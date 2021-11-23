В ближайшие три года на рынке останутся лишь те, что войдут в экосистемы.

По словам Константина Эрнста, аудиовизуальные сервисы должны быть частью крупных экосистем, чтобы «выжить», пишут «Ведомости».

Умные банки сыграют в вывод на IPO платформ и заработают на этом деньги, но в принципе платформы – вещь не долгоживущая. Они нам надолго не пригодятся. Константин Эрнст Гендиректор «Первого канала»

Сейчас «Первый канал» сотрудничает с видеосервисами KION, ivi и «Кинопоиск» над совместными проектами, в том числе над сериалами «Союз спасения» и «Вертинский». Объединение бюджетов даст возможность производить большое количество нового контента, считает Эрнст.

По итогам 2020 года выручка легальных видеосервисов увеличилась на 66%, до 27,8 млрд руб. В январе-июне 2021 года она выросла еще на 40% год к году, до 18,3 млрд рублей, приводят «Ведомости» данные «ТМТ консалтинга»‎.

Среди крупнейших экосистем «Сбер» владеет видеосервисом Окко, «Яндекс» — «Кинопоиском», МТС — видеосервисом KION.