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Медиа
Маша Цепелева

Основатель самиздата «Батенька, да вы трансформер» объявил о закрытии проекта Статьи редакции

Егор Мостовщиков написал, что больше не хочет заниматься изданием.

«Батенька, да вы трансформер» перестанет выпускать новые материалы 31 декабря.

У этого решения нет ни экономических, ни политических причин. Несмотря на то, что сегодня делать независимое и устойчивое медиа — самоубийство ещё больше, чем было всегда, это всё-таки делать можно и, самое главное, нужно. Именно сейчас, когда каждый день издания закрываются, ломаются под прессингом, журналистов арестовывают, сажают, преследуют, выгоняют из страны, — нужно работать и продолжать рассказывать читателям, как вообще устроен мир за окном. Просто я больше не хочу делать самиздат «Батенька, да вы трансформер».

Егор Мостовщиков
основатель самиздата

Мостовщиков объяснил, что год работал над погашением всех долгов издания. После 31 декабря опубликованные на сайте материалы будут доступны.

За два месяца до закрытия самиздат планирует выпустить документальный фильм про карательную психиатрию, провести два последних курса школы для журналистов.

  • Егор Мостовщиков основал «Батеньку» в 2014 году. В 2016 году вместе с Антоном Ярошем он запустил независимый издательский дом «Мамихлапинатана», в который вошли «Батенька, да вы трансформер», новостной агрегатор Breaking Mad, литературное издательство «Носорог» и студия контент-маркетинга Artel.Media.
  • В октябре 2020 года две микрофинансовые организации подали иски на общую сумму в 12,7 млн рублей к Мостовщикову и Ярошу. Издательство брало микрокредиты для выплат зарплат и гонораров, потому что банки не дают кредиты медиабизнесу.
  • В декабре 2020 года «Мамихлапинатана» закрылось, а издания, агрегатор и издательство стали работать отдельно.

#новость

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Семен Переделкин

Что это вообще такое? Первый раз слышу. И, судя по тому, что "Издательство брало микрокредиты для выплат зарплат и гонораров", к счастью.

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6
Денис Колокольцев

странно что первый раз слышите. у них было пара хайповых тем, например материал "геро-н - собственность модели", после которого РКН заставил снять материал с сайта, а "модель" приняли с веществами и приговорили к 1+ года заключения (ее до этого уже разок принимали), + особо отличился адвокат которого ей любезно оплатил ходорковский - по ее собственному мнению, адвокат делал все, чтобы ее посадили.

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6
Семен Переделкин

И даже эта информация мне ни о чём не говорит. Не слышал раньше.

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1
Маджид Гаджиев

Какой же вы хороший человек.

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2
Дмитрий Тенетович

В 2016 году вместе с Антоном Ярошем он запустил независимый издательский дом «Мамихлапинатана»

Как-то залину маршенкулову скромно забыли упомянуть в статье. Тогда бы больше народу поняло, кто все эти люди )

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1
Евгений Демюк

Вы можете кстати и не закрывать проект . Просто не забывайте оплачивать домен с хостингом . А когда придёт время продолжите творить)

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7
Giant Schlong

Птюч, Жалюз, а теперь Батенька. Прах к праху

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6
Евгений Демюк

Жалко, прикольный проект был . Особенно понравилась статья про нашего местного бизнесмена Дмитрия С , который выпускал сигареты собственного производства ,искал сокровища в атлантическом океане , а между делом кидал банки на семизначные суммы . Ну, а чо должен же кто то оплачивать все эти маленькие увлечения ))

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3
Дюша Метёлкин

Скинь линк по-братски.

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4
Alex Shokhin

Каждый раз, когда натыкался на этот сайт, мне становилось больно от шрифта заголовков и приходилось сбегать))

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4
Alexey Tykhonov

не являюсь читателем, но как-то раз там была статья о том почему японцы почти не носят шорты - и это было очень интересное чтение.

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4
Семен Переделкин

И почему?

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0
Арина Желудова

Ушла эпоха

Ответить
2
Dmitry Yashin
Ответить
0
Denis Averyanov

R.I.P батенька, теперь ты в хорошей компании

Ответить
1
Денис Колокольцев

стикеры у них клевые остались для телеги. кстати, фурфур еще в компанию

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4
Roker Votret

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1
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1
Демьян Федулов

Предлагаю запустить новый самиздат-проект под названием: "Батенька, да вы половой гигант!"
Успех на хайпе и интересе "Да ну нафиг, а про чо там?" будет гарантирован.
Не благодарите :-).

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0
33_rublya

Я думал, он закрылся после истории с харассментом.

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0
Слышный Петя

А у меня до сих пор лежит бюст Теодора :) Жалко, конечно

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0
Дмитрий Классен

Не знал про издательство. А ведь мог и не узнать! ☝️

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0
Правильный Взгляд

Чел запустил бизнес, чтобы брать "микрокредиты для выплат зарплат и гонораров", а когда набрал долгов, решил его закрыть без " экономических и политических причин". НЕ удивительно, что про этот г... проект никто не знает.

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–2
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