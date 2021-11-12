Sports.ru купил спортивные сайты «Бомбардир» и «Гол» Статьи редакции
Сайтами владел Дмитрий Терехин, создавший игровую компанию Nekki.
- Команда проектов перейдёт в компанию в полном составе, главным редактором сайтов останется Роман Абрамов, пишут «Ведомости». Стороны не раскрывают сумму сделки.
- Гендиректор Sports.ru Марк Тен сообщил, что «Бомбардир» и «Гол» близки к Sports.ru «по ценностям и взгляду на спорт». По его словам, слияние поможет проектам в производстве оригинального видео, подкастинга, развитии сообществ.
- Сайты принадлежали основателю игровой компании Nekki Дмитрию Терехину.
- «Бомбардир», посвящённый футбольным новостям, работает с 2015 года. «Гол» запущен в 2019 году. На сайте выходят новости обо всех видах спорта, а также материалы о музыке, кино и массовой культуре.
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