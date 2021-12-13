«Яндекс» будет удалять из поиска сайты с пиратским контентом — среди них Lostfilm, Kinogo и другие Статьи редакции
Интернет-компании и правообладатели подпишут обновлённый меморандум о борьбе с пиратством.
- До 2021 года интернет-компании и правообладатели подпишут новую версию антипиратского меморандума, подтвердили их представители «Ведомостям». Издательствам и лейблам предложат к нему присоединиться. Новая версия документа будет действовать три года.
- В новом меморандуме появится правило об удалении из поисковой выдачи пиратских доменов, у которых больше 100 ссылок на незаконные копии фильмов и сериалов. Таких около 20% от всех доменов, рассказал президент Медиа-коммуникационного союза Михаил Демин. Под запрет попадут Lostfilm, Kinogo и другие сайты, которые «выжили» из-за регулярной смены доменных имён.
- Также в меморандуме появятся меры борьбы с доменными склейками, они обсуждаются. Склейки позволяют пиратам после удаления ссылки из выдачи возвращаться на те же поисковые позиции, с которых они были удалены.
- Санкции не будут распространять на легальные площадки, например, сайты органов власти, СМИ, соцсети, видеосервисы, включенные в реестр аудиовизуальных сервисов Роскомнадзора, и другие. Если там найдут пиратские материалы, они смогут представлять свои интересы в суде.
- «Яндекс», Mail.ru Group (сейчас VK), Rambler Group и правообладатели подписали меморандум о борьбе с пиратством в ноябре 2018 года. Со стороны правообладателей были «Первый канал», «Национальная медиа группа» («Пятый канал» и «Рен ТВ»), «Газпром-медиа» (НТВ, ТНТ, «Матч ТВ», «Пятница», «ТВ-3»), онлайн-кинотеатры ivi, Megogo, Tvzavr, «Амедиатека», «Кинопоиск» и другие.
Пошли на хуй. Реально черти. Пиратство можно убрать повышением уровня жизни и средних зарплат, а не повышением цен и законами.
Пиратство нельзя убрать таким образом, можно снизить спрос на пиратство
А каким образом Яндекс, Megogo, ivi могут повысить вам среднюю зарплаты?
Как это каким? Создать партию, выдвинуться на выборы, получить большинство, выдвинуть своего президента, победить на выборах, изменить внешнюю и внутреннюю политику, экономику, подвинуть на мировой арене Китай, США и Евросоюз, и где-то в этот момент за счет роста экономики странны повысить зарплату Владимиру.
Взяв к себе на работу)
Ну так они ведь в законодательной плоскости ищут решение, его там нет. В стране где мрот 13000 , а пенсия 15000 никакие законы о борьбе с пиратством не помогут. Пиратить перестанут тогда, когда человеку проще купить, чем искать где скачать.
Тоже не плачу, всё есть в открытом доступе.
Да никто и не собирается убирать пиратсво. Имитация деятельности, освоение бюджетов. И при этом все, кто этим занимается, как бы на крючке.. Удобно
они все равно это не удалят, это бессмысленно. Перечисленные сайты просто меняют адреса и не более, их и так удаляют еженедельно, на протяжении уже лет 5))
Обратил внимание, что с появлением онлайн пиратства, почти перестал пользоваться торрентами, просто ввел нужный фильм и смотришь.
А современное кино и даром не нужно, 99% - это дно днищенское, даже если начнут приплачивать, то ничего не изменится.
Вместо того что бы дать людям, нормальные площадки с контентом и по адекватным ценам, мы будем бороться со следствием, а не причиной. Вот как пример мне понравились последние сериалы марвел Локи, ВандаВижн. Но легально их посмотреть в своей стране я не могу. Так как Дисней сказал у вас пираты, и поэтому *** вам за воротник. Пираты были всегда, не получится данное явление искоренить запретами. Адаптация происходит быстрее, чем придумывают новые способы борьбы. Когда в Нидерландах закрыли крупные сервера с пиратскими сайтами. Крупные площадки буквально через несколько дней в себя пришли, а полностью восстановились через пару месяцев.
Да не принято здесь, имея административный ресурс, нормально делать. Только сосать ресурсы. В данном случае - некие правообладания.
Локи на Ороро смотрели?
Но в целом, думаю, вы правы. До России у Дисней не скоро интерес дойдет, так как они недавно запустились. Но Плюс в перспективе у нас может вполне открыться.
Удалите и заблокируйте всё - платить всё равно буду Netflix, а не за этот вот Кино-чтототам-с-лучами-поноса-на-лого
Им уже давно бесплатно все пользуются по подписке Плюс. Оч. удобно.
lol там нет ни-че-го, что было бы мне удобно, вот от слова "совсем"
Тоже так думал раньше, на самом деле, оч. много сериалов даже новых выходит. Перешли туда с Ороры. А главное, бесплатно.
