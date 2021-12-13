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Медиа
Маша Цепелева

«Яндекс» будет удалять из поиска сайты с пиратским контентом — среди них Lostfilm, Kinogo и другие Статьи редакции

Интернет-компании и правообладатели подпишут обновлённый меморандум о борьбе с пиратством.

  • До 2021 года интернет-компании и правообладатели подпишут новую версию антипиратского меморандума, подтвердили их представители «Ведомостям». Издательствам и лейблам предложат к нему присоединиться. Новая версия документа будет действовать три года.
  • В новом меморандуме появится правило об удалении из поисковой выдачи пиратских доменов, у которых больше 100 ссылок на незаконные копии фильмов и сериалов. Таких около 20% от всех доменов, рассказал президент Медиа-коммуникационного союза Михаил Демин. Под запрет попадут Lostfilm, Kinogo и другие сайты, которые «выжили» из-за регулярной смены доменных имён.
  • Также в меморандуме появятся меры борьбы с доменными склейками, они обсуждаются. Склейки позволяют пиратам после удаления ссылки из выдачи возвращаться на те же поисковые позиции, с которых они были удалены.
  • Санкции не будут распространять на легальные площадки, например, сайты органов власти, СМИ, соцсети, видеосервисы, включенные в реестр аудиовизуальных сервисов Роскомнадзора, и другие. Если там найдут пиратские материалы, они смогут представлять свои интересы в суде.
  • «Яндекс», Mail.ru Group (сейчас VK), Rambler Group и правообладатели подписали меморандум о борьбе с пиратством в ноябре 2018 года. Со стороны правообладателей были «Первый канал», «Национальная медиа группа» («Пятый канал» и «Рен ТВ»), «Газпром-медиа» (НТВ, ТНТ, «Матч ТВ», «Пятница», «ТВ-3»), онлайн-кинотеатры ivi, Megogo, Tvzavr, «Амедиатека», «Кинопоиск» и другие.

#новость #пиратство

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83 комментария
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Владимир Воловик

Пошли на хуй. Реально черти. Пиратство можно убрать повышением уровня жизни и средних зарплат, а не повышением цен и законами.

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31
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Провинциальный кавалер

И общим просвещением еще

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6
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Семен Смирнов

Пиратство нельзя убрать таким образом, можно снизить спрос на пиратство

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3
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Максим Иванников

А каким образом Яндекс, Megogo, ivi могут повысить вам среднюю зарплаты?

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1
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Павел

Как это каким? Создать партию, выдвинуться на выборы, получить большинство, выдвинуть своего президента, победить на выборах, изменить внешнюю и внутреннюю политику, экономику, подвинуть на мировой арене Китай, США и Евросоюз, и где-то в этот момент за счет роста экономики странны повысить зарплату Владимиру.

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1
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Евгений Плужников

Взяв к себе на работу)

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0
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Владимир Воловик

Ну так они ведь в законодательной плоскости ищут решение, его там нет. В стране где мрот 13000 , а пенсия 15000 никакие законы о борьбе с пиратством не помогут. Пиратить перестанут тогда, когда человеку проще купить, чем искать где скачать.

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0
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Азиатский Таксист

Тоже не плачу, всё есть в открытом доступе.

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0
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StepanCapusta

Да никто и не собирается убирать пиратсво. Имитация деятельности, освоение бюджетов. И при этом все, кто этим занимается, как бы на крючке.. Удобно

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0
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Маркетологов к стенке

они все равно это не удалят, это бессмысленно. Перечисленные сайты просто меняют адреса и не более, их и так удаляют еженедельно, на протяжении уже лет 5))
Обратил внимание, что с появлением онлайн пиратства, почти перестал пользоваться торрентами, просто ввел нужный фильм и смотришь.
А современное кино и даром не нужно, 99% - это дно днищенское, даже если начнут приплачивать, то ничего не изменится.

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0
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Сергей Панин

Вместо того что бы дать людям, нормальные площадки с контентом и по адекватным ценам, мы будем бороться со следствием, а не причиной. Вот как пример мне понравились последние сериалы марвел Локи, ВандаВижн. Но легально их посмотреть в своей стране я не могу. Так как Дисней сказал у вас пираты, и поэтому *** вам за воротник. Пираты были всегда, не получится данное явление искоренить запретами. Адаптация происходит быстрее, чем придумывают новые способы борьбы. Когда в Нидерландах закрыли крупные сервера с пиратскими сайтами. Крупные площадки буквально через несколько дней в себя пришли, а полностью восстановились через пару месяцев.

