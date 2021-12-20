«Тинькофф Инвестиции» запустили сайт с аналитикой, интервью и другими материалами о финансовом рынке Статьи редакции
Например, есть стратегии для вложений от экспертов и ссылки на популярные темы из соцсети для инвесторов «Пульс».
- «Тинькофф Инвестиции» запустили бета-версию платформы с актуальными биржевыми котировками, данными компаний, аналитикой и интервью. Раньше материалы были доступны только клиентам брокера в приложении.
- На сайте будут собраны все аналитические материалы «Тинькофф Инвестиций», которые создают эксперты и редакторы. Например, данные по рынкам ценных бумаг, обзоры компаний, отраслей, фондов и финансовых инструментов, инвестиционные стратегии, выпуски тематических YouTube-проектов «Деньги не спят», Tinkoff Private Talks и другое.
- На платформе, например, есть материал о главных рисках на финансовом рынке в 2022 году, есть еженедельные подборки отчётностей и ссылка на интервью с представителем ЦБ о мошенниках, финансовых пирамидах и криптовалюте.
Лучше бы они в существующей функциональности Инвестиций баги поправили:)
22 год будет спад, в 23 будет рост. Вероятность где то 50/50 %...Пишите, у меня есть много инсайдерской инфы...
22 год будет рост, в 23 будет спад. Вероятность где то 50/50 %...Лучше пишите мне, моя инсайдерская инфа надёжнее....
Будет боковик. Вероятность 50/50%. Мне не пишите, инсайдерской инфы нет.
Чтобы всем домохозяйкам и школьникам было удобнее денежки нести😑
можно подумать, что вы располагаете какими-то данными об инвесторах тиньков.инвестиций
Закупаемся роснано
У каждого брокера свой р/е компании. Что уж там говорить о багах. Для меня наиболее удобная подача информации у фиделити. Жаль они не работают в России
"Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией"
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Например, есть стратегии для вложений от экспертов и ссылки на популярные темы из соцсети для инвесторов «Пульс».