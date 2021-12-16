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Медиа
Евгения Евсеева

Spotify разрешил ставить подкастам оценки — но только после прослушивания Статьи редакции

По мнению компании, это поможет пользователям найти подкасты, а авторам — получить обратную связь.

  • Рейтинги появятся в сервисе в течение нескольких дней «почти на всех рынках», где доступны подкасты в Spotify. В России компания запустила их в октябре 2021 года.
  • Система для оценки подкастов уже есть у Apple, но её часто используют, чтобы занизить рейтинги шоу, пишет Variety.
  • На Spotify пользователи смогут поставить оценку подкасту только после прослушивания шоу. Средний рейтинг будет публично отображаться на странице шоу вместе с общим количеством оценок, полученных им.
  • По мнению компании, рейтинговая система поможет пользователям понять, какой подкаст лучше послушать, а создателям — как их шоу воспринимают слушатели, чтобы потом улучшить его.

#новость #spotify #подкасты

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8 комментариев
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Михаил

Вангую. Сейчас пойдут комменты, какое же говно эти подкасты, и почему я их не слушаю.

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Василий Степанофф

какое же говно эти подскасты, поэтому я их не слушаю.

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Михаил

Забыли написать, почему еще.

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Василий Степанофф

потому что они говно, я же написал

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Sergey Epihin

Пятибалльная система оценки для подкастов вообще никуда не годится, зачем они решили её перенять у Apple вообще непонятно. Людям либо нравится подкаст, либо нет. Каких-то промежуточных вариантов тут не существует.

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Михаил

Вечный спор Яндекса и Сити...

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Рыбный единорожек88

Если Соболев появится на спотифае, то используя семейный аккаунт, пока отец будет слушать, я смогу ставить оценки?
Не дурно

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R-Globus

Да как то по... Всё равно, в общем

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