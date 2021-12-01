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Медиа
Евгения Евсеева

Okko с 2022 года разрешит смотреть часть фильмов и сериалов бесплатно — но с рекламой Статьи редакции

Сейчас сервис доступен только по подписке.

  • Онлай-кинотеатр Okko объявил на презентации, что с 2022 года запустит просмотр контента по рекламной модели. В Okko пояснили vc.ru, что пользователи смогут смотреть фильмы и сериалы бесплатно, но с рекламой, либо без неё, но в подписке.

  • До этого в сервисе не было рекламы. Объявления будут показываться в начале, середине и конце фильма или сериала. Бесплатно можно будеть посмотреть только часть библиотеки онлайн-кинотеатра, но точное количество контента в Okko пока не называют.
  • Кроме того, онлайн-кинотеатр объявил о стратегическом партнёрстве с «Первым каналом», расширении партнёрства с «Союзмультфильмом» и анонсировал новые фильмы и сериалы собственного производства. Всё это поможет Okko увеличить аудиторию, считают в компании.
  • На конец июля 2021 года у сервиса было 1,7 млн подписчиков. Их количество упало с 2,4 млн в декабре 2020 года — в «Сбере» (владеет сервисом) объясняли, что подписчиков не стало меньше, просто банк разделяет тех, кто реально платит за сервис и тех, кто пришел по промокодам и другим акциям.

  • Некоторые российские онлайн-кинотеатры тоже разрешают смотреть часть контента бесплатно, но с рекламой, — например ivi, Premier, Megogo и другие.

#новость #okko

937 просмотров
26 26 комментариев
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Anton Prikhodko

Все в этой жизни циклично)) В 2022 году ждём репрезент телевидения

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5
Sergey Tischenko

Это всё влияние их нового партнёра - Первого канала)

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0
Евгений Кузовкин

Помню пытался найти сериал Титаны в сервисах КиноПоиск, ivi, okko и где-то ещё. Так и не нашёл, на том закончились мои попытки использовать эти сервисы, поставил на все телики kinopub и живу как белый человек. Проблема контента острее стоимости подписки. ред.

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3
Уполномоченный файл

У меня на иви промокод был, что не пытался посмотреть, все «сообщить о появлении», а в наличии только трейлеры.

Да и в целом подписочные сервисы - дерьмо как идея. Слишком их много стало. Покупал Нетфликс, что хотел посмотреть, для моего региона недоступно. Плюс у кучи контента тупо нет перевода, даже сабов.

Так что, пока оптимальный вариант это торенты 😁

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0
Евгений Кузовкин

Кинопаб гляньте. 150 рублей в месяц, контента как на торрентах, только новинки могут на пару дней отставать. Разные языки сабов и любительские озвучки. Проблема - на современные смарт ТВ с ОС типа тизена нет клиента. На Android и Apple TV всё ок.

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0
Уполномоченный файл

Да у меня нет телевизора, это не важно 😁

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1
Влад

Ну история с локальными проектами всегда будет проблемной, но из-за этого переходить на пиратский сервис ,где еще и платить над ну это такое..

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0
Евгений Кузовкин

Немного не так, я сидел на торрентах, потом дал шанс сервисам, но хватило меня ненадолго. 90%, что я хотел посмотреть в какой-то момент - было разбросано по разным сервисам. В итоге я просто стал платить за удобство при просмотре пиратского контента :)

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0
Влад

Ну кинопоиск (комплект с амедиатекой и more.tv) + нетфликс покрывают 85% всего чего можно

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0
Евгений Кузовкин

Наверное, но мозг работает так, что наличие 85% воспринимает как должное, а вот отсутствие 15% - ОТПИСКА ДИЗЛАЙК :)

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1
Влад

Хз, просто тот же кинопоиск окупает сам себя поэтому даже смысла соскакивать не над, имх)

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0
Евгений Кузовкин

Ну это верно. Ivi/okko вроде стоят немногим меньше нетфликса

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0
Виталий Лановой

У okko очень странная система подписок. У меня например премиум + спорт, но я не могу посмотреть например дюну, потому что это ранняя суперпремьера. И за неё надо платить отдельно 800 руб. Ну ладно неделя ранняя суперпремьера, так уже больше месяца висит плашка. Поэтому вангую, что сделают бесплатным только старые фильмы, которые нафиг никому не нужны.

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1
ilia

Система подписок действительно странная у Окко, но вот "ранняя премьера" и покупка некоторых фильмов - это не от сервисов зависит, а от правообладателей и студий. Я тут недавно хотел фильм посмотреть 2000 года - на всех сервисах он платный, надо покупать, в подписки не входит. Особенно такое с популярными фильмами - того же "Гарри Поттера" или "Властелина колец" не посмотреть нигде по подпискам, по крайней мере в российских сервисах.

upd: "Властелин колец" в Яндексе как минимум стал доступен по подписке) ред.

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1
Артем Хошимов

На окко пару дней назад все серии смотрел по подписке промо-кодной Властелина Колец и Хоббита. На Нетфликс тоже доступен, но когда орки базарят перевода нет.

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0
aqerd

так это фильм на прокат, который вышел 2 месяца назад. это обычная практика во всех сервисах и так было всегда, поэтому жди примерно весной

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0
Dmitry Ievlev

Теперь яйца только сбоку.

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0
юрий с

А ещё по расписанию в режиме прямой трансляции?

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0
Шизоидная обезьяна

Баскино и три топора на новый лад. Я даже не представляю, как они додумались до этой идеи...

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0
ilia

Логичный шаг для повышения узнаваемости увеличения аудитории.

Только вот, скорее всего, будет реклама только проектов и продуктов самого Сбера, что будет бесить + реклама будет как обычно у всех - выскакивать невпопад посередине сцены и на полуслове.

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0
Эдуард Лиринг

конкуренция заставляет расплодившиеся онлайн кинотеатры пользоваться даже такими инструментами

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0
Максим Яновский

А у меня не лежит душа к Окко. В прошлом году за Спасибо взял годовую подписку - в итоге посмотрел буквально 4 фильма. Как-то у них всё неудобно, что ли... Даже их последний закос интерфейса по Нетфликс не сработал. Может это нелюбовь с первого взгляда? :)

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0
Slon9999

Жду, когда будет сервис подпиской с рекламой, но без фильма и без сериалов...

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0
Александр Филиппенко

Вот и правильно!

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0
tekafol826

hhfhf ред.

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0
Семен Переделкин

А торренты это разрешили уже давно. И не часть, а всё. И без рекламы.

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0
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