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Медиа
Маша Цепелева

«Тинькофф Инвестиции» запустили сайт с аналитикой, интервью и другими материалами о финансовом рынке Статьи редакции

Например, есть стратегии для вложений от экспертов и ссылки на популярные темы из соцсети для инвесторов «Пульс».

  • «Тинькофф Инвестиции» запустили бета-версию платформы с актуальными биржевыми котировками, данными компаний, аналитикой и интервью. Раньше материалы были доступны только клиентам брокера в приложении.
  • На сайте будут собраны все аналитические материалы «Тинькофф Инвестиций», которые создают эксперты и редакторы. Например, данные по рынкам ценных бумаг, обзоры компаний, отраслей, фондов и финансовых инструментов, инвестиционные стратегии, выпуски тематических YouTube-проектов «Деньги не спят», Tinkoff Private Talks и другое.
  • На платформе, например, есть материал о главных рисках на финансовом рынке в 2022 году, есть еженедельные подборки отчётностей и ссылка на интервью с представителем ЦБ о мошенниках, финансовых пирамидах и криптовалюте.

#новость #тинькофф

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Михаил Иванович

Лучше бы они в существующей функциональности Инвестиций баги поправили:)

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Anton Zakharov

22 год будет спад, в 23 будет рост. Вероятность где то 50/50 %...Пишите, у меня есть много инсайдерской инфы...

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1
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Vas Tupovets

22 год будет рост, в 23 будет спад. Вероятность где то 50/50 %...Лучше пишите мне, моя инсайдерская инфа надёжнее....

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2
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Макс Мухарёв

Будет боковик. Вероятность 50/50%. Мне не пишите, инсайдерской инфы нет.

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Dmitry Porkhaev

Чтобы всем домохозяйкам и школьникам было удобнее денежки нести😑

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умный человек

можно подумать, что вы располагаете какими-то данными об инвесторах тиньков.инвестиций

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1
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Иван Шеметов

Закупаемся роснано

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юрий с

У каждого брокера свой р/е компании. Что уж там говорить о багах. Для меня наиболее удобная подача информации у фиделити. Жаль они не работают в России

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Ничтожный микроскоп

На я.дзен похоже

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Николай Владимирович Грудинин

"Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией"

https://www.tinkoff.ru/invest/disclaimers/risk/

Тинькофф — финансовые услуги для физических и…
Лучший мобильный банк в мире! По версии Global Finance — Best Digital Bank Award 2018
www.tinkoff.ru
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Медиа
Маша Цепелева
«Тинькофф Инвестиции» запустили сайт с аналитикой, интервью и другими материалами о финансовом рынке Статьи редакции

Например, есть стратегии для вложений от экспертов и ссылки на популярные темы из соцсети для инвесторов «Пульс».

10
14
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