Роботы для каждого

Когда речь заходит о банковских роботах, на ум приходит механический голос на первой линии поддержки и сложные алгоритмы для работы с большими данными где-то в недрах банка. На самом деле роботов куда больше. И в Газпромбанке их может создать любой. Рассказываем, как мы к этому пришли, и зачем наши сотрудники записываются на курсы по роботизации.