\u0435 \u0440\u0435\u0436\u0438\u0441\u0441\u0435\u0440.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":433514,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/433514-iam-from","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/1bdd447d-c587-168c-1775-db1e8ad67815\/","name":"iam from","isVerified":false},"content":{"id":314121,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/314121-bot-v-telegram-kotoryy-prokachal-moyu-zhizn","title":"\u0411\u043e\u0442 \u0432 telegram, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u043a\u0430\u0447\u0430\u043b \u043c\u043e\u044e \u0436\u0438\u0437\u043d\u044c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3467505,"subsite_id":200396,"user_id":969024,"type":"comment_add","id":3467505,"hash":"3f225337de5a445a68759c829fb6fb12","date":1636052033,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/315032-v-darknete-vystavili-na-prodazhu-dannye-45-mln-polzovateley-besplatnyh-vpn-servisov?comment=3467505","text":"\u0410 \u0438\u0434\u0438-\u043a\u0430 \u0442\u044b \u043d\u0430 \u0445\u0443\u0439, \u0421\u0451\u043c\u0430","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":969024,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/969024-xgdrterhedhdhgdh-xgdrterhedhdhgdh","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f52c6a85-5c5b-5ca5-b062-7f9ba6082687\/","name":"xgdrterhedhdhgdh xgdrterhedhdhgdh","isVerified":false},"content":{"id":315032,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/315032-v-darknete-vystavili-na-prodazhu-dannye-45-mln-polzovateley-besplatnyh-vpn-servisov","title":"\u0412 \u0434\u0430\u0440\u043a\u043d\u0435\u0442\u0435 \u0432\u044b\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0443 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 45 \u043c\u043b\u043d \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0431\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u044b\u0445 VPN-\u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3467506,"subsite_id":199121,"user_id":6055,"type":"comment_add","id":3467506,"hash":"f8a6944f21bfa15020f3711a3d22698a","date":1636052039,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/192417-pochemu-prodaktu-vazhno-ostavatsya-chelovekom-i-pochemu-eto-polezno-dlya-biznesa?comment=3467506","text":"\u0412 \u0430\u0439\u0442\u0438\u0448\u0435\u0447\u043a\u0435 \u043d\u0438\u043a\u0430\u043a \u0431\u0435\u0437 \u0430\u043d\u0433\u043b\u0438\u0446\u0438\u0437\u043c\u043e\u0432. \u041a\u0430\u043a \u0432 \u043c\u0435\u0434\u0438\u0446\u0438\u043d\u0435 \u0431\u0435\u0437 \u043b\u0430\u0442\u0438\u043d\u0438\u0437\u043c\u043e\u0432, \u0430 \u0432 \u043c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0435 \u0431\u0435\u0437 \u0441\u043b\u043e\u0432 \u043d\u0430 \u0438\u0442\u0430\u043b\u044c\u044f\u043d\u0441\u043a\u043e\u043c.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":6055,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/6055-vladimir-bychko","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6fe9de8c-9f73-9c41-0977-434edc0948df\/","name":"\u0412\u043b\u0430\u0434\u0438\u043c\u0438\u0440 \u0411\u044b\u0447\u043a\u043e","isVerified":false},"content":{"id":192417,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/192417-pochemu-prodaktu-vazhno-ostavatsya-chelovekom-i-pochemu-eto-polezno-dlya-biznesa","title":"\u041f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u043a\u0442\u0443 \u0432\u0430\u0436\u043d\u043e \u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a\u043e\u043c \u2014 \u0438 \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u044d\u0442\u043e \u043f\u043e\u043b\u0435\u0437\u043d\u043e \u0434\u043b\u044f \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3467507,"subsite_id":199119,"user_id":51830,"type":"comment_add","id":3467507,"hash":"5afe46b3f26c8e5112143e0af112596b","date":1636052042,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/315038-delimobil-perenes-ipo-na-2022-god-i-obeshchal-vernut-dengi-pouchastvovavshim-v-razmeshchenii-investoram-forbes?comment=3467507","text":"\u041a\u0442\u043e \u0443 \u043d\u0430\u0441 \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u0441\u0435\u0440\u044c\u0451\u0437\u043d\u0430\u044f \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":51830,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/51830-bublikov-anton","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/db0e677f-5f08-08f9-c689-5f748bb5cb7e\/","name":"Bublikov Anton","isVerified":false},"content":{"id":315038,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/315038-delimobil-perenes-ipo-na-2022-god-i-obeshchal-vernut-dengi-pouchastvovavshim-v-razmeshchenii-investoram-forbes","title":"\u00ab\u0414\u0435\u043b\u0438\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u00bb \u043f\u0435\u0440\u0435\u043d\u0451\u0441 IPO \u043d\u0430 2022 \u0433\u043e\u0434 \u0438 \u043e\u0431\u0435\u0449\u0430\u043b \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442\u044c \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u043f\u043e\u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u0432\u043e\u0432\u0430\u0432\u0448\u0438\u043c \u0432 \u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0449\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043c \u2014 Forbes"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3467508,"subsite_id":199121,"user_id":174309,"type":"comment_add","id":3467508,"hash":"293e7971e1fa0d646a2daa287096ea41","date":1636052055,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/314821-deficit-specialistov-ne-tolko-v-it-no-deneg-ne-platyat?comment=3467508","text":"\u0412\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0439 - \u0437\u0430\u043f\u043e\u043b\u043d\u044f\u044e\u0442\u0441\u044f \u043b\u0438 \u043e\u043d\u0438?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":174309,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/174309-sergei-timofeyev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/bead9001-586d-8c87-5403-2493e36e6079\/","name":"Sergei Timofeyev","isVerified":false},"content":{"id":314821,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/314821-deficit-specialistov-ne-tolko-v-it-no-deneg-ne-platyat","title":"\u0414\u0435\u0444\u0438\u0446\u0438\u0442 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432 \u043d\u0435 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0432 IT, \u043d\u043e \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433 \u043d\u0435 \u043f\u043b\u0430\u0442\u044f\u0442"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3467509,"subsite_id":199122,"user_id":322661,"type":"comment_add","id":3467509,"hash":"4f630d7b24dae5173910d5d7da7e7fa0","date":1636052076,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/315035-kak-v-razgar-anarhii-marketpleysov-i-potrebitelskogo-ekstremizma-zapustit-svoy-mezhdunarodnyy-proekt-s-blekdzhekom-i-shl?comment=3467509","text":"\u0418\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442-\u044d\u043a\u0432\u0430\u0439\u0440\u0438\u043d\u0433 \u0421\u0431\u0435\u0440\u0431\u0430\u043d\u043a\u0430 \u043f\u043e\u0434\u043e\u0439\u0434\u0435\u0442? \u0422\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043f\u0440\u0438\u0434\u0435\u0442\u0441\u044f \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c \u043c\u0438\u043d\u0438\u043c\u0443\u043c \u0418\u041f...","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":322661,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/322661-aleksandr-orlov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/57163ccd-0e29-3e6b-ae5b-a28fdce4231a\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440 \u041e\u0440\u043b\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":315035,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/315035-kak-v-razgar-anarhii-marketpleysov-i-potrebitelskogo-ekstremizma-zapustit-svoy-mezhdunarodnyy-proekt-s-blekdzhekom-i-shl","title":"\u041a\u0430\u043a \u0432 \u0440\u0430\u0437\u0433\u0430\u0440 \u0430\u043d\u0430\u0440\u0445\u0438\u0438 \u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u043f\u043b\u0435\u0439\u0441\u043e\u0432 \u0438 \u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u044d\u043a\u0441\u0442\u0440\u0435\u043c\u0438\u0437\u043c\u0430 \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u0442\u044c \u0441\u0432\u043e\u0439 \u043c\u0435\u0436\u0434\u0443\u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442(\u0441 \u0431\u043b\u0435\u043a\u0434\u0436\u0435\u043a\u043e\u043c \u0438 \u0448\u043b)"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3467510,"subsite_id":200396,"user_id":601273,"type":"comment_add","id":3467510,"hash":"108290577dd7a011df2290d5d5bdae36","date":1636052079,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/314623-nat-fridman-ushel-s-posta-gendirektora-github-on-vozglavlyal-kompaniyu-s-2018-goda?comment=3467510","text":"\u041e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0436\u0430\u043b\u044c, \u043f\u043e\u0434 \u0435\u0433\u043e \u0440\u0443\u043a\u043e\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u043e\u043c \u0433\u0438\u0442\u0445\u0430\u0431 \u0448\u0435\u043b \u043a \u0443\u0441\u043f\u0435\u0445\u0443. \u0411\u0443\u0434\u0435\u043c \u043d\u0430\u0434\u0435\u044f\u0442\u044c\u0441\u044f \u043d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0432\u043e\u0436\u0430\u043a \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0445\u0435\u0440\u0438\u0442 \u0432\u0441\u0435 \u043a\u0430\u043a \u043c\u0435\u043b\u043a\u043e\u043c\u044f\u0433\u043a\u0438\u0435 \u0443\u043c\u0435\u044e\u0442.