У них приложение убогое! Я не могу отметить уже просмотренные серии! У них «беззубая» озвучка! У них даже озвучка старых диснеевских мультфильмов убогая! Это нонсенс! Смотрю сейчас с ребенком оригинальные утиные истории и чет есть отличие от озвучки из ящика!
Приложением никогда не пользовались, только комп, только хардкор. С озвучкой и субтитрами беда. Мы в оригинале смотрим, конечно.
Если бы «черное зеркало» стало нашей сегодняшней реальностью, главным исполнителем этой миссии однозначно был бы Яндекс
ПЗДЦ, на кинопоиске есть платные фильмы, которым уже по 20 лет, конечно они все западные
И это с купленной подпиской
Зато бесплатно отечественное гавно ёлки МАМОЙКЛЯНУСЬПОСЛЕДНИЕ и ему подобный шлак типа Кахи, горько и прочее...
Недавно хотел посмотреть «На грани», 1997г, Кинопоиск при активной + подписке, попросил 99₽… от удивления даже вспомнил как после названия фильма дописывать «ок»…
Не может быть сервиса в котором «будет всё», как нет и магазинов в которых «есть всё». Киносервисы заключают договоры с правообладателями об эксклюзиве, не у каждого киносервиса хватит денег «на всё» и есть же политика по контенту и личные предпочтения тех, кто осуществляет закупку контента. Поэтому будут и пиратсткие сайты и не только из-за нежелания платить. Пользователей легальным контентом становится больше, так как и цены на него становятся доступнее и пользоваться платными сервисами удобнее. А одна из задач антипиратской борьбы - усложнить поиск, что и планируется сделать в рамках меморандума, о котором и был пост.
Мне как потребителю похеру на лицензионные сложности.
Нет сервиса - пойду качать бесплатно.
Сберу об этом не рассказывайте))
Вы про деньги? У Сбера они есть, но это не означает, что они есть и у ОККО.
Я уже давно перешел на KinoPub. Но, тем не менее, считаю борьбу с пиратством правильным решением. Больше пользователей у сервисов - больше качественного контента - меньше стоимость подписки... и так далее. Сейчас подписка на 5 разных сервисов (ivi, КиноПоиск...) будет выходить не больше полторашки в месяц. Это 3 раза в кинотеатр сходить с женой. Сума не столь существенная.
Так-то да. Но, вон, жалуются, что части контента нигде нет. Например, Локи.
Нет уже сперва пусть предоставят качественный сервис, а потом ждут денежки. А не наоборот.
И я не хочу платить за 5 подписок, дайте один сервис на котором будет все, что нужно.
Дайте монополию, я очень хочу монополию)
То есть Disney+ или Netflix со своими эксклюзивами и единоличными ценами это не монополия, да?
Да, они единственные производители контента по своим франшизам, только не единственные на рынке стриминговых сервисов. Или вы хотите, чтобы авторских прав в принципе не существовало?
Или вы хотите, чтобы авторских прав в принципе не существовало?
Та же Disney какое-то время назад с несколькими другими крупными корпорациями создала Hulu, где каждая могла выкладывать свой контент, но подписка для пользователя была единой. Смерть авторских прав тогда почему-то никто не провозглашал.
Это еще к чему? Но ок, приведите пример возможности существования сервиса со всем возможным контентом? Чтобы и газпром медиа, дисней+ и нетфликс свои эксклюзивы туда сливало забивая на свои же площадки.
А iTunes Store, в котором есть фильмы от всех крупных студий, и где они сами выбирают доступное пользователю качество контента, цены и способ приобретения это монополия или нет?
А заправка лукойл единственная в деревне это монополия или нет?
А iTunes Store единственный магазин контента в деревне?
А деревня единственная в области?
Продолжим игру в странные вопросы или все же хорош?
дайте один сервис на котором будет все, что нужно
Многого хотите. Эксклюзивность контента используется для наращивания пользовательской базы и больших прибылей. Ни одна медиакорпорация сейчас не откажется от такого.
Ок, может вы и правы, все же я даже для скачивания использую минимум 3 разных торрента. Но все же, если бы я платил за 3 сервиса, там все равно было не было всего того, что я могу достать с 3х торрентов.
Выше уже правильно сказали про Локи, кстати.
Если честно, я бы не хотел, чтобы на рынке производителей контента осталось 3 крупных холдинга с тремя стримингами.
Ну да конечно лучше заносить по 10к в месяц за 10 подписок, чтобы уж точно смотреть все, что хочется.
Именно из-за того, что мне тоже не нравится искать контент по разным площадкам. Поэтому я и плачу с удовольствием за кинопаб. Если будет сервис , который удовлетворит все нужны, я и полторашку за него в месяц отдам.
Понятно теперь, почему спустя 5 лет Lostfilm запустил email-рассылку. Я уже и забыл, что у меня там аккаунт.