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9
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Д Хб

Да не принято здесь, имея административный ресурс, нормально делать. Только сосать ресурсы. В данном случае - некие правообладания.

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5
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Михаил

Локи на Ороро смотрели?

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0
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Михаил

Но в целом, думаю, вы правы. До России у Дисней не скоро интерес дойдет, так как они недавно запустились. Но Плюс в перспективе у нас может вполне открыться.

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0
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Serg Bell

Удалите и заблокируйте всё - платить всё равно буду Netflix, а не за этот вот Кино-чтототам-с-лучами-поноса-на-лого

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5
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Михаил

Им уже давно бесплатно все пользуются по подписке Плюс. Оч. удобно.

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0
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Serg Bell

lol там нет ни-че-го, что было бы мне удобно, вот от слова "совсем"

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Михаил

Тоже так думал раньше, на самом деле, оч. много сериалов даже новых выходит. Перешли туда с Ороры. А главное, бесплатно.

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0
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Пися Камушкин

У них приложение убогое! Я не могу отметить уже просмотренные серии! У них «беззубая» озвучка! У них даже озвучка старых диснеевских мультфильмов убогая! Это нонсенс! Смотрю сейчас с ребенком оригинальные утиные истории и чет есть отличие от озвучки из ящика!

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0
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Михаил

Приложением никогда не пользовались, только комп, только хардкор. С озвучкой и субтитрами беда. Мы в оригинале смотрим, конечно.

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0
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Ronan Hardman

Если бы «черное зеркало» стало нашей сегодняшней реальностью, главным исполнителем этой миссии однозначно был бы Яндекс

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4
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Gen Tech

ПЗДЦ, на кинопоиске есть платные фильмы, которым уже по 20 лет, конечно они все западные
И это с купленной подпиской

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2
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Александр Соколов

Зато бесплатно отечественное гавно ёлки МАМОЙКЛЯНУСЬПОСЛЕДНИЕ и ему подобный шлак типа Кахи, горько и прочее...

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2
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Евгений Торанов

Недавно хотел посмотреть «На грани», 1997г, Кинопоиск при активной + подписке, попросил 99₽… от удивления даже вспомнил как после названия фильма дописывать «ок»…

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1
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Zloy Sniper

Не может быть сервиса в котором «будет всё», как нет и магазинов в которых «есть всё». Киносервисы заключают договоры с правообладателями об эксклюзиве, не у каждого киносервиса хватит денег «на всё» и есть же политика по контенту и личные предпочтения тех, кто осуществляет закупку контента. Поэтому будут и пиратсткие сайты и не только из-за нежелания платить. Пользователей легальным контентом становится больше, так как и цены на него становятся доступнее и пользоваться платными сервисами удобнее. А одна из задач антипиратской борьбы - усложнить поиск, что и планируется сделать в рамках меморандума, о котором и был пост.

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2
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Ray Smith

Мне как потребителю похеру на лицензионные сложности.
Нет сервиса - пойду качать бесплатно.

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1
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Дед Велосипед

Сберу об этом не рассказывайте))

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0
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Zloy Sniper

Вы про деньги? У Сбера они есть, но это не означает, что они есть и у ОККО.

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–1
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Сергей Лазарев

Я уже давно перешел на KinoPub. Но, тем не менее, считаю борьбу с пиратством правильным решением. Больше пользователей у сервисов - больше качественного контента - меньше стоимость подписки... и так далее. Сейчас подписка на 5 разных сервисов (ivi, КиноПоиск...) будет выходить не больше полторашки в месяц. Это 3 раза в кинотеатр сходить с женой. Сума не столь существенная.

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–7
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Михаил

Так-то да. Но, вон, жалуются, что части контента нигде нет. Например, Локи.

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1
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ИгорьOK
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0
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Ray Smith

Нет уже сперва пусть предоставят качественный сервис, а потом ждут денежки. А не наоборот.
И я не хочу платить за 5 подписок, дайте один сервис на котором будет все, что нужно.

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0
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Павел

Дайте монополию, я очень хочу монополию)

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2
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Павел

То есть Disney+ или Netflix со своими эксклюзивами и единоличными ценами это не монополия, да?

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0
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Павел

Да, они единственные производители контента по своим франшизам, только не единственные на рынке стриминговых сервисов. Или вы хотите, чтобы авторских прав в принципе не существовало?

