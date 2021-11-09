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Медиа
Nazigul Jusupova

Netflix начал тестировать в приложении ленту с короткими видео для детей Статьи редакции

Лента будет состоять из детских фильмов и шоу из библиотеки стриминга.

  • «Детские клипы» будут доступны в приложении для iOS. Таким образом компания хочет привлечь более молодую аудиторию, которая смотрит TikTok и короткие видео на YouTube, пишет Bloomberg.
  • Функция будет работать в тестовом режиме. Она похожа на сервис Fast Laughs, который начал работать в приложении в марте 2021 года и показывал короткие смешные видео. В отличие от Fast Laughs видео будут отображаться на весь экран горизонтально, а не вертикально.
  • За раз можно посмотреть до 20 клипов. Это будут ролики из детских шоу и фильмов из библиотеки Netflix. Видеосервис будет обновлять библиотеку роликов ежедневно. Лента для детей заработает на этой неделе в США, Канаде, Австралии, Ирландии, а также в некоторых странах Латинской Америки.
«Детские клипы» Netflix
  • В ноябре Netflix запустил раздел с видеоиграми в приложениях для Android по всему миру.

#новости #netflix

443 просмотров
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5 комментариев
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George Ymydykov

Блин, это жутко. Имхо, пора уже регулировать как-то. Даже на взрослые умы все эти дофаминовые 15-секундные ловушки работают и влияют негативно.

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3
Иван Иван

через 15 лет будут в ТОПе организации по восстановлению психики детей нынешнего поколения

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1
Дмитрий Банников

👍🏻

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0
Michael Wylsakom

тикток 2.0

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0
Дмитрий Крылов

прикольную штуку придумали

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0
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