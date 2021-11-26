Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Медиа
Евгения Евсеева

Издатель Playboy в России сменит владельца — компанию купит её коммерческий директор Статьи редакции

Медиахолдинг решил переориентироваться на Центральную и Западную Европу, а Россия перестала быть основным рынком.

  • Немецкий медиахолдинг Hubert Burda Media продал российский издательский дом (ИД) Burda, выпускающий журналы Playboy, «Лиза» и «Добрые советы», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на издательском рынке. По словам источников, долю «фактически выкупил» коммерческий директор ИД Юрген Ульрих, работающий в Burda с 1997 года.
  • Член совета директоров Hubert Burda Media Мартин Вайс подтвердил продажу. По его словам, стратегический фокус компании все больше смещается в сторону Центральной и Западной Европы, а Россия — не основной рынок.
  • По словам источников из числа конкурентов, Ульрих не сможет выкупить бизнес в одиночку из-за немецкого гражданства, поэтому должен привлечь российских партнёров.
  • Один из собеседников «Ъ» считает, что сумма сделки была высокой. Другой — что с учётом убытков компанию могли продать за несколько десятков миллионов рублей. По данным «Контур.Фокуса», выручка ИД в 2020 году составила 987 млн рублей, чистая прибыль — 10 млн рублей.
  • Burda работает в России с 1995 года и выпускает журналы Burda, Playboy, «Лиза», «Добрые советы», «Идеи вашего дома». Он входил в Hubert Burda Media, но из-за закона об ограничении доли иностранцев, компания снизила свою долю до 10%. Остальные 90% выкупил главный бухгалтер Burda Александр Ефимов.
  • С августа 2020 года по 45% в ООО «Эверест Культура» (управляет ИД) принадлежат главе Playboy Wireless Ольге Алексеенко и директору по производству Данилу Тарасенко. Формально оформив бизнес на россиян, немцы продолжали им управлять, отметили источники издания.

#новость #playboy #burda

299 просмотров
2 2 комментария
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
2 комментария
Популярные
По порядку
Костя Жажиев

Какие-то махинации ! Бухгалтер купил журнал в котором работает

Ответить
1
IO

Набухгалтерил

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 2 комментария
Образование
GeekBrains
Как бесплатные курсы повышают лояльность аудитории
0 Обсудить
Маркетинг
davetoxa
Нас продолжают обманывать сервисы онлайн-образования на «Чёрную пятницу» в 2021?

В 2020 я сделал обзор Чёрной пятницы в популярных EdTech проектах: Skillbox, GeekBrains, Нетология, HTML Academy, SkillFactory, Hexlet, Я.Практикум.
Мне стало интересно, как изменилась стоимость курсов и профессий за год, а также какие скидки дают нам образовательные онлайн-сервисы в 2021 году.

11 11 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Master Delivery
Зачем мы ищем здания, которых нет на картах

Ильдар Бикташев, руководитель отдела картографии и алгоритмов Master Delivery, рассказывает, откуда мы знаем о зданиях, которых нет на картах, и зачем нам нужна собственная геоинформационная система.

0 Обсудить
0
Финансы
ITSOFT
Если мошенники украли деньги с банковской карты — не спешите в полицию
5 5 комментариев
6
Sber500
Выпускник Sber500, разработчик 3D-сканеров Texel, начнет поставки в ОАЭ

Российский разработчик 3D-сканеров человеческого тела Texel заключил контракт с управляющей компанией свободной экономической зоны Dubai Internet City. Сумма первого этапа сделки составила $40 тысяч. В течение 2022-2023 годов в ОАЭ могут отправиться ряд устройств Texel на общую сумму не менее $1 млн.

0 Обсудить
0
КОРУС Консалтинг
Завод по производству идей. Как работают акселераторы, зачем они нужны стартапам и куда идти с идеей прямо сейчас

По данным Startup Genome, 9 из 10 стартапов терпят неудачу. Возможных причин «смерти» много: недостаточно протестированная гипотеза, неподтвержденная юнит-экономика, неверная стратегия или просто неудача в подходе к продажам.

0 Обсудить
Дизайн
Design by redmadrobot
Дизайн-джем #44: синий цвет на фресках Микеланджело, в моде французских королей, фантазиях символистов и фильмах Линча

И ослепительно синем дайджесте от дизайн-команды red_mad_robot.

0 Обсудить
14
Яндекс
Зачем устанавливать расширение «Яндекса» для Safari

И как это сделать.

40 40 комментариев
0
Маркетинг
Pavel Belchenko
Кейс контекстной рекламы: за 2 года техника заказчика не простаивала ни дня

Расскажем о результатах работы специалиста по контекстной рекламе в Tesla Target, Анны Драгун и ООО «Вариант». Компания занимается ГНБ (горизонтально-направленным бурением), на момент обращения они работали уже более 10 лет, сайта не было, все заявки брались с Авито.

3 3 комментария
8
ВКонтакте
Креативное тестовое, обеды с топами и мемы в рабочем чате: история стажёра ВКонтакте, который (спойлер!) попал в штат​
Последний день стажировки
10 10 комментариев
23
Истории
Полина Лааксо
Оценивали в $1 млрд, а продадут за $300 млн: почему развалился бизнес магазина матрасов Casper Статьи редакции

Фирма хотела стать Nike в индустрии сна: выпускала матрасы в компактных коробках, каркасы, подушки и лампы, торговала в онлайне без назойливых продавцов, запускала сервисы от бессонницы и пункты для дрёмы. Но за восемь лет работы так и не вышла на прибыль.

Основатели Casper слева направо: Чэпин, Флэйтман, Крим, Шервин и Парик CNBC
10 10 комментариев
12
Больше статей
null