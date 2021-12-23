{"id":9781,"title":"\u0420\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a\u0438 \u0432 \u0440\u0438\u0442\u0435\u0439\u043b\u0435 \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u0437\u0430\u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043f\u043e\u043c\u0438\u0434\u043e\u0440","url":"\/redirect?component=advertising&id=9781&url=https:\/\/vc.ru\/x5tech\/333338-moy-drug-schitaet-chto-ya-taskayu-banki-s-solenymi-ogurcami-pravda-i-mify-o-razrabotke-v-riteyle&placeBit=1&hash=16165d109ff64a332a1c13c21a8acbc26005323db79e7228b590a1e3b8eb1b5d","isPaidAndBannersEnabled":false}
Медиа
Богдан Музыченко

«Яндекс.Недвижимость» запустила журнал «Я так живу» с историями про сдачу жилья в аренду или продажу Статьи редакции

Кроме историй, в издании будут полезные советы как сдать, снять или продать жильё.

12
770 просмотров

Журнал состоит из четырёх разделов — «Истории», «Учебник», «Идеи» и «Фан-Фан-Фан».

«Истории» рассказывают, как люди обустроили свои дома и квартиры, сдавали или снимали необычное жильё и решали проблемы с ремонтом и «вредными» соседями.

В «Учебнике» можно найти полезные материалы на тему поиска жильцов. Например, какие документы нужны, чтобы сдать квартиру иностранцу, а также советы для арендаторов, как безопасно снять жильё. Со временем «Яндекс» добавит и другие инструкции и полезные материалы.

В разделе «Идеи» — решения, которые позволят сделать жилище уютнее, сохранив сбережения.

В «Фан-Фан-Фан» редакция рассказывает о лайфхаках и любопытных фактах со всего мира, которые касаются обустройства домашнего очага.

#яндекс #недвижимость #новость #яндекснедвижимость

12
6
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
12 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Олег Павлов

Дизайнеру, который это породил, медведь на глаз наступил?)

Ответить
9
Развернуть ветку
Nikolay Vavilov

Он плохо дизайнил, зато знал теорию алгоритмов и был победителем олимпиад по математике.

Ответить
5
Развернуть ветку
Олег Павлов

Был наставником в Я.Практикуме вдобавок)

Ответить
2
Развернуть ветку
Stas Sokolov

Просто шрифт Лебедев делал :)

Ответить
1
Развернуть ветку
Олег Павлов

Да тут не только шрифт, весь диз же на уровне фришных шаблонов для вордпресса из 2000-х годов

Ответить
1
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Он уже пробуется как музыкант.

Ответить
0
Развернуть ветку
Олег Павлов

По теории вероятности шансы есть)

Ответить
0
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

там медведь наглухо.

Ответить
0
Развернуть ветку
Arthur Niazyan

Сервис "хаха я тут живу".

Ответить
2
Развернуть ветку
Veleren Murzin

Надо запилить журнал "Я Кочую" для снимателей недвиги. И приложение "Я Бичую".

Ответить
2
Развернуть ветку
Fred Han

сдача жилья в продажу типичная история для Москвы, хорошая ниша для контента

Ответить
0
Развернуть ветку
ivan krapivin

Только такое медиа должно называться «Живем, славяне!»

Ответить
3
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 12 комментариев
Торговля
Nazigul Jusupova
«Азбука вкуса» запланировала провести IPO на Московской бирже Статьи редакции

Компания будет развивать foodtech-направлении расширит производство.

37
22
Финансы
Маша Цепелева
«Посты стоят до 150 тысяч рублей»: The Bell рассказал, как реклама в анонимных Telegram-каналах влияет на акции компаний Статьи редакции

Владельцы около 100 тысяч счетов принимают решения о сделках с ценными бумагами на основе постов в Telegram, посчитали в ЦБ.

56
69
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Дизайн
Логомашина
Рррррр: новогодний концепт Логомашины

Привет, на связи команда Логомашины. До Нового года осталось меньше 10 дней: наверняка у вас уже появился соблазн «надеть» на логотип своей компании новогодний колпак или украсить сайт снежинками. Показываем, как можно изменить айдентику компании к празднику нестандартно.

17
22
IPQuorum
Управляй и зарабатывай: как превратить творчество в бизнес

7‒8 февраля 2022 года в Цифровом деловом пространстве в Москве состоится международная образовательная конференция Distant & Digital для экспертов в сфере трансформации права, интеллектуальной собственности, креативных индустрий и цифровой экономики. Программа мероприятия поделена на тематические направления «Создавай», «Управляй», «Защищай» и…

0
Право
TJ
Суд в Москве оштрафовал GitHub на 1 млн рублей — за публикацию списков кандидатов «Умного голосования» Статьи редакции

Согласно решению суда, сервис отказался удалять запрещённую в России информацию.

31
10
Торговля
Виктория Степанова
Зрелище за 3 млн рублей: как устроен сезонный бизнес организаторов фейерверков Статьи редакции

Компания «Королевский фейерверк» получает в среднем 200 тысяч рублей прибыли в месяц. Основной заработок ей приносят летние свадьбы и новогодние корпоративы, которые помогают перенести мёртвый сезон.

Фейерверк в Москве
3
13
Медиа
Богдан Музыченко
«Яндекс.Недвижимость» запустила журнал «Я так живу» с историями про сдачу жилья в аренду или продажу Статьи редакции

Кроме историй, в издании будут полезные советы как сдать, снять или продать жильё.

12
6
Сервисы
Nazigul Jusupova
«Яндекс» добавил семейный аккаунт для оплаты своих сервисов Статьи редакции

Им может пользоваться одновременно четыре человека.

13
11
Рокет Хьюманс
Что делать, если вам не заплатили за фриланс

Юрист рассказывает: когда можно забрать заработанное, а когда ничего уже не сделать.

0
1
IPQuorum
«Дорогой умною, да трассой дальнею»: решит ли «цифра» одну из вечных проблем России?

Уровень урбанизации в мире постоянно растет, в России, например, приближаясь к 75%. Но без прорывных технологий наша страна не сможет полноценно развивать транспортную отрасль. Именно поэтому эксперты все чаще и чаще обращаются к теме разработки и внедрения Интеллектуальных транспортных систем (ИТС).

0
0
Yota
Итоги Yota 2021: звонки и SMS сдают позиции, трафик бьет рекорды

Yota проанализировала мобильный трафик пользователей в 2021 году. Суммарно с января по ноябрь клиенты проговорили на 8% больше минут, чем в 2019 году. Если же сравнивать с результатами 2020 года, тренд будет отрицательным: потребление голосового трафика снизилось на 5%. Падает как входящий, так и исходящий голосовой трафик. Однако исходящих…

2
0
Больше статей
null