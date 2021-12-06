Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Медиа
Маша Цепелева

Aviasales запустил издание о путешествиях «ПСЖР» Статьи редакции

Есть инструкции, как драться с кабаном и что делать с семьёй, которая позорит в самолёте, путеводители по странам и другие материалы.

В «ПСЖР» будут публиковаться необычные истории из поездок и полезные советы, объявила компания.

Первые материалы издания — рассказ о том, как Париж живёт после пандемии от фотографа Евгения Фельдмана, путеводитель по турецкой Античности от литературного критика Галины Юзефович, список стран, куда можно полететь со «Спутником V», инструкция, что делать, если встретил в лесу кабана, и ещё более 30 разных статей.

Мы в Aviasales сами часто путешествуем и видим, какое огромное количество контента на эту тему окружает людей. Его так много, что иногда трудно разобраться, что годное, а что — не очень. Да и собирать всё по разным источникам довольно нудно. Поэтому мы решили собрать лучшее в ПСЖР — издании, которое родилось из нашего блога.

Виталий Волк
редактор ПСЖР
  • В сентябре 2021 года Aviasales запустил «Короче» — карты с обзорами городов и контактами местных гидов и фотографов.

#новость #aviasales

1241 просмотров
12 12 комментариев
7
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
12 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
From Siberia to London

ПШЛНХ было бы смешнее, в духе Кости.

Ответить
6
Valentin Dombrovsky

ПЛТЛНХ

Ответить
1
Абстрактный дебаркадер

Только что решил написать, а вы меня опередили

Ответить
0
Николай Шелопугин

Не иначе как экосистему шейхи строят

Ответить
2
Дима Анонимный

АВЛСЛС, Т ПРНС?

Ответить
2
Роман Аванесов

Картинка_с_упоротым_винни.jpg

Ответить
2
Абстрактный дебаркадер

Я б добавил светлую тему, комменты и быстрые переходы на форму с билетами (если сразу захотел полететь туда, про че прочитал)

Ответить
0
Silanser

В наше время от контента надо уже прятаться, из каждого утюга, фильтровать замучаешься

Ответить
0
Denis Kulish

За черный фон для чтения статей, прям «большое спасибо» дизайнеру передайте!

Ответить
0
Фагиз Мавлютов

Сайт на Народ.ру сделали?

Ответить
0
Dasha Patutko

на тильде!

Ответить
0
Yan Purvenes

Реализация страницы ужасная, просто список статей без каких либо картинок и т.д, только чисто текст.
Нет комментов, то есть какой то обратной связи по статьям и т.д. не получить, а так же не спросить авторов.
Нет возможности свободным авторам как то написать статьи и отправить.

@Авиасейлс лучше откатить и доработать.

Ответить
–1
Написать комментарий...
Читать все 12 комментариев
СберМаркет
Глава СберМаркета Асан Курмангужин запустил подкаст Asan Talks в YouTube

В выпусках Асан берет интервью у топ-менеджеров крупных компаний и обсуждает вопросы саморазвития и лидерства

0 Обсудить
5
Личный опыт
Дмитрий Райз
Победа над ленью и гайд по усвояемости добавок: 5 лучших постов «Реддита» посвященных умным веществам

Для тех, кто не следил за сабреддитом — всё самое залайканное и полезное за 2021 год в переводе и небольшом сокращении.

9 9 комментариев
11
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Сервисы
Евгения Евсеева
«Сбер» представил телефонного ассистента, похожего на «защитника Олега» от «Тинькофф» Статьи редакции

Может ответить на звонок и прислать его расшифровку.

14 14 комментариев
9
Медиа
Маша Цепелева
«Бизнесом чуть-чуть занимаюсь, чтобы не закиснуть мозгами»: Олег Тиньков рассказал о продолжении борьбы с лейкемией Статьи редакции

Бизнесмен считает, что победить болезнь окончательно невозможно.

Олег Тиньков
138 138 комментариев
73
Офтоп
Евгений Вилков
vc.ru превратился в книгу жалоб

Вам не кажется, что vc.ru превращается в сайт для жалоб на разные сервисы и компании?

126 126 комментариев
181
Финансы
Маша Цепелева
ЦБ определит фиксированную сумму для возврата после кражи денег мошенниками Статьи редакции

За квартал банки вернули жертвам около 8% от украденных денег.

189 189 комментариев
51
Master Delivery
OPS-инструкция для стартапа по доставке: как выжить и наладить операционку

В преддверии первой годовщины запуска сервиса гиперлокальной доставки Прямиком, который развивает наша компания, вспомнили с ребятами из операционного отдела, как всё начиналось. Андрей Резник, региональный менеджер Master Delivery, и Анатолий Голованец, старший менеджер по франчайзингу, собрали ТОП-5 советов для тех, кто сейчас в самом начале.

0 Обсудить
1
Устойчивые города: Москва
Откуда берут взрослые деревья для парков и улиц

А также сколько они стоят и почему выращивать их — неплохой бизнес.

9 9 комментариев
9
eBay
Продавец eBay из Кургана стала победителем в финале Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России 2021»

27 ноября в Москве состоялся финал ежегодного конкурса «Молодой предприниматель России 2021». В нём приняли участие предприниматели и самозанятые в возрасте до 35 лет. Всего было подано более 300 заявок из 43 регионов страны.

0 Обсудить
6
Дизайн
Embacy
Как Embacy создает дизайн для клиентов из XXIV стран. Часть I: Привлечение Клиентов

Всем привет! Я — Вадим Орлов, основатель Embacy. Мы создаем брендинг, сайты и иногда интерфейсы для digital-компаний со всего мира — от Австралии до Калифорнии и от Норвегии до ЮАР. А это — первая статья из цикла о том, как у нас все внутри работает. Статья, как и все в цикле, будет длинная, присаживайтесь поудобнее. Если вы на встрече или…

9 9 комментариев
17
Техника
Евгения Евсеева
«Сбер» представил «умную» колонку SberBox Time Статьи редакции

Стоит 7990 рублей.

«Сбер»
78 78 комментариев
11
Больше статей
null