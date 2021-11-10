Компании не устраивает качество автоперевода, а профессионалам нужно платить. Как «Игра в кальмара» привлекла внимание к сфере перевода и что портит качество субтитров — в пересказе Rest of World.

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Кадр из шестой серии корейского сериала «Игра в кальмара» 2021 года Rest of World

В октябре 2021 года блогерша Янгми Мэйер заявила в TikTok и Twitter, что стриминговый сервис Netflix по-дилетантски подошёл к созданию английских субтитров для корейского сериала «Игра в кальмара». Перевод, как сказала Мэйер, не передавал важных для сюжета и раскрытия персонажей нюансов. А среди ошибок в английской версии она выделила следующие:

ориг. «Я так-то очень умная, просто отучиться возможности не было» — пер. на английский «Я не гений, но всё равно справилась». По словам Мэйер, исходная фраза отражала актуальные для Кореи реалии: в стране много умных, но бедных людей.



ориг. «[Близкие друзья] ничего друг другу не должны» — пер. на английский «Они всем друг с другом делятся». В исходной цитате, по мнению блогерши, кроется одна из основных идей шестой серии.

Многие пользователи сочли критику не совсем справедливой. Одни сказали, что это лишь одна из англоязычных версий и во второй таких ошибок нет. Другие — что это придирки, а сам перевод удовлетворительный, просто неполно передаёт «смысловые оттенки». А третьи заявили, что создание субтитров — сложная работа, и чтобы понять её, недостаточно быть билингвом.

Тема, по словам издания Rest of World, разлетелась в СМИ и привлекла внимание к отрасли, которую редко обсуждают: рынку языковых услуг, поставщики которых по заказу стриминговых сервисов готовят субтитры и дубляж.

Спрос на переводчиков растёт, но опытных специалистов не хватает

В 2020-х всё быстрее растёт спрос на аутентичный развлекательный контент производства разных стран, говорит профессор Университета Южной Калифорнии Паоло Сигисмонди. «Игру в кальмара», например, оценило более 111 млн зрителей. Большинство из них смотрели сериал с субтитрами на одном из более чем 30 языков или в дубляже — озвученных версий у Netflix 13.

Именно поставщики языковых услуг играют решающую роль для распространения такого контента по всему миру. Вот только теперь им всё чаще не хватает квалифицированных переводчиков, а жизнеспособного автоматизированного решения по-прежнему нет, так что индустрия уже работает на пределе, пишет издание.

В конце 2020-го Netflix официально заработал в РФ и загрузил на платформу русскоязычные сериалы и фильмы. В 2021-м российский проект «Майор Гром» вошёл в топ-10 в 65 странах Bubble Studio

Netflix — не единственный сервис, который ставит во главу угла выход на новые рынки и удержание международных подписчиков. Помимо него, за долю на мировой арене развлекательного контента борются также Disney+, HBO Max и Iflix.

Наряду с новыми проектами в субтитрах и озвучке также нуждаются архивные фильмы и сериалы, а ещё те материалы, перевод которых устарел или не отвечает новым стандартам. Так что количество заказов в будущем резко возрастёт, полагает директор Entertainment Globalization Association (EGA) Крис Фетнер.

В ближайшие два-три года спрос превысит предложение. У отрасли уже очевидная нехватка ресурсов, так что совсем скоро переводить, дублировать и сводить будет просто некому. Дэвид Ли гендиректор Iyuno-SDI

До EGA Фетнер проработал девять лет в Netflix и говорит, что раньше подобных проблем не было: индустрия языковых услуг, по его словам, «как губка вбирала заказы». Но в 2021-м компании порой вынуждены даже отказываться от проектов, чтобы успеть.

Обучить новых специалистов трудно — на это нужны время и деньги, говорит Дэвид Ли, гендиректор ведущего поставщика языковых услуг в сфере субтитрования и дубляжа Iyuno-SDI. Его компания работает с более чем сотней языков и ежегодно переводит свыше 600 тысяч серий и фильмов.

