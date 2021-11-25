Исследование «Яндекса»: большинство подкастов — про общество и культуру, каждый месяц запускается по 400 шоу Статьи редакции
Самые длинные выпуски об играх, самые короткие — об изучении языков.
«Яндекс» опубликовал исследование о подкастах в России на основе данных «Яндекс.Музыки» и собственного поиска: про их количество, жанры, среднюю длительность и слушателей.
За пять лет количество поисковых запросов о подкастах в «Яндексе» выросло в четыре раза. В 2020 году больше 16 млн жителей больших городов слушали подкасты хотя бы раз в месяц.
Из 11,5 тысячи подкастов в «Яндекс.Музыке» пять тысяч запустились в 2020 году, а в 2021-м каждый месяц запускается в среднем по 400 шоу.
Около 3000 подкастов в каталоге обновлялись в течение последнего месяца. За три года количество шоу выросло в восемь раз.
Медианная длительность выпуска — около 30 минут. За последние полтора года она сократилась на 10 минут. Из активных подкастов самые длинные выпуски у подкаста о настольной игре Dungeons & Dragons «Бесценный опыт» — в среднем четыре часа, самые короткие у проекта о значении использовании слов «Слова» — 30 секунд.
Подкасты до 30 минут за один раз дослушивают в четырёх случаях из пяти, до 60 минут — в два раза реже. Новые эпизоды публикуются в среднем раз в 10 дней.
Больше всего подкастов в категории «Общество и культура», к ней относится каждое четвёртое шоу. На втором месте — «Наука и образование», на третьем — «Бизнес и работа». У новостных подкастов выпуски выходят в несколько раз чаще, чем в других категориях.
Самые длинные выпуски — об играх (в среднем один час), про футбол и музыкальную индустрию. Самые короткие — в категориях «Детям» (в среднем девять минут), «Изучение языков» и «Фикшн и аудиосериалы».
В выходные публикуется меньше подкастов, чем в будни. Но прослушиваний почти столько же. Самое популярное время для публикации выпуска — 12:00. С 21:00 до 23:00 происходит всплеск числа прослушиваний — родители ставят детям сказки на ночь, объяснили в «Яндексе».
Рунет второй раз в своей истории пытается подхватить мировую моду на подкасты. Проекты в этом формате относительно недороги в производстве и запускаются практически каждую неделю, а наиболее успешные из них собирают по 10–20 тыс. прослушиваний за выпуск. За эту аудиторию уже готовы платить крупные рекламодатели, но оправдан ли такой ажиотаж или формат окажется пузырем, пока непонятно.
Написано в 2019 году.
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