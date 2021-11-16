Онлайн-кинотеатр Start выйдет на рекламный рынок и будет посредником между рекламодателями и актёрами Статьи редакции
Сервис будет помогать компаниям найти подходящую для рекламы знаменитость, а звёздам — найти рекламодателей.
- Для этого медиахолдинг запустил отдельные компании Start Ads и Start You!, пишут «Ведомости».
Оба юрлица сейчас проходят регистрацию. Start Ads будет помогать рекламодателям подбирать знаменитостей для участия в роликах и продвижении бренда. Start You! — помогать знаменитостям взаимодействовать с рекламодателями.
По словам руководителя Start Ads Алексея Бокова, сервис будет получать комиссию в 10% за свои услуги, но этот процент может меняться.
- Видеосервис Start уже два года предлагает интеграцию товаров и услуг в свои проекты, отмечает издание. Например, «Мегафона», «Тинькофф» и Miele — в «Содержанках», «Газпром нефти» — в «Пассажирах», AliExpress — в «Сестрах».
- Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что рекламный бизнес может принести медиахолдингу до 500 млн рублей в год, но многое будет зависеть от того, с какими знаменитостями будет сотрудничать сервис.
- Онлайн-кинотеатр Start создали в 2017 году участники продюсерской группы Yellow, Black and White. Сервис запустил более 30 оригинальных проектов, в том числе «Содержанки», «Бывшие», «Текст».
- Компания также успешно продает их другим площадкам: в январе 2019 года Neflix купил сериал «Лучше, чем люди» за $1 млн, а в декабре Amazon Prime приобрел права на «Содержанок». Start работает над более 50 проектами, в том числе для семейной и детской аудиторий.
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