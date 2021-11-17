Космонавт Александр Мисуркин станет первым корреспондентом в космосе — он будет работать на ТАСС Статьи редакции
Корреспондентом будет космонавт Александр Мисуркин.
Первым из мировых СМИ своё постоянное представительство на Международной космической станции откроет ТАСС, сообщило агентство.
Корреспондентом на орбите станет Герой России космонавт Александр Мисуркин. Он будет делать фото, видео и тексты о жизни и работе на станции на сайте и в социальных сетях ТАСС.
Соглашение о сотрудничестве 17 ноября заключили гендиректор агентства Сергей Михайлов и глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.
Мисуркин отправится в космос на корабле «Союз МС-20» 8 декабря. Вместе с ним полетят японский миллиардер Юсаку Маэдзавой и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано. Перед полётом российскому космонавту передадут удостоверение специального корреспондента ТАСС.
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