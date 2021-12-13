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TJ

Журнал Time присвоил звание «Человек года» Илону Маску Статьи редакции

«Человек, который стремится спасти нашу планету».

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В объяснении победителя Time указывает, что «в 2021 году Маск стал не только самым богатым человеком в мире, но и, возможно, самым ярким примером масштабных перемен в обществе».

Обложка журнала Time от 27 декабря 2021 года

Издание отметило разносторонние интересы бизнесмена — от нейробиологии до космической отрасли — и его открытость в социальных сетях.

За поиск решений экзистенциального кризиса, за представление возможностей и опасностей эпохи технических титанов, за проведение самых смелых и разрушительных преобразований общества Илон Маск стал человеком 2021 года.

редакция Time

Журнал Time присваивает звание «Человек года» с 1927 года. В 1999 году его получил Джефф Безос, в 2010 году — Марк Цукерберг.

  • 2012 — Барак Обама
  • 2013 — Папа Римский Франциск
  • 2014 — Борцы с лихорадкой Эбола
  • 2015 — Ангела Меркель
  • 2016 — Дональд Трамп
  • 2017 — люди, рассказавшие о домогательствах
  • 2018 — журналисты, «стоящие на страже правды»
  • 2019 — Грета Тунберг
  • 2020 — Джо Байден и Камала Харрис

#новость #илонмаск

Материал дополнен редакцией
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47 комментариев
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MrMike3112 .

Как человек года 2006 по версии журнала Time, искренне поздравляю Илона Маска с достижением.

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22
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Хозяин

welcome to the club, Elon

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4
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Маркетологов к стенке

Жесть конечно))) Аферист, подставное лицо, но великий актер и шоумен. Я бы пошел дальше, главу Николы наградил.

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–13
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Alexandre Svergoun

Да, хитрый аферюга. Не стал как другие аферисты ограничиваться словами. Сделал настоящие ракеты, запустил тысячу спутников, настроил заводов по всему миру, ну и чтобы люди больше ему доверяли, выпустил пару миллионов настоящих первоклассных машин.

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18
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Alecs Proz

Иногда мне интересно, что рождает такие вот мысли? Откуда берется такой поток в голове. Какие то странные трансформации простых вещей. Илон живет, создаёт, кайфует, а ему что только не придумали головы заговоро-создателей.

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4
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Igor Gorbenko

просто ты часть тупого стада, а человечек раскусил весь мир
ты даже не видишь кто подставной, а кто не подставной. ты вообще понятия не имеешь чем занимается мировое правительство, тебя легко обмануть. только избранные видят этот мир насквозь и пытаются донести эту информацию через комменты на vc

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5
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Марат Язмыш

Откуда вы знаете что говорил мне вчера алкоголик у метро?

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2
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微其 凯

вдруг это оно и есть? И просто всем это говорит

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1
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Марат Язмыш

Очень много сейчас сторонников теорий заговора) По моему мнению их много из-за того, что люди с плохо развитым понятийным мышлением получили доступ к бесконечному количеству не цензурируемой информации и, благодаря интернету, получили возможность высказывать свое мнение.

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1
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Маркетологов к стенке

Из логики и понимания, как устроена система управления на этой планете.
Тут нет никакого заговора, просто Маск - это лицо необходимое на данном этапе.

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0
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Alecs Proz

Мне вот кажется, главное что объединяет сторонников заговора - невозможность воспринимать мир, как цепочку случайных событий. Им нужна уверенность, что все управляется, все задумано, какой то страх перед тем, что 99% происходящего в мире рождается само по себе. Вот этот внутренний страх рождает эти теории, что управление должно быть. Людей, события, все происходящее они укладывают в эту скорлупу, создают себе подтверждения при любом варианте развития событий.

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1
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微其 凯

и еще у них как правило есть общая черта - они все не пробовали поуправлять даже парой-тройкой человек. Тогда бы они задумались, каково это может быть управлять 8 миллиардами и сколько фейлов может случиться по пути

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0
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Маркетологов к стенке

Нет там никаких фейлов. Есть четкая иерархия. Корпорации существуют? Компании существуют? все они управляются.

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0
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Маркетологов к стенке

Вам все это кажется, от непонимания и незнания всех процессов управления, повторю же. Вы не понимаете, зачем обычные люди тут рождаются и не понимаете, зачем тут рождаются управленцы. Вот и вся разница. Для вас все кажется естественными процессами, которые произошли сами собой. Для меня, все строго последовательно и логично.

