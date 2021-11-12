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Медиа
Маша Цепелева

Основатель провалившегося сервиса абонементов в кино MoviePass выкупил компанию, чтобы перезапустить её Статьи редакции

Он заплатил за сервис меньше $250 тысяч — это минимальная ставка, при которой компанию продавали на аукционе.

9 9 комментариев
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Стэйси Спайкс выкупил MoviePass через год после окончания аукциона, объявленного в результате банкротства компании, сообщил он Insider.

Владельцы компании Helios&Matheson (HMNY) выставили MoviePass на аукцион в июне 2020 года. Конкурсных заявок не было. Минимальная ставка составляла $250 тысяч. HMNY оценивала MoviePass в $1-10 млн, по данным Variety.

Спайкс сделал предложение о покупке в октябре 2021 года. Он не раскрыл изданию сумму, но уточнил, что она была ниже $250 тысяч. В покупку не вошли данные бывших клиентов сервиса.

«Решение вернуть бренд связано с постоянным интересом к нему любителей кино. Если все будет сделано правильно, подписка на кинотеатры может сильно повлиять на посещаемость кинотеатров», — добавил Спайкс.

Основатель планирует перезапустить MoviePass в 2022 году. Он создал новый сайт и изменил фон логотипа с красного на чёрный.

Старый логотип
Новый логотип
  • Стейси Спайкс и Хамет Ватт основали MoviePass в 2011 году. Сервис позволял смотреть определенное количество фильмов в месяц в кинотеатрах по подписке за $30-50.
  • В 2017 году компанию купила HMNY. Под её руководством абонентская плата снизилась до $9,95. За год количество подписчиков выросло с 20 тысяч до 3 млн, а убыток — с $150,8 млн до $329,2 млн. Спайкс был уволен в 2018 году, сообщает издание.
  • HMNY исключили с биржи Nasdaq в 2019 году. В 2020-м MoviePass и HMNY объявили о банкротстве в 2020 году, тогда же началось расследование Федеральной торговой комиссии о работе компании. В июне руководство HMNY и регулятор заключили мировое соглашение на $400 тысяч.
  • После ухода из MoviePass Спайкс основал стартап PreShow Interactive — сервис раздачи внутриигровой валюты за просмотр рекламы.
Сервис с месячными абонементами в кино MoviePass…
Все попытки рекапитализации бизнеса оказались провальными.
vc.ru

#moviepass #новость

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Алексей Соловьёв

После смены цвета с красного на чёрный — точно полетит 🚀

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Stepan Sulimov

Должны вообще-то на белый поменять, ведь знают что белая Приора быстрее чёрной!

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0
Дмитрий О

Зато черная эталон красоты, особенно заниженная и на низкопрофильной резине

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0
Daniyar Karimov

Непонятно на чем планировал зарабатывать сервис

Обычно такие сервисы зарабатывают за счёт разницы между купившими абонемент и кто ходит, с теми кто купил и не ходит.
Но тут ежемесячная стоимость уже превышает стоимость билета. То есть один человек в среднем должен посещать кинотеатр один раз в два месяца.

К тому же, в кинчик сходить это не в фитнес зал. Пошел посидел по хавал, изи, можно ходить хоть каждую неделю.

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1
Дмитрий Кораблёв

на сколько я знаю, кинотеатры зарабатывают именно с попкорна и т.д. Такая подписка заставляет многих любителей фильмов ходить в кино чаще и кинотеатр зарабатывает больше денег.
Это замануха в попкорную, а не кинотеатр))

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1
Valentin Dombrovsky

https://youtube.com/watch?v=YBO_7UezpbY

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0
Arthur Niazyan

Красавчик, верит в свой проект.

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0
юрий с

Ну если почитать, то компания до закрытия творила дичь. Меняла условия для уже оплативших и т.д.

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1
Олег Мирский

А у нас был Киноголик, тоже провалился, похоже. Было удобно – тысяча в месяц, один сеанс в 24 часа. Жду абонемента в кино снова ред.

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