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Медиа
Евгения Евсеева

Илон Маск снова стал человеком года — теперь по версии Financial Times Статьи редакции

Газета считает, что Маск изменил автомобильную индустрию и сподвигнул её перейти на производство электромобилей.

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По мнению Financial Times, Илону Маску пришлось много лет «практически в одиночку создавать рынок для электромобилей.

Bloomberg

Издание считает, что гендиректор Tesla изменил индустрию — другие автопроизводители последовали за ним и тоже решили выпускать электрокары.

Долгое время автомобильная промышленность называла Tesla и меня дураками и мошенниками. Они говорили, что электромобили не будут работать, что мы не сможем достичь достаточного запаса хода и производительности. И даже если мы это сделаем, никто не станет их покупать.

Илон Маск

Также FT отметила «гиперактивность» Маска в Twitter, его вклад в продвижение криптовалют и достижения других его компаний — SpaceX и спутникового оператора Starlink.

  • 13 декабря звание «Человек года» Илону Маску присвоил журнал Time. По мнению издания, «в 2021 году Маск стал не только самым богатым человеком в мире, но и, возможно, самым ярким примером масштабных перемен в обществе».

#новость #илонмаск

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Марат Язмыш

Если так дальше пойдет, то года через два Илона причислят к лику святых.

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Vladislav Stan

но самой главной наградой в жизни Илона и действительным признанием его заслуг станет тот момент, когда под статьи о нем на виси перестанут прибегать завистники со своими: "кококо тесла пузырь" "кококо да каждый может тысячу спутников запустить"

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Марат Язмыш

Ну а шо не пузырь что ли?

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Ilya Grigorev

Ну нет

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Марат Язмыш

У нас в России человеком года кого можно объявить? Какие варианты парни?

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Vladislav Stan

Бункерного деда) за провал всех мер по борьбе с короной

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Марат Язмыш

Я предлагаю шерстяного Мурада.

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Andrew Stepanov
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Марат Язмыш

Весь мир способствует раздутию капитализации Теслы.

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Марат Язмыш

Тюльпановая лихорадка дважды стала человеком года)

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Vladislav Stan

Илон Маск - истинный император человечества.

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Марат Язмыш

Монархист?

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