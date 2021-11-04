Основатель самиздата «Батенька, да вы трансформер» объявил о закрытии проекта Статьи редакции
Егор Мостовщиков написал, что больше не хочет заниматься изданием.
«Батенька, да вы трансформер» перестанет выпускать новые материалы 31 декабря.
Мостовщиков объяснил, что год работал над погашением всех долгов издания. После 31 декабря опубликованные на сайте материалы будут доступны.
За два месяца до закрытия самиздат планирует выпустить документальный фильм про карательную психиатрию, провести два последних курса школы для журналистов.
- Егор Мостовщиков основал «Батеньку» в 2014 году. В 2016 году вместе с Антоном Ярошем он запустил независимый издательский дом «Мамихлапинатана», в который вошли «Батенька, да вы трансформер», новостной агрегатор Breaking Mad, литературное издательство «Носорог» и студия контент-маркетинга Artel.Media.
- В октябре 2020 года две микрофинансовые организации подали иски на общую сумму в 12,7 млн рублей к Мостовщикову и Ярошу. Издательство брало микрокредиты для выплат зарплат и гонораров, потому что банки не дают кредиты медиабизнесу.
- В декабре 2020 года «Мамихлапинатана» закрылось, а издания, агрегатор и издательство стали работать отдельно.
странно что первый раз слышите. у них было пара хайповых тем, например материал "геро-н - собственность модели", после которого РКН заставил снять материал с сайта, а "модель" приняли с веществами и приговорили к 1+ года заключения (ее до этого уже разок принимали), + особо отличился адвокат которого ей любезно оплатил ходорковский - по ее собственному мнению, адвокат делал все, чтобы ее посадили.
Жалко, прикольный проект был . Особенно понравилась статья про нашего местного бизнесмена Дмитрия С , который выпускал сигареты собственного производства ,искал сокровища в атлантическом океане , а между делом кидал банки на семизначные суммы . Ну, а чо должен же кто то оплачивать все эти маленькие увлечения ))
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