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Медиа
Маша Цепелева

YouTube-блогер Марина Могилко привлекла $1,7 млн от венчурной компании и частных инвесторов в обмен на долю от доходов Статьи редакции

У Могилко три канала на YouTube, на которые подписаны более 6,3 млн человек.

  • Марина Могилко получила деньги от венчурной компании Slow Ventures, Шрирама Кришнана и братьев Либерманов. Взамен она будет платить инвесторам 5% от будущей выручки в течение 30 лет, сообщает Insider.
  • У Могилко три канала: лайфстайл-проект «Девушка из Кремниевой долины» с 505 тысячами подписчиков, видеоблог Marina Mogilko с 1,3 млн подписчиков и языковой канал linguamarina с 4,5 млн подписчиков. Также она запустила курс для начинающих YouTube-блогеров. Он стоит от 48,9 тысячи рублей. По словам Могилко, на курс записались более 5000 человек.
  • Slow Ventures выделила $20 млн для поддержки создателей контента, инвестиции в Могилко — первые из серии. Блогер рассказала, что инвестиции позволят ей сократить количество рекламных партнёрств и сосредоточиться на создании роликов.
  • В мае YouTube-блогер MrBeast запустил кампанию Creative Juice на $2 млн — он начал вкладывать деньги в авторов взамен на долю от их доходов.
Марина Могилко

#новость #инвестии #youtube

3267 просмотров
44 44 комментария
7
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44 комментария
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Andrei Apanasik

1. Зачем ей эти деньги, если она и так норм поднимает?
2. Зачем венчурному фонду вкладывать в блогера?
Блогер рассказала, что инвестиции позволят ей сократить количество рекламных партнёрств и сосредоточиться на создании роликов.

Снизится доход, инвестор получать меньше будет.
в течение 30 лет

Если она закроет каналы или с ней что-то случится, то они всё потеряют. Слишком какой-то долгосрочный контракт с обычным блогером.
Какая-то серая и мутная схема.

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30
Сергей Ермилов

Похоже на хитрый способ отмыть бабла... или размыть.

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9
Повседневный Паша

венчур это хайп инвестиции они не основаны на доходах а на перепродаже доли следющим лохам дороже чем купил

Ответить
2
Бестофща

чем курил

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0
ЯжПрограммист

Ну тут либо вариант что деньги совсем уже жгут карманы, либо да, какая-то схема мутная.

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2
Евгений Матвеев

Отмыв бабла по ходу)

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0
Arthur Niazyan

Очаровала инвесторов :)
Через 30 лет - канал, как бороться с деменцией, 80млн подписчиков

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22
Александр Смирнов

Супер идея для стартапа - канал по борьбе с деменцией! Можно крутить всего один ролик, все равно на завтра его забудут!

Ответить
6
Dmitry Yashin

Ору))

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1
Denis Azarenko

Потом ИИ под видом Марины будет вещать и только единицы заметят что живут в матрице

Ответить
1
Johnny Vorony

Интересно, зачем ей инвестиции, если она на продаже курса заработала только 250 млн рублей?! ред.

Ответить
8
Сергей Ермилов

Новая схема отмыва бабла видимо? ред.

Ответить
3
Nikolay Vavilov

каждый инфоциган зарабатывает по ярду в день.

Ответить
2
Люц Шнайдер

«Блогер рассказала, что инвестиции позволят ей сократить количество рекламных партнёрств и сосредоточиться на создании роликов»

«она будет платить инвесторам 5% от будущей выручки в течение 30 лет»

Но ведь если она сократит количество рекламных интеграций, то и выручка уменьшится 🤔

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6
No Name

30 лет? Тренды меняются каждые 5-7 лет. Сейчас кто - то вообще смотрит то, что было популярно лет 7 назад?

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4
Андрей Чуринов

"Назад в будущее" нет-нет, да пересматриваю

Ответить
1
Giant Schlong

Первые джва Терминатора и Хищник тоже неплохо заходят по стопицотому разу. Как Гайдай прям

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0
Александр Смирнов

Да, а как насчет олдскульного порно? В детстве, помню, заходило, а сейчас просто блевотно.

Ответить
0
Giant Schlong

Не, прон раньше 90-х сброшен с парахода современности. Бабы не очень, шмоньки мохнатые, картинка некачественная...

Хотя, конечно, карты с голыми бабми оказались спустя десятилетия ещё хуже. А когда-то казались нормалды

Ответить
0
Антон Штадлер

Что такое олдскульное порно? Чем порно 10-15 летней давности отличается от современного, там меньше боди-позитива разве что

Ответить
0
Giant Schlong

Баб с напорюгами в современном проне больше, чем 15 лет назад, по субъективным ощущениям

Ответить
0
Dmitry Yashin

Я вообще 7 лет назад ютуб не смотрел.

Ответить
0
John Fima

Ну вроде взрослые люди на vc сидят, а верят в ее сказки. Ну вы что?!

Ответить
4
Alexander Polozov

А, вот как пиарят себя на vc!
И мне надо написать, что я получил 1,8 млн долларов инвестиций. Они помогут мне сосредоточиться на ... и не тратить время на ...

