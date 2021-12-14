Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Медиа
Евгения Евсеева

Ozon договорился с создателем фильма «Крым» о работе над сериалом про курьеров Статьи редакции

Проект пока находится на стадии разработки, сериал снимет Kion, Ozon поможет со сбором историй от курьеров.

Ozon планирует выпустить сериал совместно с онлайн-кинотеатром Kion (принадлежит МТС), объявили компании. Проект станет частью линейки оригинального контента Kion Originals и будет эксклюзивно доступен в онлайн-кинотеатре.

Производством сериала займётся кинокомпания «Пиманов и партнёры» продюсера, режиссера и сценариста Алексея Пиманова. Она выпустила, например, фильм «Крым». Съёмки планируют начать в 2022 году.

Логистический сервис компании Ozon Rocket и сервис доставки продуктов Ozon Express будут собирать истории от курьеров, которые станут основой для сценария сериала.

Сумму инвестиций в сериал стороны не раскрывают — «многое будет зависеть от сценария», уточняют в компаниях. В перспективе Ozon может приобрести размещение своего бренда в сериале, рассказал «Ъ» источник, близкий к проекту.

Компании выбрали сюжет из-за событий последних лет. «Из-за пандемии коронавируса весь мир живет в условиях ограничений, от локдауна к локдауну. В таких условиях десятки миллионов людей осознали важность курьера в их повседневной жизни», — говорится в сообщении.

#новость #ozon

458 просмотров
19
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
19 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Airat Kafman
Ответить
10
Развернуть ветку
Костянтин Черних

А будет серия про ведерко с мочой?

Ответить
7
Развернуть ветку
Peter Dmitrienko

Круто, наконец-то узнаю куда пропал курьер, который переносил доставку озон два раза.

Ответить
4
Развернуть ветку
Николай Новиков

Будет серия, где курьер после доставки пытается клинья подбивать клиентке?

Ответить
3
Развернуть ветку
Nikitinz

Дайте угадаю название сериала) Курьер? От создателей фильма "Крым"))

Ответить
2
Развернуть ветку
Василий Степанофф
Ответить
2
Развернуть ветку
BearStrikesBack

Хочется забыть этот шедевр и пересмотреть:
https://www.imdb.com/title/tt6990206/ratings/

Crimea (2017) - IMDb
Крым (2017) on IMDb: Movies, TV, Celebs, and more...
www.imdb.com
Ответить
1
Развернуть ветку
Николай Новиков

Он прям реально ХОРОШ на 6.7 по IMDB???
Или вся съемочная группа с родственниками голосовала?

Ответить
2
Развернуть ветку
BearStrikesBack

Я же специально кинул ссылку на распределение оценок - там накрутка видна и слепому. У поделки 1-2 - это реальная оценка.

Ответить
1
Развернуть ветку
Alexander Mitryashkin

Ну это ж IMDB - им могли и бабло для накрутки рейтинга занести или просто по дружески попросить (также как с сериалом Anna Boleyn)

Ответить
–1
Развернуть ветку
Alexander Mitryashkin

@Evgeniya Velikhova и что не так то? Анна Болейн унылое говно ради повесточки. Повесточкой все и испортили. Причем изначально ему люди заслуженно наставили 1-2, но потом имдб толерантненько убрал все плохие оценки оставив хорошие

Ответить
0
Развернуть ветку
SlimUshka

IMDB - сервис, который принадлежит Амазону. Лично Безосу заносили, а то у него денег-то мало? ))

Ответить
0
Развернуть ветку
Игорь Протасов

Ну судя по поведению амазона, с копирование товаров - мало

Ответить
0
Развернуть ветку
Alexander Mitryashkin

У безоса то много, а вот у руководства имдб может и не много. В общем неибу я как заносили - может и через постель. Но факт тот, что имдб любит накручивать всякому говну рейтинги

Ответить
0
Развернуть ветку
Dmitry Pushin
Ответить
1
Развернуть ветку
Иван Шеметов

Идеи сериала у вас так себе

Ответить
0
Развернуть ветку
Игорь Протасов

Ну на Крым смотрел обзор.
Это где положительный герой бабник, алкоголик?

