Основатель провалившегося сервиса абонементов в кино MoviePass выкупил компанию, чтобы перезапустить её Статьи редакции
Он заплатил за сервис меньше $250 тысяч — это минимальная ставка, при которой компанию продавали на аукционе.
Стэйси Спайкс выкупил MoviePass через год после окончания аукциона, объявленного в результате банкротства компании, сообщил он Insider.
Владельцы компании Helios&Matheson (HMNY) выставили MoviePass на аукцион в июне 2020 года. Конкурсных заявок не было. Минимальная ставка составляла $250 тысяч. HMNY оценивала MoviePass в $1-10 млн, по данным Variety.
Спайкс сделал предложение о покупке в октябре 2021 года. Он не раскрыл изданию сумму, но уточнил, что она была ниже $250 тысяч. В покупку не вошли данные бывших клиентов сервиса.
«Решение вернуть бренд связано с постоянным интересом к нему любителей кино. Если все будет сделано правильно, подписка на кинотеатры может сильно повлиять на посещаемость кинотеатров», — добавил Спайкс.
Основатель планирует перезапустить MoviePass в 2022 году. Он создал новый сайт и изменил фон логотипа с красного на чёрный.
- Стейси Спайкс и Хамет Ватт основали MoviePass в 2011 году. Сервис позволял смотреть определенное количество фильмов в месяц в кинотеатрах по подписке за $30-50.
- В 2017 году компанию купила HMNY. Под её руководством абонентская плата снизилась до $9,95. За год количество подписчиков выросло с 20 тысяч до 3 млн, а убыток — с $150,8 млн до $329,2 млн. Спайкс был уволен в 2018 году, сообщает издание.
- HMNY исключили с биржи Nasdaq в 2019 году. В 2020-м MoviePass и HMNY объявили о банкротстве в 2020 году, тогда же началось расследование Федеральной торговой комиссии о работе компании. В июне руководство HMNY и регулятор заключили мировое соглашение на $400 тысяч.
- После ухода из MoviePass Спайкс основал стартап PreShow Interactive — сервис раздачи внутриигровой валюты за просмотр рекламы.
Непонятно на чем планировал зарабатывать сервис
Обычно такие сервисы зарабатывают за счёт разницы между купившими абонемент и кто ходит, с теми кто купил и не ходит.
Но тут ежемесячная стоимость уже превышает стоимость билета. То есть один человек в среднем должен посещать кинотеатр один раз в два месяца.
К тому же, в кинчик сходить это не в фитнес зал. Пошел посидел по хавал, изи, можно ходить хоть каждую неделю.
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