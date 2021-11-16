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Медиа
Таня Боброва

«Яндекс.Дзен» запустил бота для кросспостинга из Telegram-каналов в блоги на платформе Статьи редакции

Авторам больше не придётся тратить время не перенос публикаций вручную.

  • Чтобы настроить кросспостинг из Telegram, нужно создать канал в «Дзене» и добавить бота @zen_sync_bot в администраторы своего канала в Telegram, рассказали vc.ru в компании. Бот подскажет, как запустить синхронизацию контента.
  • Авторы Telegram-каналов смогут привлечь новую аудиторию и участвовать в программе денежной поддержки «Дзена» для популярных постов. Посты также индексируются в поиске.
  • Формат коротких текстов с картинками активно растёт, отмечают в «Яндексе»: ежедневно такие посты собирают более 35 млн просмотров.

#новость #дзен #telegram

672 просмотров
14 14 комментариев
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14 комментариев
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Alex Ondre

В правилах дзена же было что посты должны быть уникальными, иначе бан.

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9
Последовательный Женя

Меня банили за то, что кто-то спер у меня с Дзена мой уникальный пост. Моментально спарсили. Зато по правилам. Собственно, на этом мой эксперимент с этой площадкой закончился)

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7
Степан Фадеев

Хоть кто-то правила читал

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2
Пабы старой Руси

Был ещё пункт, что можно кроспостить при 10+к просмотров. Но если у меня такой охват, то и инструменты уже свои есть

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0
Семен Переделкин

Помойка расширяется.

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5
Vyacheslav Teplyakov

ммм, это чтобы кликбейтный и откровенно ворованный говноконтент из которого почти полностью состоит дзен, было проще размещать?
Ну а чё, сваял бота, спарсил, нагенерил, запостил в тележку, а дальше дзен сам из тележки "засосет" и отпостит. Красота. Действительно экономия времени.
Господи, какое же дно...

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2
Andr K

Вся суть каналов в телеграме - теперь их содержимое можно не читать и в Дзене!

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1
Andrei Apanasik

Опять бот, который рекламой заспамит? (¬‿¬ )

Бот «Яндекса» в Telegram начал рассылать спам…
Какой именно это был хостинг — неизвестно.
vc.ru
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1
Юрий Белоножкин

Своеобразный кросспостинг, зашёл за этим комментарием

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0
Станислав Назаров
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0
Alex Stardust

Ну хоть не наоборот, а то были бы проблемы с ограниченным количеством символов у медиа в TG

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0
Даниил Пленин

"Бот синхронизирует только телеграм-посты, которые подходят под формат постов в Дзене. Если ваш пост из телеграма превышает 1500 символов и содержит видео или гифку, он не будет опубликован на дзен-канале" - из инструкции бота

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0
ilia

Они бы поддержку адекватную "подключили" и понятные правила, а то по какому каналу что не спроси - впечатление, что с тупым ботом общаешься: сообщения будто после второй строчки не читают, отвечают не о том, постоянное "пишите чаще!".

Правила и модерация вообще непонятно какие и как применяются, потому что больше похоже на "по настроению".

Ломанулись в "модные форматики" типа историй, коротких видосиков и постиков - опять же - потому что такой фигни люди могут часто пулять.

Вместо "взросления" (нормальной модерации, избавления от кликбейта и "желтизны", адекватной поддержки) пошли в совсем уж помойные массы. Но когда узнал, что там теперь рулит глава бывший Shkulev региональных сайтов, то не удивился - помойка там, то же делают тут...

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0
Даниэль Фельдман

Так а нахрена это авторам? Только без сказок про умный алгоритм

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0
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