При этом квалификационный экзамен, чтобы устроиться в Iyuno-SDI, сдаёт всего один претендент из 50, заявляет Ли. И из-за того, что иногда компания заключает контракты с менее опытными специалистами, ей приходится тратить больше времени и денег на редактуру, чтобы не снижать планку качества.

Боюсь, мы не довольны даже 10-15% своих переводчиков, но у нас просто нет другого выхода, так как профессионалов на рынке мало. Дэвид Ли гендиректор Iyuno-SDI

Правда, несмотря на такую, казалось бы, лояльность, в 2020 году несколько крупных европейских переводческих сообществ внесли Iyuno-SDI в чёрный список работодателей — за то, что она занижает для субтитровальщиков ставки.

Так что одна из причин, по которой специалисты не хотят работать в индустрии, — это низкая оплата труда, с которой многие профессионалы не готовы мириться, пишет издание. Netflix, например, платит за англоязычное субтитрование минуты корейского аудио $13, но лишь часть от этой суммы идёт непосредственно переводчику.

Объёмы иноязычного контента увеличиваются, а качество перевода ухудшается

Несмотря на то, что кадровый кризис пока не достиг своего пика, качество перевода уже нередко разочаровывает зрителей стриминговых сервисов. По данным EGA за 2020 год, из 15 тысяч опрошенных в Испании, Германии, Франции и Италии:

61% ежемесячно сталкивались с плохим качеством субтитров и дубляжа.

70% прерывали из-за этого просмотр.

Одной из возможных причин эксперты считают сам подход к переводу — в частности неанглоязычных проектов: испанские, корейские, турецкие и другие фильмы и сериалы чаще всего переводят на другие языки через так называемый вспомогательный язык-мост — в данном случае английский. Иными словами, сперва компания переводит исходные субтитры на английский, а затем с английского на множество других языков.

Флоренсия Лаго из Iyuno-SDI по такой же схеме переводила корейскую «Игру в кальмара» на испанский — с английского языка, поскольку корейским она не владеет Squid Game

Подобный «перевод перевода» — норма для отрасли, а не аномалия, пишет издание. Так компании сокращают затраты и быстрее масштабируются. Профессиональных субтитровальщиков, работающих с языковой парой «корейский-французский», может быть всего несколько десятков. Зато тех, кто владеет парами «корейский-английский» и «английский-французский», множество.

Из-за этого компании нередко рискуют подорвать качество. Во-первых, перевод зачастую нивелирует культурные особенности исходника, чтобы упростить понимание для «своего» зрителя. Во-вторых, англоязычная версия может содержать ошибки, которые впоследствии перетекут в другие иноязычные версии.

Переводить корейский исходник сперва на английский, а затем на французский — это так же странно, как переводить корейский на английский через французский. Чистой воды халатность. Франсуа-Ксавье Дюранди переводчик с хинди на французский

С конца 2010-х компании прикладывали всё больше усилий, чтобы автоматизировать процессы и успеть охватить весь поток нового контента. Iyuno-SDI, например, вложила средства в развитие систем машинного перевода и проверки качества.

Впоследствии она, правда, признала, что технологии ИИ пока что не может заменить человека. То же субтитрование — особая отрасль, у которой есть свои строгие и правила и ограничения, так что быстро обучить всему ИИ не получится. Но способ применить его есть: некоторые фирмы создают с его помощью черновики, которые затем перерабатывает живой переводчик.

За критикой перевода следят не только журналисты и зрители, но и потоковые сервисы. Например, Netflix после статей про «Игру в кальмара» нанял Шэрон Чой, которая в 2020 году последовательно переводила речь Пон Чжун Хо — режиссёра корейского фильма «Паразиты». Чой по заказу компании пересмотрела англоязычные субтитры.

Iyuno-SDI тем временем сообщает, что некоторые клиенты готовы платить больше, чтобы приоритетные для них проекты переводили на целевой язык с исходного, а не английского языка. Так они надеются повысить итоговое качество субтитров и дубляжа.

Ну а другие фирмы, пишет издание, по-прежнему полагают, что особо востребованные проекты будут смотреть всё равно — несмотря на любые недостатки.