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0
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Павел

Или вы хотите, чтобы авторских прав в принципе не существовало?
 Та же Disney какое-то время назад с несколькими другими крупными корпорациями создала Hulu, где каждая могла выкладывать свой контент, но подписка для пользователя была единой. Смерть авторских прав тогда почему-то никто не провозглашал.

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0
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Павел

Это еще к чему? Но ок, приведите пример возможности существования сервиса со всем возможным контентом? Чтобы и газпром медиа, дисней+ и нетфликс свои эксклюзивы туда сливало забивая на свои же площадки.

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0
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Павел

А iTunes Store, в котором есть фильмы от всех крупных студий, и где они сами выбирают доступное пользователю качество контента, цены и способ приобретения это монополия или нет?

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0
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Павел

А заправка лукойл единственная в деревне это монополия или нет?

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0
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Павел

А iTunes Store единственный магазин контента в деревне?

Ответить
0
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Павел

А деревня единственная в области?
Продолжим игру в странные вопросы или все же хорош?

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0
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Павел

дайте один сервис на котором будет все, что нужно
 Многого хотите. Эксклюзивность контента используется для наращивания пользовательской базы и больших прибылей. Ни одна медиакорпорация сейчас не откажется от такого.

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0
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Ray Smith

Ок, может вы и правы, все же я даже для скачивания использую минимум 3 разных торрента. Но все же, если бы я платил за 3 сервиса, там все равно было не было всего того, что я могу достать с 3х торрентов.
Выше уже правильно сказали про Локи, кстати.

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0
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Павел

Если честно, я бы не хотел, чтобы на рынке производителей контента осталось 3 крупных холдинга с тремя стримингами.

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0
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Ray Smith

Ну да конечно лучше заносить по 10к в месяц за 10 подписок, чтобы уж точно смотреть все, что хочется.

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0
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Провинциальный кавалер

Как-то странно вы поддерживаете.
Платите пиратам, но полторашку в месяц отдавать за легальный контента не хотите, хотя это "Сума не столь существенная".
Хм

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0
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Сергей Лазарев

Именно из-за того, что мне тоже не нравится искать контент по разным площадкам. Поэтому я и плачу с удовольствием за кинопаб. Если будет сервис , который удовлетворит все нужны, я и полторашку за него в месяц отдам.

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2
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Дяченко Александр

Понятно теперь, почему спустя 5 лет Lostfilm запустил email-рассылку. Я уже и забыл, что у меня там аккаунт.

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2
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Розарио Агро

Пришёл такой после очереди на просрочку, не нашёл в выдаче Локи и решил оплатить подписку Disney+ 🤣

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2
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Daniyar Karimov

больше юзеров уйдет в гугл

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2
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Провинциальный кавалер

Для меня показателем является возможность посмотреть первый блейд раннер в 4К переиздании. Пока что торрент ресурсы в этом плане выигрывают.

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2
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badResistor

Да, причем уверен что если бы кинотеатры(онлайн и обычные) показывали такие фильмы вместо всякого шлака, то у них бы и выручка шла, а не вот эти все елки.

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0
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Михаил

Их место займут другие.

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1
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Влад Чикилев

Было ожидаемо. Хотя жаль.

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1
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Сергей Воробьёв

Поиском от Яндекса кто-то пользуется?

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0
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роман долгополов

И игру престолов ты один не смотрел,да-да

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–2
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Сергей Воробьёв

Вообще-то смотрел и он мне понравился, жду последний сезон. Есть еще до чего доебаться?)

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0
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роман долгополов

Тогда держи в курсе

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–1
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Сергей Воробьёв

Да да, обязательно)

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0
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Ray Smith

Ну так лостфильм уже давно не дает качать из России, только через VPN.
Те, кто знают, где скачать - так и будут качать.

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0
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Дмитрий Шадрин

Жаль но ничего несделать)

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0
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Aleksei Shtein

Привет от кинопаба, остальным сожалею

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Саша Гончар

А где смотреть того же Мандалорца легально? Книга Бобы Фета ещё на подходе. Локи, Ванда/Вижн, Сокол и Зимний солдат...

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0
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Павел

Спасибо дисней+. С другой стороны - пацаны, доступные только на амазон прайм теперь есть на кинопоиске, правда через 2 года после выхода, так что может и с диснеем договориться кто-то из крупняка.

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1
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Михаил

Раньше сам выйдет. Нетфликс же вышел.

