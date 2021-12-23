Кроме историй, в издании будут полезные советы как сдать, снять или продать жильё.

{"id":338566} 770 просмотров

Журнал состоит из четырёх разделов — «Истории», «Учебник», «Идеи» и «Фан-Фан-Фан».

«Истории» рассказывают, как люди обустроили свои дома и квартиры, сдавали или снимали необычное жильё и решали проблемы с ремонтом и «вредными» соседями.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

В «Учебнике» можно найти полезные материалы на тему поиска жильцов. Например, какие документы нужны, чтобы сдать квартиру иностранцу, а также советы для арендаторов, как безопасно снять жильё. Со временем «Яндекс» добавит и другие инструкции и полезные материалы.

В разделе «Идеи» — решения, которые позволят сделать жилище уютнее, сохранив сбережения.