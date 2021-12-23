Мне кажется, мы копнули в правильном месте. Тема здоровья и саморазвития для в целом здоровых и стремящихся к развитию людей точно выстрелит.

Сейчас самое подходящее для этого время: с одной стороны, уже достаточно много людей, закрывших базовые потребности, но ищущих ответа на вопросы о счастье, личной эффективности, долголетии, смысле жизни (я называю аудиторию Reminder — «условные менеджеры “Яндекса”», и очень радуюсь, когда среди фанатов встречаю реальных менеджеров «Яндекса»).

С другой стороны, наука и технологические компании подбрасывают все больше фактуры для осмысления. Мы, конечно, еще далеки от сингулярности, но, погружаясь в тему, видишь, как много выходит исследований и как много запускается новых сервисов, помогающих делать humans better. Или better humans. Кстати, это была первая версия названия проекта, которая так и сохранилась в нашем Notion.