Ответить
0
Louis Cyphre

А, вот как пиарят себя на vc!

На Инсайдере. На VC это Маша принесла с Инсайдера.

Ответить
1
Grigory Green

А у неё доходы есть?

Ответить
3
Денис Колокольцев

по socialblade у нее от 35К....550К от самого жирного канала.

Ответить
1
Grigory Green

Долларов?

Ответить
0
Денис Колокольцев

разумеется: https://socialblade.com/youtube/c/linguamarina

Ответить
2
BearStrikesBack

Сдается мне, это пример испорченного телефона. Очевидно, что ЦА ее роликов - русскоязычные мечтатели из стран, где ставки за рекламу минимальны. Блейд же считает как для среднего американского блогера. Собственно, разброс оценки в 10+ раз в доходах он на это и намекает.

Ответить
2
Андрей Якименко

Два канала из трёх рассчитаны на мировую аудиторию. Только один канал русскоязычный.

Ответить
0
BearStrikesBack

Мне похер, на кого они рассчитаны. Ты реально считаешь, что американская ЦА ценит лайфстайл блоги/образовательные/успешный успех про Долину? Увы и ах, это прерогатива "дорохо-бохато" бывшего СССР.

Что-то подобное, кстати, у топовых детских ютуберов, где посреди вполне таки американских блогеров затесались ноунеймы из РФ/Украины, которые просмотры крутят как ненормальные.

Ответить
0
Денис Колокольцев

и тем не менее коридор дает какое то понятие о минимуме, + SB не учитывает нативку, насколько я помню. да норм у нее все, + это доходы только с одного канала, а там еще есть. другой вопрос, зачем ей инвестиции.

Ответить
0
Иванка Сегодина

На таких сайтах безумно большой разброс в доходе и для разных каналов (из разных стран) погрешности могут быть крайне высокие.
*но как уже заметили выше, у Марины должны быть неплохие доходы, но и расходы тоже впечатляющие. К сожалению я не помню сейчас статью, но было интервью у Wylsacom, года 3-4 назад и он там рассказывал, что у него на собственную рекламу, т.е. поддержание интереса к своему каналу, в месяц уходит около 1 млн. рублей.

Ответить
0
Dima Kalinov

У Вилсы одна интеграция стоит от 1 млн.
Любой блогер тратит на таргет и рекламу, но когда это 5-10% от доходов - это крайне мало.
У Вилсы затраты на продакшн больше.
У Могилко аудитория российская в основном, но её соцдем хуже Вилсы, поэтому cpm меньше и даже при одинаковом количестве просмотров, Могилко получит меньше денег.

Ответить
0
Иванка Сегодина

У Могилко аудитория российская в основном, но её соцдем хуже Вилсы, поэтому cpm меньше и даже при одинаковом количестве просмотров.

Я вижу из статьи, что у нее 3 youtube канала, два на русском языке с 505 тысячами и с 1,3 млн подписчиков и канал на английском linguamarina с 4,5 млн подписчиков. Не знаю какая у нее аудитория больше, но западные подписчики приносят в разы больше денег.

Ответить
0
Олег Саенов

я понимаю что это детский сад и мне стыдно, но фраза "инвестиции в могилко" вызывают у меня смех
.
а если серьезно то чего все так удивляет эта инвестиция? Фонд получает лояльный трафик, а она деньги причем кратно большие чем от рекламы. Будут из нее делать условную новую Бузову, или Кардашьян. Вы же не думаете что Кардашьян сама делает все эти бизнесы типа духов, одежды итд?
.
Никого не удивляет когда какого нибудь репера берут в совет директоров конторы, чтоб он там лицом торговал и поднимал узнаваемость

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2
Максим Москаленко

Отходы

Ответить
1
Сергей Ермилов

Т.е. вознаграждения от Youtube вообще ничего не приносят, чтобы стать должным кому-то на 30 лет?

Или это такой современный вид рэкета? Типа мы крышуем, а ты нам 5%?

Или так бабло теперь отмывают? ред.

Ответить
1
Askar Seitov

Лучше лимон сегодня, чем через 30 лет)

Ответить
0
Ильяс Билалов

"Также она запустила курс для начинающих YouTube-блогеров. Он стоит от 48,9 тысячи рублей. По словам Могилко, на курс записались более 5000 человек"

Я за всю жизнь встречал только 2 человек, способных творить сверхдолбоебическое поступки, где она взяла ещё > 4998?

Ответить
1
Kador

Кстати, кто муж этой успешной леди? Он ребенка нянчит пока мама ролики на потоке пишет?

Ответить
0
Anna Cz

а где в списке активов ее "бизнес" linguatrip?

Ответить
0
Илья Астафьев

Ну это какие-то чересчур венчурные инвестиции..... С блогером может произойти все что угодно. Риск огромный. Венчурные на то и венчурные, что данные вложения занимают ничтожные доли процентов от общего объёма инвестиционного портфеля

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0
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