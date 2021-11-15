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Медиа
Nazigul Jusupova

Число платных подписчиков платформы рассылок Substack выросло в четыре раза за год — до 1 млн Статьи редакции

Лучшие авторы платформы вместе зарабатывают более $20 млн в год.

  • В декабре 2020 года платформой платно пользовались 250 тысяч человек, пишет Financial Times.
  • Substack — это бесплатный сервис рассылок для журналистов и писателей. Авторы могут делиться своими текстами бесплатно или по подписке. Последние платят компании 10% комиссии.
  • По данным издания, 10 лучших авторов платформы вместе зарабатывают более $20 млн в год, что больше, чем если они работали в каком-нибудь издании. Но большинство делятся своими публикациями бесплатно.
  • В 2020 году некоторые популярные журналисты из традиционных медиа, как New York Times, бросили работу в редакции, чтобы зарабатывать на Substack, отмечает издание. Чтобы их переманить, ведущие издания — например, New York Times, The Atlantic, Forbes начали предлагать свои платформы для платных подписчиков.
  • Substack не раскрывает свои финансовые показатели. В компании работают 73 человека. Сервис основали разработчики Крис Бест и Джайрадж Хетхи и журналист Хэмиш Маккензи в 2017 году.
«Как Onlyfans, но для интеллектуалов»: почему…
Как устроена бесплатная платформа рассылок Substack, где авторам готовы платить больше, чем за…
vc.ru

#новости #substack

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Sergey Freedman

Блин, это даже не жж, это фидо какой-то!

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Джон Картошкин

Попробую там заработать. Если буду зарабатывать 1 миллион (рупий) в месяц вернусь рассказать.

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