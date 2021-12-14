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Медиа
Евгения Евсеева

Ozon договорился с Kion о работе над сериалом про курьеров — его снимет создатель фильма «Крым» Статьи редакции

Проект пока находится на стадии разработки, сериал снимет Kion, Ozon поможет со сбором историй от курьеров.

Ozon планирует выпустить сериал совместно с онлайн-кинотеатром Kion (принадлежит МТС), объявили компании. Проект станет частью линейки оригинального контента Kion Originals и будет эксклюзивно доступен в онлайн-кинотеатре.

Производством сериала займётся кинокомпания «Пиманов и партнёры» продюсера, режиссера и сценариста Алексея Пиманова. Она выпустила, например, фильм «Крым». Съёмки планируют начать в 2022 году.

Логистический сервис компании Ozon Rocket и сервис доставки продуктов Ozon Express будут собирать истории от курьеров, которые станут основой для сценария сериала.

Сумму инвестиций в сериал стороны не раскрывают — «многое будет зависеть от сценария», уточняют в компаниях. В перспективе Ozon может приобрести размещение своего бренда в сериале, рассказал «Ъ» источник, близкий к проекту.

Компании выбрали сюжет из-за событий последних лет. «Из-за пандемии коронавируса весь мир живет в условиях ограничений, от локдауна к локдауну. В таких условиях десятки миллионов людей осознали важность курьера в их повседневной жизни», — говорится в сообщении.

#новость #ozon

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Airat Kafman
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50
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Dmitry Pushin
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42
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Vladimir Frolov

🤣🤣🤣🤣

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Nikitinz

Дайте угадаю название сериала) Курьер? От создателей фильма "Крым"))

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11
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Василий Степанофф
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40
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From Siberia to London

«Ненаход».

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0
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Тепловой будильник

OZON

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0
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Александр Привалов

NOZO, чтобы интрига была

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0
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Костянтин Черних

А будет серия про ведерко с мочой?

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20
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Peter Dmitrienko

Круто, наконец-то узнаю куда пропал курьер, который переносил доставку озон два раза.

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15
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Николай Новиков

Будет серия, где курьер после доставки пытается клинья подбивать клиентке?

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13
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Александр Привалов

Клиент, оплативший заказ и все сервисные сборы "на улучшение и развитие" терпеливо ждёт доставку в течение 325 серий. Курьерская служба отважно борется за привоз остывшей и помятой еды на адрес.

Действующие лица:
- не унывающий и мужественный курьер;
- изобретательный и находчивый сотрудник ресторана Дринкинс;
- симпатичная и невозмутимая служба поддержки;
... в сериале "Крутой курьер".

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8
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Sergei Timofeyev

Прям Бройлер 747 вспомнился, который падал на протяжении такого же количества серий.

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0
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Александр Привалов

Да не, вы что, я этот сюжет от и до сам придумал. ;)

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1
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Sergey Luzgin

Главный герой тянет курьерскую лямку, потом судьба посылает ему в машину на 1 день успешного бизнесмена, блоггера, владельца заводов и пароходов, после встречи с которым курьер бросает работу, берет кредит и уходит в бизнес. А стоп, это же уже было и плохо кончилось.

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4
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Dmitry Pushin

можно ещё добавить любовную линию между Достанбеком и Василием Степанычем

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3
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BearStrikesBack

Хочется забыть этот шедевр и пересмотреть:
https://www.imdb.com/title/tt6990206/ratings/

Crimea (2017) - IMDb
Крым (2017) on IMDb: Movies, TV, Celebs, and more...
www.imdb.com
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2
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Николай Новиков

Он прям реально ХОРОШ на 6.7 по IMDB???
Или вся съемочная группа с родственниками голосовала?

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4
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BearStrikesBack

Я же специально кинул ссылку на распределение оценок - там накрутка видна и слепому. У поделки 1-2 - это реальная оценка.

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6
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Alexander Mitryashkin

Ну это ж IMDB - им могли и бабло для накрутки рейтинга занести или просто по дружески попросить (также как с сериалом Anna Boleyn)

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0
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Alexander Mitryashkin

@Evgeniya Velikhova и что не так то? Анна Болейн унылое говно ради повесточки. Повесточкой все и испортили. Причем изначально ему люди заслуженно наставили 1-2, но потом имдб толерантненько убрал все плохие оценки оставив хорошие

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3
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SlimUshka

IMDB - сервис, который принадлежит Амазону. Лично Безосу заносили, а то у него денег-то мало? ))

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1
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Alexander Mitryashkin

У безоса то много, а вот у руководства имдб может и не много. В общем неибу я как заносили - может и через постель. Но факт тот, что имдб любит накручивать всякому говну рейтинги

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Игорь Протасов

Ну судя по поведению амазона, с копирование товаров - мало

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Alexander Mitryashkin

@Иван Ковалев Иван Говнов, а можешь ответить почему поставил минусы? С чем не согласен?

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Bruce Robertson

Тут два варианта:
Либо Ozon некуда деньги девать или у кого-то из топов потихоньку едет крыша. Впрочем уже один безумно дорогой и бессмысленный офис в Сити, куда они без жалости выгоняют своих сотрудников на «гибридный график» (4 дня в офисе 1 дома) как бы намекает, какой вариант вероятнее.

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3
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Vitaly

Ну вот что можно придумать интересного в унылейшей рутинной работе? Курьер-спасатель?

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1
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Сергей Исаков

Серьезно унылейшая? )) априори любая работа, которая связана с перемещением и общением с людьми не может быть унылой, так как куча факторов и событий каждый день.

Вот снимать про РАБОТУ офисного планктона — это унылейший сериал получится ( поэтому в таких произведениях главное это побочные сюжеты, как в том же Офисе )

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3
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Семен Переделкин

Второстепенный герой сериала в конце каждой серии будет путешествовать из одного дома в другой. И звать его - разбитый телевизор.

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1
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No Name

В главных ролях:
https://youtu.be/Uq76buSeKUk

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1
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Иван Шеметов

Идеи сериала у вас так себе

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Игорь Протасов

Ну на Крым смотрел обзор.
Это где положительный герой бабник, алкоголик?

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Александр

Что-то стало модно снимать фильмы о компаниях

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Dark Falcon

будут собирать истории от курьеров, которые станут основой для сценария сериала
 А вот такие истории будут? -) Спойлер. Саму новость на Рен-Тв читать не нужно. -) Можно просто посмотреть короткое видео в новости
https://ren.tv/news/v-rossii/706983-oblivavshaia-muzhchin-v-metro-devushka-dva-mesiatsa-vstrechala-kurerov-toples

Обливавшая мужчин в метро девушка два месяца…
Жительница Питера провела два месяца в самоизоляции и встречала курьеров полностью обнаженной…
ren.tv
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 Anatoly Bereznyak

Все стороны принадлежат одному владельцу — афк система.
Новость из ничего, сами себе заказали фильм, сами его и покажут — ну ок.

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Кабельтов.ру

Рабочее название "Доставка скреп"

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