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Медиа
Nazigul Jusupova

Глава «Первого канала» заявил, что большинство онлайн-кинотеатров исчезнет — в них нет «экономической эффективности» Статьи редакции

В ближайшие три года на рынке останутся лишь те, что войдут в экосистемы.

По словам Константина Эрнста, аудиовизуальные сервисы должны быть частью крупных экосистем, чтобы «выжить», пишут «Ведомости».

Умные банки сыграют в вывод на IPO платформ и заработают на этом деньги, но в принципе платформы – вещь не долгоживущая. Они нам надолго не пригодятся.

Константин Эрнст
Гендиректор «Первого канала»

Сейчас «Первый канал» сотрудничает с видеосервисами KION, ivi и «Кинопоиск» над совместными проектами, в том числе над сериалами «Союз спасения» и «Вертинский». Объединение бюджетов даст возможность производить большое количество нового контента, считает Эрнст.

По итогам 2020 года выручка легальных видеосервисов увеличилась на 66%, до 27,8 млрд руб. В январе-июне 2021 года она выросла еще на 40% год к году, до 18,3 млрд рублей, приводят «Ведомости» данные «ТМТ консалтинга»‎.

Среди крупнейших экосистем «Сбер» владеет видеосервисом Окко, «Яндекс» — «Кинопоиском», МТС — видеосервисом KION.

#новости #константинэрнст

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71 комментарий
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Степан Фадеев

Сказал глава субсидируемого государством канала.

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105
Dark Falcon

Хочу напомнить, что первый канал является убыточным.
https://www.rbc.ru/technology_and_media/10/06/2020/5ee0af559a79479ccbb96488

Телецентр «Останкино» официально рассказал о…
На начало этого года «Первый канал» был должен телецентру более 1,3 млрд руб., из которых 1 млрд…
www.rbc.ru
Ответить
46
Степан Фадеев

И Я о том же.

Ответить
6
Добровольный яд

Справедливости ради из этой новости её следует, что канал убыточный.
Просто не любит платить долги вовремя -)
Иметь долги - это нормально, главное их вовремя обслуживать.

Ответить
1
Dark Falcon

Просто Эрнст откладывает на свой собственный онлайн-кинотеатр -)

Ответить
–1
Станислав Назаров

Он недавно прикупил огромную сеть офлайн кинотеатров за много миллиардов, не думаю что его онлайн сильно интересует.

Ответить
3
Sergei Timofeyev

И там уже ЖК местами начали появляться.

Ответить
0
Dmitry Yashin

Убыток - это превышение расходов над доходами, а не наличие или отсутствие долгов.

Ответить
0
common sense preacher

и чо? напомнил, и?
ВГТРК тоже убыточный. но это оба два канала стратегической гос. коммуникации, их будут тянуть и поддерживать.
и все легальные видеосервисы убыточны тоже. только у них нет господдержки. выживет тот, у кого есть финансовая крыша, способная покрывать убыток без существенных потерь.

Ответить
0
Nikolay Pomeschenko

не государством, а нашими налогами.

Ответить
6
Sergei Timofeyev

Хотя онлайн-кинотеатры так не снесёшь, но...
https://istories.media/investigations/2021/10/03/ernst-ofshori--i-kino/

Эрнст, офшоры и кино
Расследование «Важных историй» и ICIJ
istories.media
Ответить
3
Hambala Fully

Причем который год убыточного)

Ответить
0
Dmitry Yashin

И что?

Ответить
0
Valentin Dombrovsky

Во-во. Показателей Первого в статье не хватает.

Ответить
–1
Stanislav

Глава убыточного канала говорит об убыточности видеосервисов. Ага..

Ответить
41
Хозяин

эта убыточность кого надо убыточность!

Ответить
10
Добровольный яд

По собственному опыту. 🤷‍♂️ И это не значит, что он не прав.

Я думаю, победят те, кто сможет создавать свой качественный контент. Потому что сделать под него кинотеатр — сложно, но не rocket science. См. Disney+, HBO Max и пр.

А люди пойдут туда, где есть хороший эксклюзивный контент. Онлайн-кинотеатр же только способ его реализации.

Здесь у классического ТВ неплохие позиции.

Ответить
3
common sense preacher

вы правы, в отличие от всех тут улюлюкающих.
эксклюзивный контент и низкая стоимость для потребителя - поле конкурентной борьбы.
при том, что это взаимоисключающие вещи: в покупном контенте нет эксклюзива, правообладатели продают его всем, а собственный контент не дешев. при этом сборов от платной подписки едва хватит на 1-2 проекта в год, а выдавать надо под 30.

