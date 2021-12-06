Aviasales запустил издание о путешествиях «ПСЖР» Статьи редакции
Есть инструкции, как драться с кабаном и что делать с семьёй, которая позорит в самолёте, путеводители по странам и другие материалы.
В «ПСЖР» будут публиковаться необычные истории из поездок и полезные советы, объявила компания.
Первые материалы издания — рассказ о том, как Париж живёт после пандемии от фотографа Евгения Фельдмана, путеводитель по турецкой Античности от литературного критика Галины Юзефович, список стран, куда можно полететь со «Спутником V», инструкция, что делать, если встретил в лесу кабана, и ещё более 30 разных статей.
- В сентябре 2021 года Aviasales запустил «Короче» — карты с обзорами городов и контактами местных гидов и фотографов.
Реализация страницы ужасная, просто список статей без каких либо картинок и т.д, только чисто текст.
Нет комментов, то есть какой то обратной связи по статьям и т.д. не получить, а так же не спросить авторов.
Нет возможности свободным авторам как то написать статьи и отправить.
@Авиасейлс лучше откатить и доработать.
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