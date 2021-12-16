Spotify разрешил ставить подкастам оценки — но только после прослушивания Статьи редакции
По мнению компании, это поможет пользователям найти подкасты, а авторам — получить обратную связь.
- Рейтинги появятся в сервисе в течение нескольких дней «почти на всех рынках», где доступны подкасты в Spotify. В России компания запустила их в октябре 2021 года.
- Система для оценки подкастов уже есть у Apple, но её часто используют, чтобы занизить рейтинги шоу, пишет Variety.
- На Spotify пользователи смогут поставить оценку подкасту только после прослушивания шоу. Средний рейтинг будет публично отображаться на странице шоу вместе с общим количеством оценок, полученных им.
- По мнению компании, рейтинговая система поможет пользователям понять, какой подкаст лучше послушать, а создателям — как их шоу воспринимают слушатели, чтобы потом улучшить его.
Вангую. Сейчас пойдут комменты, какое же говно эти подкасты, и почему я их не слушаю.
какое же говно эти подскасты, поэтому я их не слушаю.
Забыли написать, почему еще.
потому что они говно, я же написал
Пятибалльная система оценки для подкастов вообще никуда не годится, зачем они решили её перенять у Apple вообще непонятно. Людям либо нравится подкаст, либо нет. Каких-то промежуточных вариантов тут не существует.
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