Ответить
0
Dmitry Yashin

Ну и что? Почему не может?

Ответить
0
Максим Степанов

" в них мало крутят говна и пропаганды, мы же лидируем в этом показателе" - добавил Эрнст

Ответить
20
Михаил Швец

Часть умрут, а часть выживут - такова игра. А вообще это заявление чисто ради того, чтобы кто-то вспомнил про убыточный, теряющий рейтинги, первый канал, потому что все уже давно сидят в онлайн кинотеатрах. Жалкий канал и новости про него жалкие.

Ответить
18
Юрий Белоножкин

Желтоватый заголовок

Ответить
11
Arthur Niazyan

Из-за слова Первый канал?

Ответить
1
Юрий Белоножкин

Ну как будто Эрнст в принципе против кинотеатров. А упоминание «Первый канал» намекает, что там чуждое и мысли оттуда, скорее всего, будут дикими и несовременными.

Ответить
2
common sense preacher

потому и потекло г рекой.
в суть сказанного вдумываться не в состоянии, сливают накопленный за день кортизол.

Ответить
4
Балкон.Ру

Вспомним классиков

Ответить
8
Андрей Мальцев

Дед, пей таблетки.

Ответить
5
Alexander Lyubeznov

Не поможет. В его случае надо перестать смотреть 1 канал.

Ответить
3
Andrew Muralov

А кто не войдёт в эко систему, тех просто заблокируют, добавил Эрнст.

Ответить
5
common sense preacher

Как бы мы не относились к личности и деятельности Эрнста, слова его справедливы, по крайней мере для российского рынка. Об этом говорят сами владельцы и управляющие платформ. Сейчас все существующие в России легальные видеосервисы убыточны. И перспективу выжить в конкурентной борьбе имеют лишь те, кто может опереться на экосистему, частью которой являются.

Ответить
5
Иван Шеметов

Хз че за душнили то сразу в комментариях. Через лет 10 удивительно будет если останется хоть три из ныне существующих РОССИЙСКИХ онлайн кинотеатров, это как сервисы доставки которые все являются убыточными и зачем то вливают в них миллиарды в надежде в будущем стать монополистом

Ответить
3
Arthur Niazyan

Не будет ни кино, ни телевидения, ни театров, ни метавселенных, будет только Первый канал.

Ответить
2
Эдуард Лиринг

Если посмотреть эфир Первого канала то можно увидеть метавселенную

Ответить
0
Cергей Павлихин

Когда зад прикрыт дотациями из бюджета и голова не болит о ЗП можно нести что угодно

Ответить
2
Murat Oshroev

«Скоро ничего не останется. Будет только телевидение» (с) Москвс слезам не верит

Ответить
1
Marat Nigametzianov

Правильно все говорит.
Нет смысла в разных дистрибуторах, которые НЕ производят контент.
Выживут только те, кто производит свой эксклюзивный контент.

Раньше ты производил контент и продавал его на разных форматах, странах, каналах. А сейчас тот же нетфликс можно смотреть где угодно. Один сервис в любом месте. И если продал в нетфликс, то на другие площадки продавать не имеет смысла.

Ответить
2
Nikolay Pomeschenko

они вроде услугу производят

Ответить
0
common sense preacher

нетфликс не пылесосит все подряд, они отбирают контент, который "не покажут на местном тв", остальное тоже надо через что-то дистрибутировать

Ответить
0
Дмитрий Гусев

Торренты это временно, а вот DVD навсегда – сказал как-то глава проката дисков.

Ответить
1
Sergei Timofeyev

Но на 50% он был прав. Торрентами сейчас пользуется очень немного людей.

Ответить
1
Sergei Galkin

Но пользуются пиратскими сервисами, которые тянут контент с тех же торрентов. И это не поменяется пока не сделают по принципу стриминга аудио-плати фиксированную плату и слушай все что хочеш. Не жалко заплатить за тот же спотифай например. Но когда платишь абонентку, а с тебя еще хотят за просмотр срубить - идут они лесом

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Очень активно режут. Просто пипец как. Я даже родителям Wink подключил, так как задолбало стримы искать и обновлять каждую неделю.

Ответить
0
Sergei Galkin

Ну у меня форк плейер прям на тв уже несколько лет. Интерфейс конечно не для пенсионеров, но работает

Ответить
0
Эдуард Лиринг

Edem tv с Perfect player для тв, NUM для онлайн кинотеатра

Ответить
0
common sense preacher

а другой прокатчик взял и запил Нетфликс.
кстати, Нетфликс из убытков вылез совсем недавно, и пока что только на полшишечки

Ответить
1
Сергей Милосердов

Хахахахаха
Вдвойне хахахха на фоне QR-кодов в кинозалы.

