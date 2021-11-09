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Медиа
Маша Цепелева

Основатели закрытого Telegram-канала «42 секунды» запустили второй под управлением ИИ — про футбол Статьи редакции

В канале — короткие выжимки из новостей из разных источников, которые делает искусственный интеллект.

  • Директор по распространению технологий «Яндекса» Григорий Бакунов в своём Telegram-канале addmeto опубликовал приглашение во второй канал сети — «442».
  • В канале — новости из спортивных СМИ. Искусственный интеллект сократил их так, чтобы можно было прочитать за 42 секунды.
  • Первый канал с новостями про ИТ-технологии и российский сегмент интернета Бакунов запустил с руководителем корпоративной пресс-службы «Яндекса» Ильей Грабовским в 2020 году.
  • В июле 2021 года ресторатор Александр Сысоев выкупил долю в проекте «42 секунды». Тогда же владельцы рассказали о планах сделать сеть каналов под управлением искусственного интеллекта.

#новость

1905 просмотров
14 14 комментариев
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14 комментариев
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Giant Schlong

Пора, пора уже выводить клиповое мышление на новый уровень. Чтобы люди в будущем не могли даже одну страницу текста пересказать, не то что понять

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7
Andrew Freez
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2
Giant Schlong

Вот это я понимаю! Креативная реклама с положительными примерами Ленина и Сталина!

Комбо и фаталити

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2
Желающий Мика

тут должно быть предупреждение о возможном приступе эпилепсии

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0
Andrew Freez

проблемы эпилептиков

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0
Желающий Мика

Новости которые мы заслужили.

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6
БАБКА В ЗАСАДЕ

И этот «искусственный» интеллект зовут Маша-рерайтер

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3
Дмитрий Банников

Как за 42 сек😱 можно прочитать и понять. Или реально ИИ знает что 42 это норма?

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0
Valentin Dombrovsky

Про футбол-то легко как раз:
«Спартак победил Динамо со счётом 2-0, забили Пупкин и Иванов».
Вообще за 10 секунд можно прочитать.

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3
Дмитрий Банников

🔥

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0
Желающий Мика

Ну я открыл рандомную статью, начал читать в нормальном темпе, за 42 секунды - 1500 знаков примерно. Для практически любой спортивной новости (да и в принципе новости) это вполне нормальный объем.

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0
cancan tampan

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0
Victor Danikin

Формат какой-то маленький. Оценит только завсегдатай букмекерских контор.
Любящий же по рассуждать о тяжелой доле российского футбола и не только- лишь поморщится)

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0
Хороший

когда скрипты почините?

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0
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