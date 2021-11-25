Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Медиа
Маша Цепелева

Онлайн-кинотеатр Megogo запустит нейросеть, которая будет искать в библиотеке сервиса мат, сцены курения и другое Статьи редакции

Например, секс и употребление алкоголя, позже — сцены насилия. Мат будут «запикивать», остальное помечать 18+.

  • Megogo запустит нейросеть в течение месяца, рассказал «Ведомостям» гендиректор сервиса Виктор Чеканов. Если технология будет успешной, её могут продать другим онлайн-кинотеатрам.

  • Нейросеть должна проанализировать более чем 700 тысяч фильмов и эпизодов сериалов. После этого Megogo устранит возможные нарушения: «запикает» или проставит маркировку 18+.

  • Нейронная сеть основана на инструменте для распознавания речи Vosk с открытым кодом и системе визуального распознавания на основе нейросети. Технология может отнести к мату, например, слова «не психуй», поэтому специалисты будут помогать в фильтрации. Через год система сможет работать полностью автономно, рассчитывают в Megogo.

  • 11 ноября Роскомнадзор составил на онлайн-кинотеатр административный протокол за маркировку «16+» вместо «18+» в фильме «Никто не знает про секс», где есть мат и секс.

  • Фильм вышел в прокат в 2006 году с таким возрастным ограничением. В ведомстве объяснили, ссылаясь на закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 2012 года, что распространители должны маркировать контент сами.

#новость #megogo #роскомнадзор

756 просмотров
18 18 комментариев
1
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
18 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Администратор Аккаунта

Контент после работы соцсети:

Ответить
15
Клемент Бурдин

Пошли они на *уй сразу тогда. Отписка. И так уже блюрят подобные сцены, вырезают. Народ, скоро будем закупаться DVD проигрывателями для настоящих ценителей кино)

Ответить
11
BLVCK SQUARE

Они бы фильмов добавили в кинотеатр, чем этой дряней заниматься. Как что надо, у них постоянно ничего нету🗿🗿🗿

Ответить
8
ЯжПрограммист

Теперь контента будет становиться ещё меньше! Собственными стараниями причём.

Ответить
3
Zypar Akhmat

Ну и зачем мне пикалки и предупреждения, где я сам плачу какой фильм мне посмотреть и в каком виде? Скоро даже дома пердеть запретят через нейронку 😂

Ответить
4
Семен Переделкин

Ну и нахуй пусть идут тогда со своими онлайн-кинотеатрами.

Только торрент, только хардкор!

Ответить
2
Isuzu Dzanarnoghno

Увы, да.
Пример. На кинопоиске южный парк - 3 сезон 16 серия.
Посмотрите последние 5 минут и сравните с оригиналом.

БЛИН, НАФИГА ТАК ДЕЛАТЬ? Там не просто запикивание, там вырезание.

Ответить
0
Алексей Спицын

Будет искать мат, курение... И делать из этого отдельный сериал...

Скоро оригиналы фильмов, сериалов из под полы будут распространяться...

Ответить
1
Евгений Симутин

Похоже одни мимишки в репертуаре останутся

Ответить
0
Arthur Niazyan

Вот вам и вангование Эрнста

Ответить
0
Администратор Аккаунта

А принадлежит сервис все еще гражданину Украины, или уже выкуплен кем-то другим?

Ответить
0
Dmitry Kiselev

Озвучу в реалтайм запиканный мат по телефону. Дорого.

Ответить
0
Forgotten Games

Ну дык пусть ищет и рейтинг увеличивает. Зачем запикивать и заблюривать?

Ответить
0
Sergey Freedman

Весь ютуб - хуй пизда джигурда, для зумерков мат вообще стал нормой речи, но тут надо доебаться до художественного произведения. Хотят вернуть мату былую славу?

У Виктора Чеканова, кстати, беда с пунктуацией, поэтому, для начала, было бы неплохо, подтянуть родной, великий и могучий до приемлемого уровня прежде чем начинать борьбу за нравственность. ред.

Ответить
0
Max Kuznetsov
Ответить
0
Александр Немцов

А библиотеку они не хотят расширить?
Побратимы с blizzard прям, на фоне последних новостей

Ответить
0
Alexander Radutsky

Нейросеть, которая будет искать мат, сцены курения и другое… и смотреть только их )

Ответить
0
Angel Vivaldi

xD их и так смотрят только по промокодам, а после этого вообще не будут... флаг в руки - барабан на шею

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 18 комментариев
NPLaw
Роскомнадзор потребовал от 13 иностранных компаний открыть филиалы в России

Роскомнадзор разместил на своем сайте перечень иностранных IT-компаний, которые должны открыть в России свои представительства согласно закону о "приземлении".

0 Обсудить
0
Мнения
Anna Kuzmina
Смена повестки от технологий к политике
photo by Jeremy Bezanger from unsplash.com

Доверие, устойчивое развитие и ответственность. Никогда раньше я не слышала эти слова так часто, как сейчас в выступлениях финтеха, банков, регуляторов и технологических компаний. Люди не доверяют свои данные интернет-бизнесам, но не могут без них жить. Правительства не доверяют интернет-бизнесам из-за их растущей власти, но не могут вернуться в…

3 3 комментария
4
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Маркетинг
Pavel Potasuev
Хорошие и плохие практики на двух этапах жизни стартапа

Привет! На связи Павел Потасуев, управляющий директор стартап-студии Admitad Projects. Сегодня расскажу о том, что, на мой взгляд, важно, а что вредно на двух основных этапах жизни стартапа.

0 Обсудить
5
Tele2
Tele2 приравнял минуты к «живым» деньгам

За них можно купить кофе, кино и технику.

30 30 комментариев
21
DD Planet
Как прошла онлайн-конференция «Бизнес24»: обзор докладов

23 ноября 2021 года состоялась онлайн-конференция «Бизнес24», организованная DD Planet совместно с «Битрикс24». Спикеры обсудили инструменты автоматизации бизнеса, CRM-маркетинг и новые возможности развития в сложные времена пандемии.

0 Обсудить
1
Sigur
Лучший пользовательский опыт и интеграция в интерьер бизнес-центра класса А
0 Обсудить
Сервисы
Reddock
Как не допустить потерю сайта на 1С-Битрикс и его отключение

Рассказываем, как на хостинге Reddock выстроена система заботы о клиентах и их бизнесе.

0 Обсудить
2
Еда
Маша Цепелева
Дистрибутор приостановил поставки растительного мяса Beyond Meat в Россию из-за таможенного запрета Статьи редакции

Ведомство посчитало продукцию запрещённой для ввоза, дистрибутор обжаловал решение.

73 73 комментария
9
Приёмная
Илья Варавин
«Яндекс.Драйв» списал 84,735 рублей за поездку в 3 часа и несколько километров

Если кратко, то данной публикацией я хочу предупредить всех пользователей подобных сервисов: не привязывайте основную карту никогда, только виртуальную или ту, где не будет много денег.

275 275 комментариев
294
Торговля
Маша Цепелева
Российские маркетплейсы попадут под двойное налогообложение из-за дополнительного НДС в Казахстане и Белоруссии Статьи редакции

Дополнительные налоги могут искусственно увеличить цену товаров, считают эксперты.

48 48 комментариев
9
Транспорт
Андрей Матризаев
Как дела у бизнес-авиации в Африке?

Порой в нашей жизнь находится место парадоксам. К примеру, 2020 год, пандемия Covid-19 продолжает набирать обороты, а бизнес-авиация в Африке, словно этого и не замечает. Попробуем вместе разобраться почему так происходит, и все ли так гладко?

0 Обсудить
3
Больше статей
null