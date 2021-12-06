Перед вами человек, который не победил рак, который борется. Мне кажется, это важно людям, которые борются, посмотреть на человека такого же. Я всё время был настроен пессимистично, и сейчас тоже. Мне тяжело это даётся.



Я сделал две химии и заболел Covid-19 в марте 2020 года. Потом была ещё одна химия и пересадка. Если считать четыре химии и пересадку, для меня самым тяжёлым был Covid, очень плохо это пережил.

После болезни я изменился. Я был очень нетерпеливый, прыгал, летал, ездил по всему миру. Стал более спокойным, обдуманным, начал ценить каждую минуту, больше понимать других. Стал меньше пользоваться соцсетями, я вообще не открываю Instagram. Всё это пустое. Меня волнует здоровье, семья, бизнесом чуть-чуть занимаюсь, чтобы совсем не закиснуть мозгами.

