«Магнит» запустил собственное медиа о бизнесе Shopper’s Статьи редакции
До этого ритейлер вёл Telegram-канал «Потребньюс» — его переименовали.
Shopper’s — издание о торговле, главных событиях ритейла и сферы услуг, электронной торговле, производителях товаров, агросекторе, инновациях, технологиях и другом.
«Магнит» запустил медиа на основе Telegram-канала «Потребньюс», который рассказывает о событиях из мира ритейла. Он тоже сменил название и формат — теперь все тексты будут публиковать на сайте, в канале останутся анонсы.
Также «Потребньюс» рассказал, что канал принадлежит «Магниту», а вели его руководитель направления медиакоммуникаций ритейлеры и бывший редактор «Ведомостей» Наталья Ищенко. Большинство авторов — также бывшие журналисты этого издания.
В команде Shopper’s пояснили vc.ru, что «Магнит» изначально планировал создать полноценное медиа, а на Telegram-канале тестировал тематику и разные форматы контента.
В медиа работает пять авторов. Инвестиции в запуск в издании не раскрывают, но большая часть из них направлена на команду и разработку платформы. Пока Shopper’s нацелено на выстраивание процессов и создание контента, но в будущем будет рассматривать возможность монетизировать издание.
С помощью издания «Магнит» хочет «улучшить имидж отрасли» в глазах аудитории. По мнению компании, чем больше инвесторы, потребители, партнёры и регуляторы знают о потребительском рынке, тем больше понимания, как работает такой бизнес, и доверия к нему.
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