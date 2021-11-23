Глава «Первого канала» заявил, что большинство онлайн-кинотеатров исчезнет — в них нет «экономической эффективности» Статьи редакции
В ближайшие три года на рынке останутся лишь те, что войдут в экосистемы.
По словам Константина Эрнста, аудиовизуальные сервисы должны быть частью крупных экосистем, чтобы «выжить», пишут «Ведомости».
Сейчас «Первый канал» сотрудничает с видеосервисами KION, ivi и «Кинопоиск» над совместными проектами, в том числе над сериалами «Союз спасения» и «Вертинский». Объединение бюджетов даст возможность производить большое количество нового контента, считает Эрнст.
По итогам 2020 года выручка легальных видеосервисов увеличилась на 66%, до 27,8 млрд руб. В январе-июне 2021 года она выросла еще на 40% год к году, до 18,3 млрд рублей, приводят «Ведомости» данные «ТМТ консалтинга».
Среди крупнейших экосистем «Сбер» владеет видеосервисом Окко, «Яндекс» — «Кинопоиском», МТС — видеосервисом KION.
и чо? напомнил, и?
ВГТРК тоже убыточный. но это оба два канала стратегической гос. коммуникации, их будут тянуть и поддерживать.
и все легальные видеосервисы убыточны тоже. только у них нет господдержки. выживет тот, у кого есть финансовая крыша, способная покрывать убыток без существенных потерь.
Хотя онлайн-кинотеатры так не снесёшь, но...
https://istories.media/investigations/2021/10/03/ernst-ofshori--i-kino/
По собственному опыту. 🤷♂️ И это не значит, что он не прав.
Я думаю, победят те, кто сможет создавать свой качественный контент. Потому что сделать под него кинотеатр — сложно, но не rocket science. См. Disney+, HBO Max и пр.
А люди пойдут туда, где есть хороший эксклюзивный контент. Онлайн-кинотеатр же только способ его реализации.
Здесь у классического ТВ неплохие позиции.
вы правы, в отличие от всех тут улюлюкающих.
эксклюзивный контент и низкая стоимость для потребителя - поле конкурентной борьбы.
при том, что это взаимоисключающие вещи: в покупном контенте нет эксклюзива, правообладатели продают его всем, а собственный контент не дешев. при этом сборов от платной подписки едва хватит на 1-2 проекта в год, а выдавать надо под 30.
Как бы мы не относились к личности и деятельности Эрнста, слова его справедливы, по крайней мере для российского рынка. Об этом говорят сами владельцы и управляющие платформ. Сейчас все существующие в России легальные видеосервисы убыточны. И перспективу выжить в конкурентной борьбе имеют лишь те, кто может опереться на экосистему, частью которой являются.
Правильно все говорит.
Нет смысла в разных дистрибуторах, которые НЕ производят контент.
Выживут только те, кто производит свой эксклюзивный контент.
Раньше ты производил контент и продавал его на разных форматах, странах, каналах. А сейчас тот же нетфликс можно смотреть где угодно. Один сервис в любом месте. И если продал в нетфликс, то на другие площадки продавать не имеет смысла.
Но пользуются пиратскими сервисами, которые тянут контент с тех же торрентов. И это не поменяется пока не сделают по принципу стриминга аудио-плати фиксированную плату и слушай все что хочеш. Не жалко заплатить за тот же спотифай например. Но когда платишь абонентку, а с тебя еще хотят за просмотр срубить - идут они лесом
При этом, кинотеатры уже давно хоронят и спасать не хотят. Сейчас они и так пытаются удержаться на тонущем Титанике. А в итоге большинство кинотеатров и умрет и ничего уже с этим не поделать. И если до онлайн-кинотеатров все смотрели на пиратстве, но кинотеатры во всю зарабатывали, то сейчас уже последние силы нужно бросить на спасение. Может и правда чуть потопить онлайн-кинотеатры и это хотя бы немного спасёт кинотеатры
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Его наверное удивит тот факт, что Смотреть дома и в кинотеатре - это два принципиально разных формата времяпрепровождения.
Абсолютно разных
И люди чаще ходят в кино не ради кино, а ради компании, развлечения, эффектов, звука, эмоций…
Видимо нужно было что-то свистануть под тему нового освоения бюджета
22 ноября стартует совместная программа Фонда «Сколково», Лаборатории IPChain и компании G-Core Labs по поиску инновационных технологических решений для медиаиндустрии, включая защиту прав, доставку и монетизацию аудиовизуального контента. Прием заявок на сайте Global Creative Industries Acceleratoripgc.sk.ru продлится до 22 декабря 2021 года.
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