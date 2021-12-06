Журналист Андрей Лошак представил документальный фильм «Он такой один», посвящённый 15-летию «Тинькофф» Статьи редакции
В фильме участвуют Олег Тиньков, сотрудники компании и её партнёры.
Премьера фильма состоялась 1 декабря в Москве. 6 декабря он стал доступен на киносервисах и на YouTube.
В фильме Олег Тиньков рассказал о становлении банка»: как собирал команду, о планах продать компанию, проведении IPO, кризисе, а также о причинах срыва сделки с «Яндексом».
Помимо Олега Тинькова в фильме участвовали руководители и сотрудники компании, а также предприниматели, в том числе Майкл Калви и Ричард Брэнсон.
"Путешествие из Москвы в Петербург" тоже хорошая работа. И мне как неравнодушному зашёл и "Возраст несогласия" про протестную молодёжь. Ну а тут взял заказ (скорее всего не без симпатии к персонажу и фирме), нет ничего плохого, пусть заработает человек. Тинькофф же все тут так хвалят. Другое дело что на VC ни дня без упоминания оного, но можно пережить.
Фильмы про российский бизнес нужно транслировать прайм-тайм на федеральных каналах. Вместо "мужское/женское" каких-нибудь "Русские Норм" бы.
Каналы то все равно субсидируются. Так нахера делать акцент на рейтинге и показывать весь этот трешак. Познер, Что Где Когда, всё, что хоть немного интеллектуальное показывают глубокой ночью, чтобы никто не увидел.
Телевидение это огромный рупор, за год можно серьезно культуру в обществе поменять имхо.
Показывали же уже ночного Гордона...думали взрастить поколение умниц, а получилось - тикток-маргиналы.
https://www.youtube.com/watch?v=VXxgnzyh1KA
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