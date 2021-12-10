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Медиа
Маша Цепелева

«Тинькофф Бизнес» выбрал себе амбассадоров — среди них Фёдор Овчинников и сооснователь 12 Storeez Иван Хохлов Статьи редакции

Они станут лицами новой рекламной кампании и будут отвечать на вопросы клиентов-предпринимателей «Тинькофф».

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1926 просмотров

Амбассадорами бренда стали близкие по духу предприниматели, которые не просто создали успешный бизнес в России, но и «фундаментально повлияли на отрасль, в которой работают», объявил «Тинькофф Бизнес».

В их число вошли основатель Dodo Brands Фёдор Овчинников, основательница BioFoodLab — производителя батончиков Bite и другого здорового питания — Елена Шифрина, управляющий партнер Skyeng и Skysmart Александр Ларьяновский, сооснователь российского бренда 12 Storeez Иван Хохлов и ресторатор, основатель Probka Family Арам Мнацаканов.

Амбассадоры «Тинькофф Бизнес»

Амбассадоры «Тинькофф Бизнеса» работают в разных сферах, у них разные интересы и продукты, но каждый из них начинал строить свое дело с идеи, как улучшить мир вокруг. Это настоящие бизнесмены, которые «сделали себя сами». В этом они похожи на команду «Тинькофф», которая за 15 лет построила с нуля одну из крупнейших финтех-компаний мира.

«Тинькофф Бизнес»

В рамках рекламной кампании «Играем за бизнес» амбассадоры поучаствуют в роликах компании, представят бренд в наружной и онлайн-рекламе. Также они ответят на вопросы предпринимателей в спецпроекте «Бизнес секреты».

#новость #тинькофф

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21 комментарий
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Грядущий ящик

Тот случай когда это хоть как-то важно только самим участникам рекламной кампании.

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7
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Балкон.Ру

Выбор персон отличный, особенно @Fedor Ovchinnikov 👍

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6
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Pipez 999

Без Ромы Курочки список так себе.

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6
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Kesha Pazzy

Хахаха. Где он сейчас и отдал ли свои долги?

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2
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Pipez 999

Без понятия)

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1
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Дмитрий Банников

Дима рассчитался вроде сам🤣

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Mik Petrov

Так понимаю, амбасадор это как актер в рекламе, только яйца круче ?

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6
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Илья Попов

Могу подсказать - эти люди дважды думают, прежде чем ничего не сказать.🙂

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1
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Pipez 999

Федор копипастит невкусные пиццы в масштабах страны и что-то там рассказывает про успешный успех практически ежедневно из каждого утюга. Где великое пиво и знаменитые пельмени Олега сейчас?) Там же будут пиццы Федора в недалёком будущем. Еще бы Довганя позвали с Рыбаковым.

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1
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Serj Koss

Довгань кстати еще живой и даже какие-то семинары проводит/проводил

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1
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Pipez 999

Семинары это главное в бизнесе. Вкус пиццы вторичен.

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Илья Волочков

Не согласен. Всё же ДоДо всё ещё очень популярная сеть пиццерий (у нас на работе, например, заказывали только ДоДо). Про вкус — опять спорно, по мне так очень даже хорошая пицца. Не все, некоторые виды мне тоже не нравятся, но есть вот топ-3, которые очень заходят. Ну и реально всё организовано отлично: заказ через сайт, вебки, обычно всегда доставляют точно в срок. То есть держат марку. По крайней мере в моём городе (Казань).

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Pipez 999

Может вы просто никогда пиццу не ели настоящую просто? Не знаю про Казань, в нашем миллионнике Федору со своими сухими булками и замученными ингредиентами поверх их не раскрутиться. Отзывы, такое ощущение, Федор сам себе пишет положительные про пиццы.

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Илья Волочков

ДоДо уж не сравнится с пиццей от шеф-повара, понятное дело. ДоДо больше похожа на фаст-фуд (быстро и не так дорого), и отношение должно быть соответствующее. Для сети пиццерий вкус очень даже ничего.

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0
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Alexandr Gunich

И какая настоящая?
Та, которая вам нравится?😂

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Fred Han

Ну Хохлов можно было в сделку и не включать 🙄

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2
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Шизоидная обезьяна

Очень странный выбор абмасадоров

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Шизоидная обезьяна

@Тинькофф развивайте историю с евангелистами. Поощряйте их, это все таки ближе к рядовым предпринимателям, которым нужна функционал и удобство. Особенно, учитывая, что за пределами столицы, окромя Овчинникова, остальных абмасадоров в глаза не видели.

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Илья Волочков

По сравнению с говном от Альфа банка выбор Тинькофф великолепен. Тинькофф ещё могут. Моё почтение.

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Константин Пименов

Наконец-то реальные предприниматели, а не актеры и селебы
Тиньку - респект!

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ivan krapivin

Кажется, что у них электросига в руках

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