Ответить
0
Развернуть ветку
Семен Переделкин

Второстепенный герой сериала в конце каждой серии будет путешествовать из одного дома в другой. И звать его - разбитый телевизор.

Ответить
0
Развернуть ветку
Sergey Luzgin

Главный герой тянет курьерскую лямку, потом судьба посылает ему в машину на 1 день успешного бизнесмена, блоггера, владельца заводов и пароходов, после встречи с которым курьер бросает работу, берет кредит и уходит в бизнес. А стоп, это же уже было и плохо кончилось.

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 19 комментариев
Маркетинг
Интернет-агентство Crealytics
Кейс по контекстной рекламе - Как мы увеличили средний чек сделки

Это не волшебная история о том, как всё было плохо, а потом, благодаря нашей слаженной работе, всё стало прекрасно, и заявки с заказами полились рекой, а клиент начал купаться в миллионной выручке. Эта история о том, как иногда приходится много и кропотливо работать, чтобы получить небольшое улучшение, положительно влияющее на выручку клиента.

Статистика по лидам, сделкам и выручке за май-июнь
0
Трибуна
aim digital
Венчурная студия aim ventures для стартапов pre-seed и seed стадий

Всем привет! Меня зовут Роман Малюгов. Я — CEO aim ventures. Расскажу, как мы с партнером запустили венчурную студию на базе диджитал агентства и зачем стартапам идти в неё.

4
13
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Торговля
Nazigul Jusupova
Торговые центры попросили компенсировать выпадающие доходы и ввести льготное налогообложение из-за введения QR-кодов Статьи редакции

На фоне ведения QR-кодов могут закрыться многие предприятия и торговые центры, считают компании.

80
23
Тинькофф
Как ускорить оформление самозанятых и сэкономить: кейс клиента Тинькофф Бизнеса

Группа компаний «Профрезерв» помогает бизнесу находить исполнителей под свои задачи, например официантов или грузчиков. Часть из них работает как самозанятые.

0
10
Будущее
Nazigul Jusupova
Илон Маск объявил о запуске программы по переработке углекислого газа в ракетное топливо Статьи редакции

Программа будет полезна и для полётов на Марс.

50
35
Личный опыт
Иван Палий
Я строил личный бренд 2 года. Стоит ли оно того?

Развитие личного бренда часто звучит как очевидно полезная деятельность. Два года я делился знаниями в разных каналах, накопил небольшую статистику и теперь могу рассказать так ли это.

15
17
Некст
Четыре разгневанных бухгалтера — о рутине и любви к работе

В этой статье не будет перекладывания бумажек и чая с плюшками.

2
2
Маркетинг
Дмитрий Фролов
Чек-лист по эффективному продвижению медицинского бизнеса в интернете

60 пунктов.


Те самые 20% действий, которые дают 80% результата

1
7
Транспорт
Евгения Евсеева
Российский сервис аренды техники по подписке My Device привлёк $1,9 млн от TMT Investments и других на развитие в США Статьи редакции

Сервис предлагает брать по подписке самокаты, велосипеды, игровые консоли и тренажёры.

4
10
Evrone
Лучшее из интервью автора Windows PowerShell Джеффри Сновера

Джеффри Сновер — автор Windows PowerShell, объектно-ориентированного скриптового языка, инструмента автоматизации и командной оболочки. Evrone поговорил с ним о секретах успеха, безопасности и удалённой работе.

0
0
NPLaw
Глава советника НИП про Россию в Oil & Gas Review

Глава про Россию советника юридической фирмы "Надмитов, Иванов и Партнеры" Натальи Морозовой вышла в уважаемом издании Oil & Gas Review.

0
–1
Больше статей
null