Ozon договорился с Kion о работе над сериалом про курьеров — его снимет создатель фильма «Крым» Статьи редакции
Проект пока находится на стадии разработки, сериал снимет Kion, Ozon поможет со сбором историй от курьеров.
Ozon планирует выпустить сериал совместно с онлайн-кинотеатром Kion (принадлежит МТС), объявили компании. Проект станет частью линейки оригинального контента Kion Originals и будет эксклюзивно доступен в онлайн-кинотеатре.
Производством сериала займётся кинокомпания «Пиманов и партнёры» продюсера, режиссера и сценариста Алексея Пиманова. Она выпустила, например, фильм «Крым». Съёмки планируют начать в 2022 году.
Логистический сервис компании Ozon Rocket и сервис доставки продуктов Ozon Express будут собирать истории от курьеров, которые станут основой для сценария сериала.
Сумму инвестиций в сериал стороны не раскрывают — «многое будет зависеть от сценария», уточняют в компаниях. В перспективе Ozon может приобрести размещение своего бренда в сериале, рассказал «Ъ» источник, близкий к проекту.
Компании выбрали сюжет из-за событий последних лет. «Из-за пандемии коронавируса весь мир живет в условиях ограничений, от локдауна к локдауну. В таких условиях десятки миллионов людей осознали важность курьера в их повседневной жизни», — говорится в сообщении.
🤣🤣🤣🤣
Дайте угадаю название сериала) Курьер? От создателей фильма "Крым"))
«Ненаход».
NOZO, чтобы интрига была
А будет серия про ведерко с мочой?
Круто, наконец-то узнаю куда пропал курьер, который переносил доставку озон два раза.
Будет серия, где курьер после доставки пытается клинья подбивать клиентке?
Клиент, оплативший заказ и все сервисные сборы "на улучшение и развитие" терпеливо ждёт доставку в течение 325 серий. Курьерская служба отважно борется за привоз остывшей и помятой еды на адрес.
Действующие лица:
- не унывающий и мужественный курьер;
- изобретательный и находчивый сотрудник ресторана Дринкинс;
- симпатичная и невозмутимая служба поддержки;
... в сериале "Крутой курьер".
Прям Бройлер 747 вспомнился, который падал на протяжении такого же количества серий.
Да не, вы что, я этот сюжет от и до сам придумал. ;)
Главный герой тянет курьерскую лямку, потом судьба посылает ему в машину на 1 день успешного бизнесмена, блоггера, владельца заводов и пароходов, после встречи с которым курьер бросает работу, берет кредит и уходит в бизнес. А стоп, это же уже было и плохо кончилось.
можно ещё добавить любовную линию между Достанбеком и Василием Степанычем
Хочется забыть этот шедевр и пересмотреть:
https://www.imdb.com/title/tt6990206/ratings/
Он прям реально ХОРОШ на 6.7 по IMDB???
Или вся съемочная группа с родственниками голосовала?
Я же специально кинул ссылку на распределение оценок - там накрутка видна и слепому. У поделки 1-2 - это реальная оценка.
Ну это ж IMDB - им могли и бабло для накрутки рейтинга занести или просто по дружески попросить (также как с сериалом Anna Boleyn)
@Evgeniya Velikhova и что не так то? Анна Болейн унылое говно ради повесточки. Повесточкой все и испортили. Причем изначально ему люди заслуженно наставили 1-2, но потом имдб толерантненько убрал все плохие оценки оставив хорошие
IMDB - сервис, который принадлежит Амазону. Лично Безосу заносили, а то у него денег-то мало? ))
У безоса то много, а вот у руководства имдб может и не много. В общем неибу я как заносили - может и через постель. Но факт тот, что имдб любит накручивать всякому говну рейтинги
Ну судя по поведению амазона, с копирование товаров - мало
@Иван Ковалев Иван Говнов, а можешь ответить почему поставил минусы? С чем не согласен?
Тут два варианта:
Либо Ozon некуда деньги девать или у кого-то из топов потихоньку едет крыша. Впрочем уже один безумно дорогой и бессмысленный офис в Сити, куда они без жалости выгоняют своих сотрудников на «гибридный график» (4 дня в офисе 1 дома) как бы намекает, какой вариант вероятнее.
Ну вот что можно придумать интересного в унылейшей рутинной работе? Курьер-спасатель?
Серьезно унылейшая? )) априори любая работа, которая связана с перемещением и общением с людьми не может быть унылой, так как куча факторов и событий каждый день.
Вот снимать про РАБОТУ офисного планктона — это унылейший сериал получится ( поэтому в таких произведениях главное это побочные сюжеты, как в том же Офисе )
Второстепенный герой сериала в конце каждой серии будет путешествовать из одного дома в другой. И звать его - разбитый телевизор.
В главных ролях:
https://youtu.be/Uq76buSeKUk
Идеи сериала у вас так себе
Ну на Крым смотрел обзор.
Это где положительный герой бабник, алкоголик?
Что-то стало модно снимать фильмы о компаниях
будут собирать истории от курьеров, которые станут основой для сценария сериала
А вот такие истории будут? -) Спойлер. Саму новость на Рен-Тв читать не нужно. -) Можно просто посмотреть короткое видео в новости
https://ren.tv/news/v-rossii/706983-oblivavshaia-muzhchin-v-metro-devushka-dva-mesiatsa-vstrechala-kurerov-toples
Все стороны принадлежат одному владельцу — афк система.
Новость из ничего, сами себе заказали фильм, сами его и покажут — ну ок.
Рабочее название "Доставка скреп"
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