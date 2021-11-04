У этого решения нет ни экономических, ни политических причин. Несмотря на то, что сегодня делать независимое и устойчивое медиа — самоубийство ещё больше, чем было всегда, это всё-таки делать можно и, самое главное, нужно. Именно сейчас, когда каждый день издания закрываются, ломаются под прессингом, журналистов арестовывают, сажают, преследуют, выгоняют из страны, — нужно работать и продолжать рассказывать читателям, как вообще устроен мир за окном. Просто я больше не хочу делать самиздат «Батенька, да вы трансформер».