«Тинькофф Бизнес» выбрал себе амбассадоров — среди них Фёдор Овчинников и сооснователь 12 Storeez Иван Хохлов Статьи редакции
Они станут лицами новой рекламной кампании и будут отвечать на вопросы клиентов-предпринимателей «Тинькофф».
Амбассадорами бренда стали близкие по духу предприниматели, которые не просто создали успешный бизнес в России, но и «фундаментально повлияли на отрасль, в которой работают», объявил «Тинькофф Бизнес».
В их число вошли основатель Dodo Brands Фёдор Овчинников, основательница BioFoodLab — производителя батончиков Bite и другого здорового питания — Елена Шифрина, управляющий партнер Skyeng и Skysmart Александр Ларьяновский, сооснователь российского бренда 12 Storeez Иван Хохлов и ресторатор, основатель Probka Family Арам Мнацаканов.
В рамках рекламной кампании «Играем за бизнес» амбассадоры поучаствуют в роликах компании, представят бренд в наружной и онлайн-рекламе. Также они ответят на вопросы предпринимателей в спецпроекте «Бизнес секреты».
Выбор персон отличный, особенно @Fedor Ovchinnikov 👍
Без Ромы Курочки список так себе.
Хахаха. Где он сейчас и отдал ли свои долги?
Без понятия)
Дима рассчитался вроде сам🤣
Так понимаю, амбасадор это как актер в рекламе, только яйца круче ?
Могу подсказать - эти люди дважды думают, прежде чем ничего не сказать.🙂
Федор копипастит невкусные пиццы в масштабах страны и что-то там рассказывает про успешный успех практически ежедневно из каждого утюга. Где великое пиво и знаменитые пельмени Олега сейчас?) Там же будут пиццы Федора в недалёком будущем. Еще бы Довганя позвали с Рыбаковым.
Довгань кстати еще живой и даже какие-то семинары проводит/проводил
Семинары это главное в бизнесе. Вкус пиццы вторичен.
Не согласен. Всё же ДоДо всё ещё очень популярная сеть пиццерий (у нас на работе, например, заказывали только ДоДо). Про вкус — опять спорно, по мне так очень даже хорошая пицца. Не все, некоторые виды мне тоже не нравятся, но есть вот топ-3, которые очень заходят. Ну и реально всё организовано отлично: заказ через сайт, вебки, обычно всегда доставляют точно в срок. То есть держат марку. По крайней мере в моём городе (Казань).
Может вы просто никогда пиццу не ели настоящую просто? Не знаю про Казань, в нашем миллионнике Федору со своими сухими булками и замученными ингредиентами поверх их не раскрутиться. Отзывы, такое ощущение, Федор сам себе пишет положительные про пиццы.
ДоДо уж не сравнится с пиццей от шеф-повара, понятное дело. ДоДо больше похожа на фаст-фуд (быстро и не так дорого), и отношение должно быть соответствующее. Для сети пиццерий вкус очень даже ничего.
И какая настоящая?
Та, которая вам нравится?😂
Ну Хохлов можно было в сделку и не включать 🙄
Очень странный выбор абмасадоров
@Тинькофф развивайте историю с евангелистами. Поощряйте их, это все таки ближе к рядовым предпринимателям, которым нужна функционал и удобство. Особенно, учитывая, что за пределами столицы, окромя Овчинникова, остальных абмасадоров в глаза не видели.
По сравнению с говном от Альфа банка выбор Тинькофф великолепен. Тинькофф ещё могут. Моё почтение.
Наконец-то реальные предприниматели, а не актеры и селебы
Тиньку - респект!
Кажется, что у них электросига в руках
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