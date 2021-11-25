Онлайн-кинотеатр Megogo запустит нейросеть, которая будет искать в библиотеке сервиса мат, сцены курения и другое Статьи редакции
Например, секс и употребление алкоголя, позже — сцены насилия. Мат будут «запикивать», остальное помечать 18+.
Megogo запустит нейросеть в течение месяца, рассказал «Ведомостям» гендиректор сервиса Виктор Чеканов. Если технология будет успешной, её могут продать другим онлайн-кинотеатрам.
Нейросеть должна проанализировать более чем 700 тысяч фильмов и эпизодов сериалов. После этого Megogo устранит возможные нарушения: «запикает» или проставит маркировку 18+.
Нейронная сеть основана на инструменте для распознавания речи Vosk с открытым кодом и системе визуального распознавания на основе нейросети. Технология может отнести к мату, например, слова «не психуй», поэтому специалисты будут помогать в фильтрации. Через год система сможет работать полностью автономно, рассчитывают в Megogo.
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