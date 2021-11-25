Самые длинные выпуски об играх, самые короткие — об изучении языков.

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«Яндекс» опубликовал исследование о подкастах в России на основе данных «Яндекс.Музыки» и собственного поиска: про их количество, жанры, среднюю длительность и слушателей.

За пять лет количество поисковых запросов о подкастах в «Яндексе» выросло в четыре раза. В 2020 году больше 16 млн жителей больших городов слушали подкасты хотя бы раз в месяц.

Поисковые запросы о подкастах «Яндекс»

Из 11,5 тысячи подкастов в «Яндекс.Музыке» пять тысяч запустились в 2020 году, а в 2021-м каждый месяц запускается в среднем по 400 шоу.

Около 3000 подкастов в каталоге обновлялись в течение последнего месяца. За три года количество шоу выросло в восемь раз.

Количество активных подкастов по месяцам «Яндекс»

Количество выпусков подкастов в действующих и неактивных шоу «Яндекс»

Медианная длительность выпуска — около 30 минут. За последние полтора года она сократилась на 10 минут. Из активных подкастов самые длинные выпуски у подкаста о настольной игре Dungeons & Dragons «Бесценный опыт» — в среднем четыре часа, самые короткие у проекта о значении использовании слов «Слова» — 30 секунд.

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Подкасты до 30 минут за один раз дослушивают в четырёх случаях из пяти, до 60 минут — в два раза реже. Новые эпизоды публикуются в среднем раз в 10 дней.

Дослушивания подкаста за раз в зависимости от его длины «Яндекс»

Больше всего подкастов в категории «Общество и культура», к ней относится каждое четвёртое шоу. На втором месте — «Наука и образование», на третьем — «Бизнес и работа». У новостных подкастов выпуски выходят в несколько раз чаще, чем в других категориях.

Самые длинные выпуски — об играх (в среднем один час), про футбол и музыкальную индустрию. Самые короткие — в категориях «Детям» (в среднем девять минут), «Изучение языков» и «Фикшн и аудиосериалы».

Самые популярные категории по количеству подкастов «Яндекс»

Категории по общей длительности контента «Яндекс»

Темы подкастов в зависимости от пола и возраста слушателей «Яндекс»

Устройства, на которых чаще слушают подкасты «Яндекс»

В выходные публикуется меньше подкастов, чем в будни. Но прослушиваний почти столько же. Самое популярное время для публикации выпуска — 12:00. С 21:00 до 23:00 происходит всплеск числа прослушиваний — родители ставят детям сказки на ночь, объяснили в «Яндексе».

Количество публикаций подкастов и прослушиваний по дням недели «Яндекс»

Публикации по времени дня «Яндекс»