Ответить
1
Dimitri

Кто если не Эрнст знает как правильно уничтожать кинотеатры и богатеть на этом.

Ответить
1
Джон Картошкин

кинотеатры вымрут вслед за мамутами

Ответить
1
Андрей Мальцев

К сожалению, мамуты вечны.

Ответить
1
Алексей Спицын

И останется один Первый канал ...

Ответить
–1
Добровольный яд

Сейчас бы какой-то сраный дилетант рассуждал о вещах, в которых он нихрена не понимает. За госбабки и я могу рулить убыточным каналом, знаний там никаких не нужно, как и ума.

Ответить
–1
Vladimir Ignatov

Рули.

Ответить
0
Nikolay Pomeschenko

ахха, этот чел и его богодельня сидят на наших налогах больше 10 лет. он будет мне говорить за эффективность?!

Ответить
–1
Иван Шеметов

а ты каким онлайн кинотеатром владеешь?

Ответить
1
Нелли

При этом, кинотеатры уже давно хоронят и спасать не хотят. Сейчас они и так пытаются удержаться на тонущем Титанике. А в итоге большинство кинотеатров и умрет и ничего уже с этим не поделать. И если до онлайн-кинотеатров все смотрели на пиратстве, но кинотеатры во всю зарабатывали, то сейчас уже последние силы нужно бросить на спасение. Может и правда чуть потопить онлайн-кинотеатры и это хотя бы немного спасёт кинотеатры

Ответить
0
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трансляция матча Лиги чемпионов

https://www.cs.iastate.edu/files/webform/atalanta…
https://www.cs.iastate.edu/files/webform/atalanta-young-boys-in-diretta-tbs-tv1.pdf
www.cs.iastate.edu
Ответить
0
iFenixxZ Gaming Channel

Выживут те за кем контент. Контент порождает аудиторию
Экосистема это второй уже этап выживания

Ответить
0
Владимир Кролико

А у Первого канала экономическая эффективность прям рвет все чарты))) Убрать было-шоу и не останется ровным счетом почти ничего..

Ответить
0
fulban rider

обновляемую статистику игры

https://www.cs.iastate.edu/files/webform/young-bo…
https://www.cs.iastate.edu/files/webform/young-boys-atalanta-in-diretta-tbs-tv3.pdf
www.cs.iastate.edu
Ответить
0
sagry debil

https://www.cs.iastate.edu/files/webform/ita-video-juventus-chelsea-diretta-gra1a.pdf

https://www.cs.iastate.edu/files/webform/ita-vide…
https://www.cs.iastate.edu/files/webform/ita-video-juventus-chelsea-diretta-gra1a.pdf
www.cs.iastate.edu
Ответить
0
Valera Suprunovsky

Я так понимаю, через пару лет, когда доля телика продолжит уменьшаться, а доля онлайна продолжит увеличиваться, ради гос безопасности будет решено отменить онлайн

Ответить
0
fulban rider

https://www.cs.iastate.edu/files/webform/ita-video-juventus-chelsea-diretta-tv1a.pdf

https://www.cs.iastate.edu/files/webform/ita-vide…
https://www.cs.iastate.edu/files/webform/ita-video-juventus-chelsea-diretta-tv1a.pdf
www.cs.iastate.edu
Ответить
0
Philip Poteryahin

Не будет ни кино, ни телевидения. Только Первый канал по всем каналам!)))

Ответить
0
Speed Racer

Его наверное удивит тот факт, что Смотреть дома и в кинотеатре - это два принципиально разных формата времяпрепровождения.
Абсолютно разных
И люди чаще ходят в кино не ради кино, а ради компании, развлечения, эффектов, звука, эмоций…

Видимо нужно было что-то свистануть под тему нового освоения бюджета

Ответить
–1
Sergei Timofeyev

Тут про онлайн-кинотеатры, обычные он уже сносит.

Ответить
0
Виктор Булов

Пусть свой канал выведет на IPO

Ответить
–1
Никита Алфимов

Его заявление похоже на заявление Лукашенкл по поводу того, что все эти технологии нам не нужны, и будущее за сельхозкой. Ну Да Ну Да

Ответить
–2
Никита Алфимов

За что дизы?

Ответить
0
Фёдор Трухин

А в нетфликсе то не знают экспертного мнения Костика

Ответить
–5
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