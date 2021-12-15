Илон Маск снова стал человеком года — теперь по версии Financial Times Статьи редакции
Газета считает, что Маск изменил автомобильную индустрию и сподвигнул её перейти на производство электромобилей.
По мнению Financial Times, Илону Маску пришлось много лет «практически в одиночку создавать рынок для электромобилей.
Издание считает, что гендиректор Tesla изменил индустрию — другие автопроизводители последовали за ним и тоже решили выпускать электрокары.
Также FT отметила «гиперактивность» Маска в Twitter, его вклад в продвижение криптовалют и достижения других его компаний — SpaceX и спутникового оператора Starlink.
- 13 декабря звание «Человек года» Илону Маску присвоил журнал Time. По мнению издания, «в 2021 году Маск стал не только самым богатым человеком в мире, но и, возможно, самым ярким примером масштабных перемен в обществе».
Если так дальше пойдет, то года через два Илона причислят к лику святых.
но самой главной наградой в жизни Илона и действительным признанием его заслуг станет тот момент, когда под статьи о нем на виси перестанут прибегать завистники со своими: "кококо тесла пузырь" "кококо да каждый может тысячу спутников запустить"
Ну а шо не пузырь что ли?
Ну нет
У нас в России человеком года кого можно объявить? Какие варианты парни?
Бункерного деда) за провал всех мер по борьбе с короной
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