Издатель Playboy в России сменит владельца — компанию купит её коммерческий директор Статьи редакции
Медиахолдинг решил переориентироваться на Центральную и Западную Европу, а Россия перестала быть основным рынком.
- Немецкий медиахолдинг Hubert Burda Media продал российский издательский дом (ИД) Burda, выпускающий журналы Playboy, «Лиза» и «Добрые советы», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на издательском рынке. По словам источников, долю «фактически выкупил» коммерческий директор ИД Юрген Ульрих, работающий в Burda с 1997 года.
- Член совета директоров Hubert Burda Media Мартин Вайс подтвердил продажу. По его словам, стратегический фокус компании все больше смещается в сторону Центральной и Западной Европы, а Россия — не основной рынок.
- По словам источников из числа конкурентов, Ульрих не сможет выкупить бизнес в одиночку из-за немецкого гражданства, поэтому должен привлечь российских партнёров.
- Один из собеседников «Ъ» считает, что сумма сделки была высокой. Другой — что с учётом убытков компанию могли продать за несколько десятков миллионов рублей. По данным «Контур.Фокуса», выручка ИД в 2020 году составила 987 млн рублей, чистая прибыль — 10 млн рублей.
- Burda работает в России с 1995 года и выпускает журналы Burda, Playboy, «Лиза», «Добрые советы», «Идеи вашего дома». Он входил в Hubert Burda Media, но из-за закона об ограничении доли иностранцев, компания снизила свою долю до 10%. Остальные 90% выкупил главный бухгалтер Burda Александр Ефимов.
- С августа 2020 года по 45% в ООО «Эверест Культура» (управляет ИД) принадлежат главе Playboy Wireless Ольге Алексеенко и директору по производству Данилу Тарасенко. Формально оформив бизнес на россиян, немцы продолжали им управлять, отметили источники издания.
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