Кастомные фоны для созвонов с новогодними иллюстрациями

Наша команда иллюстраторов в Embacy решила нагнать новогоднего настроения. Если у вас его еще нет, настройте хотя бы новогодний фон. Основная идея — показать странные и забавные места, в которых мы можем оказаться во время рабочих созвонов — кто-то сидит на кухне у родителей, кто-то вышел на связь из джунглей, кто-то совсем уже улетел (в космос).