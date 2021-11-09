eCommerce рынок в России: как изменилось поведение покупателей в 2021 году и что нас ждёт дальше

Раз в месяц мы в Mojo проводим desk research, чтобы быть в курсе изменений в рынке онлайн-ритейла. В этот раз мы проанализировали исследования РБК, Deloitte, McKinsey и Ipsos. Внутри вас ждут рекомендации по цене и срокам доставки, тренды в запросах клиентов и прогнозы, что ждёт eCom в будущем.