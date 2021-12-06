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Маша Цепелева

«Бизнесом чуть-чуть занимаюсь, чтобы не закиснуть мозгами»: Олег Тиньков рассказал о продолжении борьбы с лейкемией Статьи редакции

Бизнесмен считает, что победить болезнь окончательно невозможно.

5 5 комментариев
1568 просмотров

Олег Тиньков в подкасте «ХакРак» рассказал о своём лечении от рака крови. По словам Тинькова, с его диагнозом, острым миелоидном лейкозом, выживают 50% пациентов в мире, и 10% — в России.

Олег Тиньков

У Олега Тинькова идёт реакция «трансплантат против хозяина» — это осложнение после пересадки, которое влияет на органы.

Перед вами человек, который не победил рак, который борется. Мне кажется, это важно людям, которые борются, посмотреть на человека такого же. Я всё время был настроен пессимистично, и сейчас тоже. Мне тяжело это даётся.

Я сделал две химии и заболел Covid-19 в марте 2020 года. Потом была ещё одна химия и пересадка. Если считать четыре химии и пересадку, для меня самым тяжёлым был Covid, очень плохо это пережил.

После болезни я изменился. Я был очень нетерпеливый, прыгал, летал, ездил по всему миру. Стал более спокойным, обдуманным, начал ценить каждую минуту, больше понимать других. Стал меньше пользоваться соцсетями, я вообще не открываю Instagram. Всё это пустое. Меня волнует здоровье, семья, бизнесом чуть-чуть занимаюсь, чтобы совсем не закиснуть мозгами.

Олег Тиньков
  • В марте 2020 года Олег Тиньков сообщил о найденной у него лейкемии. В декабре он рассказал о полной ремиссии на молекулярном уровне после пересадки костного мозга.
  • 11 декабря 2020 года Олег Тиньков объявил о продаже пакета акций «Тинькофф» на $325 млн, из них $200 млн пойдёт на борьбу с лейкозом в России и строительство 19 диагностических лабораторий.

#новость #олегтиньков

5 5 комментариев
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Iv Black

Здоровья тебе, мужик 💪

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Stas Kokin

Джокер

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2
Azamat Bekmuratov

Здоровья вам!

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Петр Анохин

❤️

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0
БАБКА В ЗАСАДЕ

«Бизнесом чуть-чуть занимаюсь, чтобы не закиснуть мозгами»

Костными мозгами, видимо? ))
А ваще канеш здоровья желаю, рак это пиздец, уж лучше как-то быстро помереть

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