Пришёл такой после очереди на просрочку, не нашёл в выдаче Локи и решил оплатить подписку Disney+ 🤣
больше юзеров уйдет в гугл
Да, причем уверен что если бы кинотеатры(онлайн и обычные) показывали такие фильмы вместо всякого шлака, то у них бы и выручка шла, а не вот эти все елки.
Их место займут другие.
Было ожидаемо. Хотя жаль.
Поиском от Яндекса кто-то пользуется?
И игру престолов ты один не смотрел,да-да
Вообще-то смотрел и он мне понравился, жду последний сезон. Есть еще до чего доебаться?)
Тогда держи в курсе
Да да, обязательно)
Ну так лостфильм уже давно не дает качать из России, только через VPN.
Те, кто знают, где скачать - так и будут качать.
Жаль но ничего несделать)
Привет от кинопаба, остальным сожалею
А где смотреть того же Мандалорца легально? Книга Бобы Фета ещё на подходе. Локи, Ванда/Вижн, Сокол и Зимний солдат...
Спасибо дисней+. С другой стороны - пацаны, доступные только на амазон прайм теперь есть на кинопоиске, правда через 2 года после выхода, так что может и с диснеем договориться кто-то из крупняка.
Раньше сам выйдет. Нетфликс же вышел.
Нетфликс, вроде бы и вышел, ну точнее позволил подписку оформлять по региональной цене, но локализовываться особо не спешит.
У нетфликса конский ценник имхо, а переводить они не торопятся на русский язык. И меня это очень сильно удивляет
Деньги решают. Значит, столько пользователей пока нет...
Можно и не смотреть
Комментарий удален
легальные площадки, например, сайты органов власти, СМИ, соцсети, видеосервисы, включенные в реестр аудиовизуальных сервисов Роскомнадзора, и другие. Если там найдут пиратские материалы, они смогут представлять свои интересы в суде
😂😂😂😂😂
Так и вижу как РосКомПозор банит kremlin.ru, потому что там незаконно распространяется видео с президентом и вообще сплошь и рядом экстремистский контент-)
Пока только качать, в 22 может и запустят D+
Если еще поиск по картине порезать, как гуугл и можно будет совсем не заходить в яндекс...
Окей, есть куча стриминговых музыкальных платформ, где контент плюс-минус одинаковый за исключением некоторых единичных альбомов. И лейблы не видно чтобы дрались друг с другом. Почему нет такого с кинотеатрами? Понятно что за это будет цены вышел, но я хочу смотреть все в одном месте
«Яндекс» будет удалять из поиска сайты с пиратским контентом — среди них Lostfilm, Kinogo и другие
Вроде речь о чистке поисковой выдачи, а не о запрете сайтов. Или у зумеров интернет = Яндекс?
Ййй
Lostfilm ? А сайт Interfilm уже заблокировали ?
Поскольку есть подписка на плюс, то иногда пользуюсь кинопоиском. Как площадка, достойно, качество хорошее, есть перемотки заставок и тп... Но вот когда значения вечером посмотреть какой-то хороший фильм, то надо платить
Поэтому я как запасной вариант имею кинопаб, там есть вообще все, что хочешь))
Единственный минус, это чтобы на Самсунге он заработал надо потанцевать с бубном
Идея для бизнеса: Организуем "адвокатскую контору", договариваемся с провайдерами в городе о возмездном уведомлении о факте нарушения статей по распространению пиратского контента, выходим на РСП.
Итак, бизнес-кейс: непугливый диджитал резистантёр запускает торрент или качает кинцо с нелегального интернет кинозал. Провайдер идентифицирует факт нарушения закона, определяет ФИО, адрес, сотовый владельца договора(нарушителя) и всю необходимую информацию - логи, перечень торрентов, длительность/объем переданной информации. Тем самым, есть факт нарушения закона, есть финансово пострадавший Михалков в лице РСП. Адвокатская контора оповещает владельца о прискорбном случае и предлагает за денюжку порешать казус.
ПРОФИТ! ( В случае с проном - ПРОФИТx10!!, в случае с цопэ - ПРОФИТ^10!!)
P.S. Не говорите "спасибо", подобная схема давно уже работает в европах.
P.P.S. Для поклонников 152-ФЗ, дышло выравнивается "на раз" с подачи РСП, тем более, если есть факт нарушения
P.P.P.S Таки да, прибуль оналайн-кинотеатров подрастёт
Яндекс.Видео, ВК, Одноклассники уже удалили?
Если чего то нет в поиске, то это не значит что негде скачать. Такими темпами скоро изобретут народный поисковик пиратский.
хм а как же фильмы в ВК и других соц. сетях, их тоже заблокируете??
это нормально и это правильно) просто мы не можем этого принять)
Яндекс скоро будет поисковиком в котором ничего нет.
Сейчас добрая часть поисковой выдачи от Яндекса - реклама и сайты копиратеров.
Если делать медицинские запросы, то не выдача, а мракобесие сплошное.
Интернет-компании и правообладатели подпишут обновлённый меморандум о борьбе с пиратством.
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