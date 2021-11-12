Он заплатил за сервис меньше $250 тысяч — это минимальная ставка, при которой компанию продавали на аукционе.

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Стэйси Спайкс выкупил MoviePass через год после окончания аукциона, объявленного в результате банкротства компании, сообщил он Insider.

Владельцы компании Helios&Matheson (HMNY) выставили MoviePass на аукцион в июне 2020 года. Конкурсных заявок не было. Минимальная ставка составляла $250 тысяч. HMNY оценивала MoviePass в $1-10 млн, по данным Variety.

Спайкс сделал предложение о покупке в октябре 2021 года. Он не раскрыл изданию сумму, но уточнил, что она была ниже $250 тысяч. В покупку не вошли данные бывших клиентов сервиса.

«Решение вернуть бренд связано с постоянным интересом к нему любителей кино. Если все будет сделано правильно, подписка на кинотеатры может сильно повлиять на посещаемость кинотеатров», — добавил Спайкс.

Основатель планирует перезапустить MoviePass в 2022 году. Он создал новый сайт и изменил фон логотипа с красного на чёрный.

Старый логотип

Новый логотип