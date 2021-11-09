Основатели закрытого Telegram-канала «42 секунды» запустили второй под управлением ИИ — про футбол Статьи редакции
В канале — короткие выжимки из новостей из разных источников, которые делает искусственный интеллект.
- Директор по распространению технологий «Яндекса» Григорий Бакунов в своём Telegram-канале addmeto опубликовал приглашение во второй канал сети — «442».
- В канале — новости из спортивных СМИ. Искусственный интеллект сократил их так, чтобы можно было прочитать за 42 секунды.
- Первый канал с новостями про ИТ-технологии и российский сегмент интернета Бакунов запустил с руководителем корпоративной пресс-службы «Яндекса» Ильей Грабовским в 2020 году.
- В июле 2021 года ресторатор Александр Сысоев выкупил долю в проекте «42 секунды». Тогда же владельцы рассказали о планах сделать сеть каналов под управлением искусственного интеллекта.
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