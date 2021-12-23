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Евгения Евсеева

Издание о саморазвитии и здоровье Reminder «ограничит активность», а его издатель займётся онлайн-курсами Статьи редакции

«Построить бизнес, увы, у меня не получилось», — сказал Максим Кашулинский.

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Издатель проекта Михаил Кашулинский сообщил в Facebook, что «пришлось ограничить активность Reminder». На вопрос vc.ru, закрывается издание полностью или работу приостанавливает только его сайт, он на момент публикации заметки не ответил.

«Создание контента — дело недешёвое, построить бизнес вокруг этого, увы, у меня не получилось», — написал он.

Мне кажется, мы копнули в правильном месте. Тема здоровья и саморазвития для в целом здоровых и стремящихся к развитию людей точно выстрелит.

Сейчас самое подходящее для этого время: с одной стороны, уже достаточно много людей, закрывших базовые потребности, но ищущих ответа на вопросы о счастье, личной эффективности, долголетии, смысле жизни (я называю аудиторию Reminder — «условные менеджеры “Яндекса”», и очень радуюсь, когда среди фанатов встречаю реальных менеджеров «Яндекса»).

С другой стороны, наука и технологические компании подбрасывают все больше фактуры для осмысления. Мы, конечно, еще далеки от сингулярности, но, погружаясь в тему, видишь, как много выходит исследований и как много запускается новых сервисов, помогающих делать humans better. Или better humans. Кстати, это была первая версия названия проекта, которая так и сохранилась в нашем Notion.

Михаил Кашулинский
издатель Reminder

При этом сохранится весь архив материалов издания, а также продолжит работу Telegram-канал Daily Reminder.

Сам Кашулинский продолжит работу в «Актион Университете» — проекте группы «Актион».

  • О запуске издания о здоровье и саморазвитии без рекламы Reminder в феврале 2020 года объявили сооснователи Skyeng Георгий Соловьёв и Харитон Матвеев. До этого проект работал в виде блога на Medium. Издателем и соучредителем проекта выступил бывший главный редактор Republic и Forbes Максим Кашулинский.

#новость #reminder

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6 комментариев
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Farhad Sadykov

Читал издание с момента основания… жаль, конечно, что на хорошем деле не получается заработать( успехов ребятам в будущем!

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Влюбленный шмель

А жаль. Классный журнал. Надеюсь хоть сайт не закроют, чтобы хоть как архив статей оставался.

З.Ы. прочитал — не закроют. Фух, ещё много не читано.

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Маджид Гаджиев

Только я захотел саморазвиться и самооздоровиться, как они «ограничивают активность». ((

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Vasiliy Leytman

Невосполнимая потеря.

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Denis Logunovich

Один из немногих сайтов рунета, на котором я читаю абсолютно все материалы. Искренне жаль, что на такой хорошей и полезной теме не получилось построить прибыльный бизнес.
Инфоцыгане со ставками и прочим мусором гоняют на Ламбах, а те, кто делал действительно качественный контент, идут на дно. Интернет отлично показывает примитивность и тупость человека.

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Valentin Dombrovsky

Издатель проекта Михаил Кашулинский
Максим же.

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Медиа
Евгения Евсеева
Издание о саморазвитии и здоровье Reminder «ограничит активность», а его издатель займётся онлайн-курсами Статьи редакции

«Построить бизнес, увы, у меня не получилось», — сказал Максим Кашулинский.

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