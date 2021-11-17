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TJ

Космонавт Александр Мисуркин станет первым корреспондентом в космосе — он будет работать на ТАСС Статьи редакции

Корреспондентом будет космонавт Александр Мисуркин.

Первым из мировых СМИ своё постоянное представительство на Международной космической станции откроет ТАСС, сообщило агентство.

Корреспондентом на орбите станет Герой России космонавт Александр Мисуркин. Он будет делать фото, видео и тексты о жизни и работе на станции на сайте и в социальных сетях ТАСС.

Соглашение о сотрудничестве 17 ноября заключили гендиректор агентства Сергей Михайлов и глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.

Раньше мы ограничивались нашей планетой: ТАСС есть во всех регионах России и в более чем 60 странах, в ближайшие годы их количество вырастет. Мы задумались о том, что теперь предметом нашей информационной экспансии мог бы стать космос, и я очень рад, что наше сотрудничество с госкорпорацией Роскосмос так быстро и гармонично сложилось.

Сергей Михайлов
гендиректор ТАСС

Мисуркин отправится в космос на корабле «Союз МС-20» 8 декабря. Вместе с ним полетят японский миллиардер Юсаку Маэдзавой и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано. Перед полётом российскому космонавту передадут удостоверение специального корреспондента ТАСС.

#новости #мкс #тасс

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25 комментариев
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Михаил Петров

Чтобы что?

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10
Sergey Litovchenko

Чтобы потрясти писюном на мировой арене, других проблем с космосом у нас нет. Интересно сколько выделили из бюджета на эту «рациональную» идею?

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7
Vladimir Ponomarev

Чтобы было.))))

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1
Vladislav Stan

Клоунада. Просто взять космонавта и дать ему звание корреспондента. Идея для дегенератов из ТАСС: отправьте робота федора на Марс и выдайте ему удостоверение корреспондента. Уже вижу заголовок "Тасс первым в мире откроет корреспондентский пункт на Марсе".

Ответить
7
Vladimir Ponomarev

И, всё же, на Венеру.;)

Ответить
0
Игорь Протасов

Под управлением ИИ

Ответить
0
Madina Djalilova

Тсс.. не подсказывайте. Точно так сделают :)

Ответить
0
33_rublya

Забыли написать, что Александр Мисуркин станет корреспондентом!

Ответить
4
Сергей Ермилов

Будет постоянно в гуще событий или вылетать в самые опасные горячие точки "космоса".

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4
Pavel Loginov

Что дальше? Первые в мире экскременты главы роскосмоса в космосе?
Почему мне стыдно, а им нет? Где новые рокеты? Где новый космический корабль? Где новый космодром (который используется)?

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4
Иван Шеметов

А почему им стыдно должно быть? Ракеты летают? Что ещё надо то
У нас из нового только ракеты которые людей убивают, а остальное по советским чертежам, тот же модуль наука который недавно пристыковали к мкс

Ответить
0
Dr. Horrible

Крис Хэдфилд сейчас такой "не понял" (делал фотки/видео на ютуб/рассказывал о жизни на станции).
С таким успехом нужно застолбить ачивку первого гея на мкс и первого открытого гея в открытом космосе.

Ответить
4
Сергей Ермилов

Срочно работа! Открыта вакансия.

Редактор звездных новостей
з/п не указана

Требуемый опыт работы: 3–6 лет

Полная занятость, удаленная работа

Издательский дом Cosmos Media приглашает Звездного новостника.

Обязанности:

- написание и размещение на сайте интересных новостей о российских и зарубежных звездах

Требования:

- хорошее знание мира звезд.
- умение реагировать на события.
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- ответственность, соблюдение дедлайнов
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Вакансия Редактор звездных новостей в Москве…
Зарплата: не указана. Москва. Требуемый опыт: 3–6 лет. Полная занятость. Дата публикации…
hh.ru
Ответить
2
Nik N

Высокий порог вхождения.
Просьба до работы добираться самостоятельно!!!

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1
Sergey Litovchenko

МФЦ нужно еще открыть с электронными очередями. Тоже тема.

Ответить
2
Andrew Freez

отделение ПР!

Ответить
0
Владимир Нуднов

Ещё больше "первых"...

Ответить
1
Alexey Shklyaev

Но зачем?

Ответить
1
Сергей Ермилов

Как это связано с венчурными инвестициями, бизнесом и деньгами?
Или это вопрос инвестиций в кинопроизводство?

Ответить
1
Anatoly Ivanov

Следующим попа закинут на орбиту. 100%.

Ответить
0
semen matrasov
Ответить
1
Вадим Демидов

Совсем ебобошка отъезжает у них что ли? А чего бордель там не откроют? Юрисдикция там формальная, пусть тащат всех, кто в капсулу влазит! Писец, блин, глубокий космос - чуть выше самолётов, но ведь - постоянное представительство в космосе.

Ответить
0
Anatoly Ivanov

Может ученых и инженеров уже начнут возить? Где фундаментальная наука и производство в космосе?

UPD. Исправили заголовок — теперь ок ред.

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0
Грузовой Макс

Сюр какой-то

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0
Всвиторе

Не является ли для космонавта упасть до журналиста?

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0
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