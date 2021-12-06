Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Медиа
Nazigul Jusupova

Журналист Андрей Лошак представил документальный фильм «Он такой один», посвящённый 15-летию «Тинькофф» Статьи редакции

В фильме участвуют Олег Тиньков, сотрудники компании и её партнёры.

Премьера фильма состоялась 1 декабря в Москве. 6 декабря он стал доступен на киносервисах и на YouTube.

В фильме Олег Тиньков рассказал о становлении банка»: как собирал команду, о планах продать компанию, проведении IPO, кризисе, а также о причинах срыва сделки с «Яндексом».

Помимо Олега Тинькова в фильме участвовали руководители и сотрудники компании, а также предприниматели, в том числе Майкл Калви и Ричард Брэнсон.

Мы реально поменяли потребительское поведение и люди поняли, что не хрен идти в эти отделения и стоять в очереди. Взял телефон и решил все проблемы — вот это круто. Мы не то, чтобы разбомбили рынок и оторвали у конкурента кусок пирога. Это меня не возбуждает. Меня возбуждает то, что хоть на чуть-чуть я сделал нашу великую страну лучше.

Олег Тиньков

#тинькофф #олегтиньков #новости

2584 просмотров
40
1
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
40 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
big merchant

Сам себя не похвалишь - никто не похвалит

Ответить
20
Абстрактный дебаркадер
Ответить
11
Олег Саенов

сам себя не похвалишь - Лошак за бабки похвалит

Ответить
4
Василий Степанофф

Сам себя не похвалишь - целый день дурак-дураком ходишь.

Ответить
3
John Rickman

Лошак карманный режиссёр документалок у богатых людей, я так понимаю. То про Березовского снимет по книге Авена, то про Тинькова.

Ответить
10
Dima Kalinov

У него был хороший цикл "Холивар. История рунета"
Хорошо показал с чего всё началось и каким мраком закончилось.

Ответить
2
Степан Фадеев

Люди платят деньги, он снимает? Как впрочем и везде.

Ответить
0
Василий Степанофф

Надо было Сарика Андреасяна звать?

Ответить
0
Абстрактный дебаркадер

Жору Крыжовникова

Ответить
0
vmp

Ждём продолжения - фильмы:
"Он такой - два" и
"Он такой - три".

Ответить
8
Василий Степанофф

И приквел: "Он не такой!"

Ответить
8
vmp

Была реклама в 90-е "Вот он какой" про какой-то ОТОН.

Ответить
1
Семен Переделкин

Спасибо, конечно, но таких фильмов мне не надо.

Ответить
6
Arthur Niazyan

Так новость заминусили, она аж с главной пропала 😀
Вы чего творите!?

Ответить
3
Абстрактный дебаркадер

Продавец пельменей стал немножко назойлив 🤏

Ну и за Жанну Фриске от меня персонально

Ответить
4
Роман Яблоков

А мне нравится. Имею право

Ответить
3
KINCH

Имею право

Ответить
1
Абстрактный дебаркадер

Кстати, Лошак сделал довольно крутой "Холивар. История Рунета" и наиболее яркие эпизоды "Профессии-репортер".
Но теперь, видимо, влюбился в творчество Олега. У каждого своя цена епта :-\ ред.

Ответить
0
Αлексей Μихеев

"Путешествие из Москвы в Петербург" тоже хорошая работа. И мне как неравнодушному зашёл и "Возраст несогласия" про протестную молодёжь. Ну а тут взял заказ (скорее всего не без симпатии к персонажу и фирме), нет ничего плохого, пусть заработает человек. Тинькофф же все тут так хвалят. Другое дело что на VC ни дня без упоминания оного, но можно пережить.

Ответить
1
Alexandr Titovskiy

Всегда говори мне правду!

Ответить
1
Илья Попов

Попробуй хоть один день говорить правду, к вечеру будешь одиноким, всеми проклятый и покинутый инвалид, лежащий в травматологии.

Ответить
0
Абстрактный дебаркадер

Я бы назвал так, -Таких как он, ещё поискать :-)))

Ответить
1
Шизоидная обезьяна

История Елены Вальковой – респект. Молодец тетка, показывает хороший пример, как надо вместо нытья и синьки – упорно трудится и не опускать руки. Блин, молодчина.

Ответить
1
Митя Мурасов

О боже какой мужчина

Ответить
0
Абстрактный дебаркадер

Я хочу от себя сына

Ответить
2
Станислав Назаров

и кредитку в эксклюзивном дизайне и повышенным кэшбеком

Ответить
3
Илья Попов

🤣 и ещё хочу дочку.

Ответить
1
Абстрактный дебаркадер

За это продам я почку

Ответить
2
Илья Попов

Мы свами детские поэты. Складно очень получается.

Ответить
0
Ware Wow

Фильмы про российский бизнес нужно транслировать прайм-тайм на федеральных каналах. Вместо "мужское/женское" каких-нибудь "Русские Норм" бы.

Каналы то все равно субсидируются. Так нахера делать акцент на рейтинге и показывать весь этот трешак. Познер, Что Где Когда, всё, что хоть немного интеллектуальное показывают глубокой ночью, чтобы никто не увидел.

Телевидение это огромный рупор, за год можно серьезно культуру в обществе поменять имхо.

Ответить
0
Василий Степанофф

Вы серьезно сейчас? Может и построить гражданское общество предложите, все равно бюджет выделяется

Ответить
1
Василий Степанофф

Показывали же уже ночного Гордона...думали взрастить поколение умниц, а получилось - тикток-маргиналы.
https://www.youtube.com/watch?v=VXxgnzyh1KA

Ответить
1
Ruslan Fatikhov

Вы ещё подобное про социальные сети скажите. Привет тик ток.

Ответить
0
Ware Wow

Ну кстати да, вообще всегда, когда вижу огромный рупор, кажется, что владелец должен попытаться изменить мир.

Ответить
1
KINCH

Вам же Греф прямым текстом уже говорил: умные и образованные люди стране нужны в ограниченном количестве, иначе для своих детей мест не будет. ред.

Ответить
0
Aleksei Shtein

Ну что , супермаркеты всем выпали ? Он один такой ? В то же время другие банки на суперы дают 20%

Ответить
0
Вик Бой

только перекрёсток которым не пользовался от слова никогда 😂

Ответить
0
Шизоидная обезьяна

На 1:35:40 речь о Приемной?)

Ответить
0
Pipez 999

Про банки слышал? Это я придумал.

Ответить
0

Комментарий удален

Александр Филиппенко

"Он один нас поимел" - такой фильм соберёт х3 сборов и х5 ближе к правде )) Олег, при всем уважении к тебе

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 40 комментариев
Точка
Точка добавила вебхуки в API

Клиенты смогут получать моментальные уведомления о своём бизнесе.

0
2
Сервисы
Евгения Евсеева
Pinterest купила белорусский сервис для редактирования видео Vochi Статьи редакции

Покупка поможет Pinterest развивать видеонаправление.

13
29
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Почта России
Как столярная мастерская из Рязани начала продавать товары по всему миру

И прошла путь от мебели ручной работы к деревянным игрушкам.

27
11
Офтоп
Евгений Вилков
vc.ru превратился в книгу жалоб

Вам не кажется, что vc.ru превращается в сайт для жалоб на разные сервисы и компании?

338
647
Банк «Открытие»
9 декабря банк «Открытие» и Яндекс.Бизнес проводят очередное бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса»

Тема шоу — как компаниям малого и среднего бизнеса продвигать продажи и завоевывать новую аудиторию покупателей через онлайн-каналы

0
0
IPQuorum
TikTok-блогер Yan Dilan снимет клип на песню «Детство»

Блогер, рэпер, продюсер, актер, сценарист, участник Высшей лиги КВН и сторителлер Артур Диланян, ставший популярным в социальных сетях под псевдонимом Yan Dilan, привлекает инвестиции на съемки видеоклипа на новую песню «Детство» с помощью инструмента краудлендинга.

0
–1
Будущее
Nazigul Jusupova
«У одного человека — половина спутников в мире»: Европейское космическое агенство обвинило SpaceX в монополии в космосе Статьи редакции

Илон Маск устанавливает собственные правила — это может мешать конкуренции, считает глава исследовательской организации.

90
35
Сервисы
TJ
«Циан» запретил сдавать квартиры «только славянам»: теперь на сайте нельзя указывать расовые предпочтения Статьи редакции

Отредактировать объявления необходимо до 1 февраля 2022 года.

582
62
СберМаркет
Глава СберМаркета Асан Курмангужин запустил подкаст Asan Talks в YouTube

В выпусках Асан берет интервью у топ-менеджеров крупных компаний и обсуждает вопросы саморазвития и лидерства

2
6
Приёмная
Alex Petrov
Взломан аккаунт VK и вместо помощи поддержки, получаешь от них блокировку

У меня нет аккаунта в VK, а у моей жены есть, точнее был. Обычный такой аккаунт , мамашки, где она админ 2 групп родкома в школе детей ( причем единственный админ и сейчас в эти группы никого не добавить и себя с нового аккаунта) и доступ в группы совместных закупок, аккаунт старый, причем аккаунт открыт только для друзей.

7
5
Медиа
Маша Цепелева
«Бизнесом чуть-чуть занимаюсь, чтобы не закиснуть мозгами»: Олег Тиньков рассказал о продолжении борьбы с лейкемией Статьи редакции

Бизнесмен считает, что победить болезнь окончательно невозможно.

Олег Тиньков
240
162
Больше статей
null