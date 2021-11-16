«Яндекс.Дзен» запустил бота для кросспостинга из Telegram-каналов в блоги на платформе Статьи редакции
Авторам больше не придётся тратить время не перенос публикаций вручную.
- Чтобы настроить кросспостинг из Telegram, нужно создать канал в «Дзене» и добавить бота @zen_sync_bot в администраторы своего канала в Telegram, рассказали vc.ru в компании. Бот подскажет, как запустить синхронизацию контента.
- Авторы Telegram-каналов смогут привлечь новую аудиторию и участвовать в программе денежной поддержки «Дзена» для популярных постов. Посты также индексируются в поиске.
- Формат коротких текстов с картинками активно растёт, отмечают в «Яндексе»: ежедневно такие посты собирают более 35 млн просмотров.
ммм, это чтобы кликбейтный и откровенно ворованный говноконтент из которого почти полностью состоит дзен, было проще размещать?
Ну а чё, сваял бота, спарсил, нагенерил, запостил в тележку, а дальше дзен сам из тележки "засосет" и отпостит. Красота. Действительно экономия времени.
Господи, какое же дно...
Опять бот, который рекламой заспамит? (¬‿¬ )
Они бы поддержку адекватную "подключили" и понятные правила, а то по какому каналу что не спроси - впечатление, что с тупым ботом общаешься: сообщения будто после второй строчки не читают, отвечают не о том, постоянное "пишите чаще!".
Правила и модерация вообще непонятно какие и как применяются, потому что больше похоже на "по настроению".
Ломанулись в "модные форматики" типа историй, коротких видосиков и постиков - опять же - потому что такой фигни люди могут часто пулять.
Вместо "взросления" (нормальной модерации, избавления от кликбейта и "желтизны", адекватной поддержки) пошли в совсем уж помойные массы. Но когда узнал, что там теперь рулит глава бывший Shkulev региональных сайтов, то не удивился - помойка там, то же делают тут...
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