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":601273,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/601273-angeloffaith","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d2c59a8e-5062-1009-65b0-47339cd9a18f\/","name":"AngelOfFaith","isVerified":false},"content":{"id":314623,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/314623-nat-fridman-ushel-s-posta-gendirektora-github-on-vozglavlyal-kompaniyu-s-2018-goda","title":"\u041d\u0430\u0442 \u0424\u0440\u0438\u0434\u043c\u0430\u043d \u0443\u0448\u0451\u043b \u0441 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430 \u0433\u0435\u043d\u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u0430 GitHub \u2014 \u043e\u043d \u0432\u043e\u0437\u0433\u043b\u0430\u0432\u043b\u044f\u043b \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044e \u0441 2018 \u0433\u043e\u0434\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3467511,"subsite_id":199121,"user_id":453106,"type":"comment_add","id":3467511,"hash":"a0fdc7b5b6cc8aab7918222ed814af0a","date":1636052080,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/314821-deficit-specialistov-ne-tolko-v-it-no-deneg-ne-platyat?comment=3467511","text":"\u0412\u0441\u0435 \u0437\u0430\u0432\u0438\u0441\u0438\u0442 \u043e\u0442 \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u044f \u0442\u0432\u043e\u0435\u0439 \u043a\u0432\u0430\u043b\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0438 \u0432\u043e\u0441\u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":453106,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/453106-sergei-markov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c05fc9eb-e283-cad3-f89c-01d0dec35591\/","name":"Sergei Markov","isVerified":false},"content":{"id":314821,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/314821-deficit-specialistov-ne-tolko-v-it-no-deneg-ne-platyat","title":"\u0414\u0435\u0444\u0438\u0446\u0438\u0442 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432 \u043d\u0435 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0432 IT, \u043d\u043e \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433 \u043d\u0435 \u043f\u043b\u0430\u0442\u044f\u0442"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3467512,"subsite_id":200396,"user_id":173026,"type":"comment_add","id":3467512,"hash":"d7815b0d674369404d1adb1b5b7ed3bf","date":1636052080,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/314973-tiktok-dlya-podrostkov-kak-ogradit-detey-ot-nezhelatelnyh-rolikov?comment=3467512","text":"\u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u0430\u0432\u043b\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u0435\u0433\u043e \u043d\u0430 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":173026,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/173026-v-s","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c285898b-c0fb-9671-ce3a-86ce164ad736\/","name":"V S","isVerified":false},"content":{"id":314973,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/314973-tiktok-dlya-podrostkov-kak-ogradit-detey-ot-nezhelatelnyh-rolikov","title":"TikTok \u0434\u043b\u044f \u043f\u043e\u0434\u0440\u043e\u0441\u0442\u043a\u043e\u0432. \u041a\u0430\u043a \u043e\u0433\u0440\u0430\u0434\u0438\u0442\u044c \u0434\u0435\u0442\u0435\u0439 \u043e\u0442 \u043d\u0435\u0436\u0435\u043b\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0440\u043e\u043b\u0438\u043a\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3467513,"subsite_id":199130,"user_id":952120,"type":"comment_add","id":3467513,"hash":"f2cb8711d99a6ca6d9f8d7fc94d630d2","date":1636052083,"url":"https:\/\/vc.ru\/media\/315026-osnovatel-samizdata-batenka-da-vy-transformer-obyavil-o-zakrytii-proekta?comment=3467513","text":"\u041d\u0435 \u0437\u043d\u0430\u043b \u043f\u0440\u043e \u0438\u0437\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e. \u0410 \u0432\u0435\u0434\u044c \u043c\u043e\u0433 \u0438 \u043d\u0435 \u0443\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c! \u261d\ufe0f","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":952120,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/952120-dmitriy-klassen","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9aad7ea2-673c-5fae-a78d-e670c4291303\/","name":"\u0414\u043c\u0438\u0442\u0440\u0438\u0439 \u041a\u043b\u0430\u0441\u0441\u0435\u043d","isVerified":false},"content":{"id":315026,"url":"https:\/\/vc.ru\/media\/315026-osnovatel-samizdata-batenka-da-vy-transformer-obyavil-o-zakrytii-proekta","title":"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c \u0441\u0430\u043c\u0438\u0437\u0434\u0430\u0442\u0430 \u00ab\u0411\u0430\u0442\u0435\u043d\u044c\u043a\u0430, \u0434\u0430 \u0432\u044b \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u0444\u043e\u0440\u043c\u0435\u0440\u00bb \u043e\u0431\u044a\u044f\u0432\u0438\u043b \u043e \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u0442\u0438\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0430"},"isAnonymous":false}]}