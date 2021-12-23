«Яндекс.Недвижимость» запустила журнал «Я так живу» с историями про сдачу жилья в аренду или продажу Статьи редакции
Кроме историй, в издании будут полезные советы как сдать, снять или продать жильё.
Журнал состоит из четырёх разделов — «Истории», «Учебник», «Идеи» и «Фан-Фан-Фан».
«Истории» рассказывают, как люди обустроили свои дома и квартиры, сдавали или снимали необычное жильё и решали проблемы с ремонтом и «вредными» соседями.
В «Учебнике» можно найти полезные материалы на тему поиска жильцов. Например, какие документы нужны, чтобы сдать квартиру иностранцу, а также советы для арендаторов, как безопасно снять жильё. Со временем «Яндекс» добавит и другие инструкции и полезные материалы.
В разделе «Идеи» — решения, которые позволят сделать жилище уютнее, сохранив сбережения.
В «Фан-Фан-Фан» редакция рассказывает о лайфхаках и любопытных фактах со всего мира, которые касаются обустройства домашнего очага.
Дизайнеру, который это породил, медведь на глаз наступил?)
Он плохо дизайнил, зато знал теорию алгоритмов и был победителем олимпиад по математике.
Был наставником в Я.Практикуме вдобавок)
Просто шрифт Лебедев делал :)
Да тут не только шрифт, весь диз же на уровне фришных шаблонов для вордпресса из 2000-х годов
Он уже пробуется как музыкант.
По теории вероятности шансы есть)
там медведь наглухо.
Сервис "хаха я тут живу".
Надо запилить журнал "Я Кочую" для снимателей недвиги. И приложение "Я Бичую".
сдача жилья в продажу типичная история для Москвы, хорошая ниша для контента
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