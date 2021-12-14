Проект пока находится на стадии разработки, сериал снимет Kion, Ozon поможет со сбором историй от курьеров.

Ozon планирует выпустить сериал совместно с онлайн-кинотеатром Kion (принадлежит МТС), объявили компании. Проект станет частью линейки оригинального контента Kion Originals и будет эксклюзивно доступен в онлайн-кинотеатре.

Производством сериала займётся кинокомпания «Пиманов и партнёры» продюсера, режиссера и сценариста Алексея Пиманова. Она выпустила, например, фильм «Крым». Съёмки планируют начать в 2022 году.

Логистический сервис компании Ozon Rocket и сервис доставки продуктов Ozon Express будут собирать истории от курьеров, которые станут основой для сценария сериала.

Сумму инвестиций в сериал стороны не раскрывают — «многое будет зависеть от сценария», уточняют в компаниях. В перспективе Ozon может приобрести размещение своего бренда в сериале, рассказал «Ъ» источник, близкий к проекту.

Компании выбрали сюжет из-за событий последних лет. «Из-за пандемии коронавируса весь мир живет в условиях ограничений, от локдауна к локдауну. В таких условиях десятки миллионов людей осознали важность курьера в их повседневной жизни», — говорится в сообщении.