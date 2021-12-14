Ozon договорился с создателем фильма «Крым» о работе над сериалом про курьеров Статьи редакции
Проект пока находится на стадии разработки, сериал снимет Kion, Ozon поможет со сбором историй от курьеров.
Ozon планирует выпустить сериал совместно с онлайн-кинотеатром Kion (принадлежит МТС), объявили компании. Проект станет частью линейки оригинального контента Kion Originals и будет эксклюзивно доступен в онлайн-кинотеатре.
Производством сериала займётся кинокомпания «Пиманов и партнёры» продюсера, режиссера и сценариста Алексея Пиманова. Она выпустила, например, фильм «Крым». Съёмки планируют начать в 2022 году.
Логистический сервис компании Ozon Rocket и сервис доставки продуктов Ozon Express будут собирать истории от курьеров, которые станут основой для сценария сериала.
Сумму инвестиций в сериал стороны не раскрывают — «многое будет зависеть от сценария», уточняют в компаниях. В перспективе Ozon может приобрести размещение своего бренда в сериале, рассказал «Ъ» источник, близкий к проекту.
Компании выбрали сюжет из-за событий последних лет. «Из-за пандемии коронавируса весь мир живет в условиях ограничений, от локдауна к локдауну. В таких условиях десятки миллионов людей осознали важность курьера в их повседневной жизни», — говорится в сообщении.
А будет серия про ведерко с мочой?
Круто, наконец-то узнаю куда пропал курьер, который переносил доставку озон два раза.
Будет серия, где курьер после доставки пытается клинья подбивать клиентке?
Дайте угадаю название сериала) Курьер? От создателей фильма "Крым"))
Хочется забыть этот шедевр и пересмотреть:
https://www.imdb.com/title/tt6990206/ratings/
Он прям реально ХОРОШ на 6.7 по IMDB???
Или вся съемочная группа с родственниками голосовала?
Я же специально кинул ссылку на распределение оценок - там накрутка видна и слепому. У поделки 1-2 - это реальная оценка.
Ну это ж IMDB - им могли и бабло для накрутки рейтинга занести или просто по дружески попросить (также как с сериалом Anna Boleyn)
@Evgeniya Velikhova и что не так то? Анна Болейн унылое говно ради повесточки. Повесточкой все и испортили. Причем изначально ему люди заслуженно наставили 1-2, но потом имдб толерантненько убрал все плохие оценки оставив хорошие
IMDB - сервис, который принадлежит Амазону. Лично Безосу заносили, а то у него денег-то мало? ))
Ну судя по поведению амазона, с копирование товаров - мало
У безоса то много, а вот у руководства имдб может и не много. В общем неибу я как заносили - может и через постель. Но факт тот, что имдб любит накручивать всякому говну рейтинги
Идеи сериала у вас так себе
Ну на Крым смотрел обзор.
Это где положительный герой бабник, алкоголик?
Второстепенный герой сериала в конце каждой серии будет путешествовать из одного дома в другой. И звать его - разбитый телевизор.
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