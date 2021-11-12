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Медиа
Nazigul Jusupova

Sports.ru купил спортивные сайты «Бомбардир» и «Гол» Статьи редакции

Сайтами владел Дмитрий Терехин, создавший игровую компанию Nekki.

  • Команда проектов перейдёт в компанию в полном составе, главным редактором сайтов останется Роман Абрамов, пишут «Ведомости». Стороны не раскрывают сумму сделки.
  • Гендиректор Sports.ru Марк Тен сообщил, что «Бомбардир» и «Гол» близки к Sports.ru «по ценностям и взгляду на спорт». По его словам, слияние поможет проектам в производстве оригинального видео, подкастинга, развитии сообществ.
  • Сайты принадлежали основателю игровой компании Nekki Дмитрию Терехину.
  • «Бомбардир», посвящённый футбольным новостям, работает с 2015 года. «Гол» запущен в 2019 году. На сайте выходят новости обо всех видах спорта, а также материалы о музыке, кино и массовой культуре.

#новости #sportsru

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Семен Переделкин

Попутного ветра (в горбатую жопу).

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Артём К

typical vc.ru enjoyer

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11
Семен Переделкин

Пиши по-русски, ты не на vc.com находишься, будь русским мужиком, блеать!

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0
Nikita Zhukov

Типикал vc.ru энджойер.

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6
Семен Переделкин

Spasibo!

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1
Принудительный Мурод

Пусть меняют домен с ру, на сру ;) Чтобы так сказать соответствовать редакционной политике.

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1
Иван Куричев

По его словам, слияние поможет проектам в производстве оригинального видео, подкастинга, развитии сообществ.
______

В это время шаблоны сайтов из паблика -_-, а где то явный плагиат soccer.ru

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0
bolshoyotvet

soccer.ru сначала принадлежал команде, владеющей сейчас bombardir.ru. Потом вероятнее всего был продан. Там даже была информация, что действующая команда переезжает на bombardir.ru. Туда же перенесли шаблон и дизайн. Лет 7 назад как раз взаимодействовали с этими ребятами и наблюдали эту ситуацию.

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0
Принудительный Мурод

Мусорная помойка.

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