«Бизнесом чуть-чуть занимаюсь, чтобы не закиснуть мозгами»: Олег Тиньков рассказал о продолжении борьбы с лейкемией Статьи редакции
Бизнесмен считает, что победить болезнь окончательно невозможно.
Олег Тиньков в подкасте «ХакРак» рассказал о своём лечении от рака крови. По словам Тинькова, с его диагнозом, острым миелоидном лейкозом, выживают 50% пациентов в мире, и 10% — в России.
У Олега Тинькова идёт реакция «трансплантат против хозяина» — это осложнение после пересадки, которое влияет на органы.
- В марте 2020 года Олег Тиньков сообщил о найденной у него лейкемии. В декабре он рассказал о полной ремиссии на молекулярном уровне после пересадки костного мозга.
- 11 декабря 2020 года Олег Тиньков объявил о продаже пакета акций «Тинькофф» на $325 млн, из них $200 млн пойдёт на борьбу с лейкозом в России и строительство 19 диагностических лабораторий.
В преддверии Нового года мы решили порадовать своих настоящих и будущих партнеров — участников партнерской программы школ Skillfactory, Contented и Product LIVE. Это возможность получить денежный бонус и заодно увеличить прибыль от продажи наших курсов.
Как делать архитектуру рекламных кампаний под автостратегии, чтобы те принесли +300 т.р.? Как переориентирование стратегии с ДРР на валовую прибыль дало буст в 2 раза? Рассказываем, как поэтапно пришли к максимальной выручке из контекста за всю историю интернет-магазина и вышли в плюс уже в первый месяц.
27 ноября в Москве состоялся финал ежегодного конкурса «Молодой предприниматель России 2021». В нём приняли участие предприниматели и самозанятые в возрасте до 35 лет. Всего было подано более 300 заявок из 43 регионов страны.
Наценка на ювелирные украшения за 10 лет снизилась с 700 до 300%, производители и дизайнеры драгоценностей стали зарабатывать гораздо скромнее. Поднимать цены нельзя — мировой коронавирусный кризис разоряет покупателей. К тому же, с 2022 года в России появится маркировка ювелирных изделий, что тоже увеличит нагрузку на бизнес. По просьбе Lamoda,…
Решил я значит проверить свою кредитную историю на одном из известных ресурсах. И что я обнаружил? Действующий долг в #хоум_кредит с 2009 года и как следствие краснющую историю! Я конечно же позвонил в эту контору, говорю каким образом банк забыл про меня? - а вы знаете? Мы вам звонили звонили... но не дозвонились ... Так же как и вашим…
Ритейлер рассчитывает, что программа ускорит обработку и доставку товаров.
А также сколько они стоят и почему выращивать их — неплохой бизнес.
Бизнесмен считает, что победить болезнь окончательно невозможно.
Производитель интерактивного оборудования делится секретами успеха и рассказывает, какие конкурентные преимущества дает статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва».