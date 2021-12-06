Мы реально поменяли потребительское поведение и люди поняли, что не хрен идти в эти отделения и стоять в очереди. Взял телефон и решил все проблемы — вот это круто. Мы не то, чтобы разбомбили рынок и оторвали у конкурента кусок пирога. Это меня не возбуждает. Меня возбуждает то, что хоть на чуть-чуть я сделал нашу великую страну лучше.