«Яндекс» будет удалять из поиска сайты с пиратским контентом — среди них Lostfilm, Kinogo и другие

Как VK GROUP воруют стартапы

За историей, которую я хочу Вам поведать, стоит реальный человек, с личным, пусть и негативным, опытом. Если данный опыт поможет Вам избежать подобных ситуаций в будущем — для меня это будет уже победа. Любое высказывание в данной публикации является моим личным субъективным мнением и оценочным суждением о людях, ситуациях, фактах.