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0
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Евгений Кузовкин

А кто в списке, по-вашему, не аферист и не подставное лицо?

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1
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Маркетологов к стенке

Хороший вопрос. Но те, кто там вертится, все подставные

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–6
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Akedil Askarov

И ты можешь там быть, заплати и все

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3
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Евгений Кузовкин

Так может вообще все мы подставные? И если, как вы говорите, там все подставные, то почему именно Маск удосужился вашего внимания?

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0
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Rodeus

Человек года 2006

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0
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微其 凯

Ого, походу сегодня седативные не выдали. Как в вашей палате проходит чипизация?

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1
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Anton Novoseltsev

Что ты на это ответишь, Человек года?

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2
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Rodeus
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1
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Sultan Karybaev

Этот журнал не присваивал это звание Юрию Гагарину и Нилу Армстронгу, так что странная у них выборка

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1
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Evgeniy Zorin

Гагарина Джон Кеннеди подвинул

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1
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Sultan Karybaev

При всем уважении к Кеннеди, 1961 год это год Гагарина

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1
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Gen Tech

Криптоволютный егерь))

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2
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Александр Филиппенко

Я ваще не понимаю понятий "человек года" и "изменил общество". Ска, цены в супермаркетах верните как было - это будет человек века! И общество изменится к лучшему. Улыбаться будут чаще!

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0
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Alexandre Svergoun

Так скажу спасибо своему "человеку года". Он уже 21 год подряд "человек года" в России.

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3
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Артем Павлючук

Чтобы ваши желания сбылись, нужно Танаса попросить щелкнуть пальчиками.

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微其 凯

ща, госплан на следующую пятилетку примут и вернут цены как раньше. Только вы ничего не сможете купить по этим ценам

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0
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Evgeniy Zorin

Кого только не было "человеком года" в Time: 1938 - Гитлер, 1939 - Сталин (2 раза), и даже этот был:

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1
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Хозяин

Жаль Илон, как и Арни, не сможет стать президентом США. Придётся быть максимум губером Калифорнии.

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Stas Klymenko

Не думаю, что ему это интересно. Он не в восторге от всей бюрократии и очень медленных темпов принятия решений.

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1
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Igor Chimbur

Не стоит уж так идеализировать. У него хуяк-хуяк и в продакшен, а потом двери разных цветов у Теслы или зазоры а-ля Автоваз.

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Stas Klymenko

Не только у Теслы есть косяки при производстве. Лучше с разноцветными дверями, которые заменят, чем с вероятностью бороздить дороги с проблемными тормозами, например.

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0
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Денис Файзулин

зато в РФ все быстро принимают. и как нравится ?

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Stas Klymenko

Красиво приплетаете.
Я не из РФ, поэтому меня не касается, своего дурдома достаточно.
Но не нужно путать холодное с мягким.

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Александр Борродач

Журнал TJournal присвоил звание «Человек яйца» Дмитрию Гордону.

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Rodeus

Ну, типа...

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0
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Вася Пражкин

А в 2007-м они ВВП присудили. Так что та еще компания.

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Rodeus

В редакторской колонке выпуска TIME под заголовком «Ставя порядок выше свободы» Ричард Штенгель объяснил принцип, по которому журнал выбирает того или иного номинанта: «Звание „Человек года“, присуждаемое TIME, не является почестью. Это не знак одобрения. И не признание популярности. В лучшем случае это трезвая оценка мира, каков он есть, и самых могущественных людей и сил, формирующих этот мир — к худу или к добру. И эта номинация, безусловно, имеет отношение к лидерским качествам — дерзновенным, изменяющим нашу планету».

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Андрей Геращенко

Бред полный

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Фиктивный Аккаунт

В принципе, если по чесному, он человек десятилетия 2010-2020.

С этим трудно спорить.

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Валентина Карач

Человек года - это Путин, потому что борется с гегемонией США.

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Фиктивный Аккаунт

У Аятолл и Кимов побольше опыта.

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微其 凯

восхищаюсь тем, как этот человек меняет наш мир к лучшему! Электромобили, полеты в космос, революция в энергетике (пока только в Америке), евангелист крипты (возможно это самое неоднозначное, но время рассудит) и т.д.

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Aleksei Shtein

О. Ммм-2 живет ещё

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–2
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