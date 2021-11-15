Число платных подписчиков платформы рассылок Substack выросло в четыре раза за год — до 1 млн Статьи редакции
Лучшие авторы платформы вместе зарабатывают более $20 млн в год.
- В декабре 2020 года платформой платно пользовались 250 тысяч человек, пишет Financial Times.
- Substack — это бесплатный сервис рассылок для журналистов и писателей. Авторы могут делиться своими текстами бесплатно или по подписке. Последние платят компании 10% комиссии.
- По данным издания, 10 лучших авторов платформы вместе зарабатывают более $20 млн в год, что больше, чем если они работали в каком-нибудь издании. Но большинство делятся своими публикациями бесплатно.
- В 2020 году некоторые популярные журналисты из традиционных медиа, как New York Times, бросили работу в редакции, чтобы зарабатывать на Substack, отмечает издание. Чтобы их переманить, ведущие издания — например, New York Times, The Atlantic, Forbes начали предлагать свои платформы для платных подписчиков.
- Substack не раскрывает свои финансовые показатели. В компании работают 73 человека. Сервис основали разработчики Крис Бест и Джайрадж Хетхи и журналист Хэмиш Маккензи в 2017 году.
Артем Федотов, СPO Master Delivery, рассказывает о том, как мы начинали работу над сервисом ультрабыстрой доставки Прямиком и к чему пришли за 9 месяцев.
Дизайн-челлендж — популярный формат работы, позволяющий дизайнерам улучшить свои навыки. Многие челленджи появились как частная инициатива «снизу» — от профессионалов отрасли. Однако сегодня такой формат активно подхватывают крупные бренды. О том, зачем дизайн-челленджи устраивать онлайн-школе, а также о том, чем этот формат выгоден всем…
Не все стартапы — на этапе создания проекта — думают о своей защите от сбегающих подрядчиков и возможных разногласий фаундеров.
12 ноября, в связи с распродажей, решил приобрести монитор MSI Optix MAG342CQRV по хорошей цене за 31 999. Выбрал именно озон, т.к. в карточке товара было заявлено, что доставка будет на следующий день (на вайлдбериз была похожая позиция по аналогичной цене, но понадеялся на данную горе компанию). На следующий день пришло сообщение, что заказ…
История о том, как голливудские звезды помогли нам освоить западный рынок и выйти на него со своим стартапом.
Многие распродажи проходили несколько дней, а покупатели предпочли офлайн-магазинам интернет-покупки.
Новые БПИФы дают возможность вложиться в одни из самых развивающихся отраслей искусственный интеллект и финтех, а также в рост экономик Азиатско-Тихоокеанского региона.
Компания получает 30% от суммы подписки, если пользователи оплачивают сервис через Apple.
При этом в компании допустили, что банки продолжат взимать собственную комиссию.
И какие изменения ожидаются в отношениях между предпринимателями и кредитными организациями.
Можно посмотреть количество оформленных на карту подписок, а также дату и сумму следующей оплаты.