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Медиа
Маша Цепелева

Исследование «Яндекса»: большинство подкастов — про общество и культуру, каждый месяц запускается по 400 шоу Статьи редакции

Самые длинные выпуски об играх, самые короткие — об изучении языков.

4 4 комментария
252 просмотров

«Яндекс» опубликовал исследование о подкастах в России на основе данных «Яндекс.Музыки» и собственного поиска: про их количество, жанры, среднюю длительность и слушателей.

За пять лет количество поисковых запросов о подкастах в «Яндексе» выросло в четыре раза. В 2020 году больше 16 млн жителей больших городов слушали подкасты хотя бы раз в месяц.

Поисковые запросы о подкастах «Яндекс»

Из 11,5 тысячи подкастов в «Яндекс.Музыке» пять тысяч запустились в 2020 году, а в 2021-м каждый месяц запускается в среднем по 400 шоу.

Около 3000 подкастов в каталоге обновлялись в течение последнего месяца. За три года количество шоу выросло в восемь раз.

Количество активных подкастов по месяцам «Яндекс»
Количество выпусков подкастов в действующих и неактивных шоу «Яндекс»

Медианная длительность выпуска — около 30 минут. За последние полтора года она сократилась на 10 минут. Из активных подкастов самые длинные выпуски у подкаста о настольной игре Dungeons & Dragons «Бесценный опыт» — в среднем четыре часа, самые короткие у проекта о значении использовании слов «Слова» — 30 секунд.

Подкасты до 30 минут за один раз дослушивают в четырёх случаях из пяти, до 60 минут — в два раза реже. Новые эпизоды публикуются в среднем раз в 10 дней.

Дослушивания подкаста за раз в зависимости от его длины «Яндекс»

Больше всего подкастов в категории «Общество и культура», к ней относится каждое четвёртое шоу. На втором месте — «Наука и образование», на третьем — «Бизнес и работа». У новостных подкастов выпуски выходят в несколько раз чаще, чем в других категориях.

Самые длинные выпуски — об играх (в среднем один час), про футбол и музыкальную индустрию. Самые короткие — в категориях «Детям» (в среднем девять минут), «Изучение языков» и «Фикшн и аудиосериалы».

Самые популярные категории по количеству подкастов «Яндекс»
Категории по общей длительности контента «Яндекс»
Темы подкастов в зависимости от пола и возраста слушателей «Яндекс»
Устройства, на которых чаще слушают подкасты «Яндекс»

В выходные публикуется меньше подкастов, чем в будни. Но прослушиваний почти столько же. Самое популярное время для публикации выпуска — 12:00. С 21:00 до 23:00 происходит всплеск числа прослушиваний — родители ставят детям сказки на ночь, объяснили в «Яндексе».

Количество публикаций подкастов и прослушиваний по дням недели «Яндекс»
Публикации по времени дня «Яндекс»
Количество прослушиваний по времени суток «Яндекс»

#новость #исследование #яндекс

4 4 комментария
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4 комментария
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Юрий Белоножкин

Рунет второй раз в своей истории пытается подхватить мировую моду на подкасты. Проекты в этом формате относительно недороги в производстве и запускаются практически каждую неделю, а наиболее успешные из них собирают по 10–20 тыс. прослушиваний за выпуск. За эту аудиторию уже готовы платить крупные рекламодатели, но оправдан ли такой ажиотаж или формат окажется пузырем, пока непонятно.

Написано в 2019 году.

Думаю, будет как с блогингом: делают много, зарабатывают единицы.

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2
Фирменный турник

Еще со времен портала Василия было понятно, что россия как обычно пойдет своим путем балаболства и так и вышло. Конечно есть надежда, но пока подтвержение только в том, что все в основном о культуре и обществе, а вот запад напротив ушел в профильные разговоры как обычно

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0
Alex Petrov

Не понимаю и никогда не слушаю подкасты, мне гораздо удобнее и быстрее считать текст, более того я даже предпочту стенограмму видеозаписи, когда читаешь текст , то концентрируешься на сути и дистанцируешься от эмоций говорящего.

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0
evilnw

Гуманитарии нашли своё призвание.

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