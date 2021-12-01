Okko с 2022 года разрешит смотреть часть фильмов и сериалов бесплатно — но с рекламой Статьи редакции
Сейчас сервис доступен только по подписке.
Онлай-кинотеатр Okko объявил на презентации, что с 2022 года запустит просмотр контента по рекламной модели. В Okko пояснили vc.ru, что пользователи смогут смотреть фильмы и сериалы бесплатно, но с рекламой, либо без неё, но в подписке.
- До этого в сервисе не было рекламы. Объявления будут показываться в начале, середине и конце фильма или сериала. Бесплатно можно будеть посмотреть только часть библиотеки онлайн-кинотеатра, но точное количество контента в Okko пока не называют.
- Кроме того, онлайн-кинотеатр объявил о стратегическом партнёрстве с «Первым каналом», расширении партнёрства с «Союзмультфильмом» и анонсировал новые фильмы и сериалы собственного производства. Всё это поможет Okko увеличить аудиторию, считают в компании.
- На конец июля 2021 года у сервиса было 1,7 млн подписчиков. Их количество упало с 2,4 млн в декабре 2020 года — в «Сбере» (владеет сервисом) объясняли, что подписчиков не стало меньше, просто банк разделяет тех, кто реально платит за сервис и тех, кто пришел по промокодам и другим акциям.
Некоторые российские онлайн-кинотеатры тоже разрешают смотреть часть контента бесплатно, но с рекламой, — например ivi, Premier, Megogo и другие.
У меня на иви промокод был, что не пытался посмотреть, все «сообщить о появлении», а в наличии только трейлеры.
Да и в целом подписочные сервисы - дерьмо как идея. Слишком их много стало. Покупал Нетфликс, что хотел посмотреть, для моего региона недоступно. Плюс у кучи контента тупо нет перевода, даже сабов.
Так что, пока оптимальный вариант это торенты 😁
У okko очень странная система подписок. У меня например премиум + спорт, но я не могу посмотреть например дюну, потому что это ранняя суперпремьера. И за неё надо платить отдельно 800 руб. Ну ладно неделя ранняя суперпремьера, так уже больше месяца висит плашка. Поэтому вангую, что сделают бесплатным только старые фильмы, которые нафиг никому не нужны.
Система подписок действительно странная у Окко, но вот "ранняя премьера" и покупка некоторых фильмов - это не от сервисов зависит, а от правообладателей и студий. Я тут недавно хотел фильм посмотреть 2000 года - на всех сервисах он платный, надо покупать, в подписки не входит. Особенно такое с популярными фильмами - того же "Гарри Поттера" или "Властелина колец" не посмотреть нигде по подпискам, по крайней мере в российских сервисах.
upd: "Властелин колец" в Яндексе как минимум стал доступен по подписке) ред.
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