Мы в Aviasales сами часто путешествуем и видим, какое огромное количество контента на эту тему окружает людей. Его так много, что иногда трудно разобраться, что годное, а что — не очень. Да и собирать всё по разным источникам довольно нудно. Поэтому мы решили собрать лучшее в ПСЖР — издании, которое родилось из нашего блога.