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0
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Павел

Нетфликс, вроде бы и вышел, ну точнее позволил подписку оформлять по региональной цене, но локализовываться особо не спешит.

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1
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Саша Гончар

У нетфликса конский ценник имхо, а переводить они не торопятся на русский язык. И меня это очень сильно удивляет

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0
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Михаил

Деньги решают. Значит, столько пользователей пока нет...

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0
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Пабы старой Руси

Можно и не смотреть

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0
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Комментарий удален

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Провинциальный кавалер

легальные площадки, например, сайты органов власти, СМИ, соцсети, видеосервисы, включенные в реестр аудиовизуальных сервисов Роскомнадзора, и другие. Если там найдут пиратские материалы, они смогут представлять свои интересы в суде
 😂😂😂😂😂
Так и вижу как РосКомПозор банит kremlin.ru, потому что там незаконно распространяется видео с президентом и вообще сплошь и рядом экстремистский контент-)

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Илья Пухкаев

Пока только качать, в 22 может и запустят D+

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0
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badResistor

Если еще поиск по картине порезать, как гуугл и можно будет совсем не заходить в яндекс...

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Aleksei Shtein

Окей, есть куча стриминговых музыкальных платформ, где контент плюс-минус одинаковый за исключением некоторых единичных альбомов. И лейблы не видно чтобы дрались друг с другом. Почему нет такого с кинотеатрами? Понятно что за это будет цены вышел, но я хочу смотреть все в одном месте

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0
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Ли Си Цын

«Яндекс» будет удалять из поиска сайты с пиратским контентом — среди них Lostfilm, Kinogo и другие
 Вроде речь о чистке поисковой выдачи, а не о запрете сайтов. Или у зумеров интернет = Яндекс?

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0
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Andrey Fox

Ййй

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Mik Petrov

Lostfilm ? А сайт Interfilm уже заблокировали ?

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Александр Соколов

Поскольку есть подписка на плюс, то иногда пользуюсь кинопоиском. Как площадка, достойно, качество хорошее, есть перемотки заставок и тп... Но вот когда значения вечером посмотреть какой-то хороший фильм, то надо платить

Поэтому я как запасной вариант имею кинопаб, там есть вообще все, что хочешь))
Единственный минус, это чтобы на Самсунге он заработал надо потанцевать с бубном

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Аркадий Дорога

Идея для бизнеса: Организуем "адвокатскую контору", договариваемся с провайдерами в городе о возмездном уведомлении о факте нарушения статей по распространению пиратского контента, выходим на РСП.
Итак, бизнес-кейс: непугливый диджитал резистантёр запускает торрент или качает кинцо с нелегального интернет кинозал. Провайдер идентифицирует факт нарушения закона, определяет ФИО, адрес, сотовый владельца договора(нарушителя) и всю необходимую информацию - логи, перечень торрентов, длительность/объем переданной информации. Тем самым, есть факт нарушения закона, есть финансово пострадавший Михалков в лице РСП. Адвокатская контора оповещает владельца о прискорбном случае и предлагает за денюжку порешать казус.
ПРОФИТ! ( В случае с проном - ПРОФИТx10!!, в случае с цопэ - ПРОФИТ^10!!)

P.S. Не говорите "спасибо", подобная схема давно уже работает в европах.
P.P.S. Для поклонников 152-ФЗ, дышло выравнивается "на раз" с подачи РСП, тем более, если есть факт нарушения
P.P.P.S Таки да, прибуль оналайн-кинотеатров подрастёт

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Valeryi Ozarnichuk

Яндекс.Видео, ВК, Одноклассники уже удалили?

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Для закладок

Если чего то нет в поиске, то это не значит что негде скачать. Такими темпами скоро изобретут народный поисковик пиратский.

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0
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Владимир Воловцев

хм а как же фильмы в ВК и других соц. сетях, их тоже заблокируете??

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0
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Рома Ткачев

это нормально и это правильно) просто мы не можем этого принять)

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Василий Степанофф

Яндекс скоро будет поисковиком в котором ничего нет.
Сейчас добрая часть поисковой выдачи от Яндекса - реклама и сайты копиратеров.
Если делать медицинские запросы, то не выдача, а мракобесие сплошное.

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Читать все 83 комментария
Медиа
Маша Цепелева
«Яндекс» будет удалять из поиска сайты с пиратским контентом — среди них Lostfilm, Kinogo и другие Статьи редакции

Интернет-компании и правообладатели подпишут обновлённый меморандум о борьбе с пиратством.

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