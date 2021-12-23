Издание о саморазвитии и здоровье Reminder «ограничит активность», а его издатель займётся онлайн-курсами Статьи редакции
«Построить бизнес, увы, у меня не получилось», — сказал Максим Кашулинский.
Издатель проекта Михаил Кашулинский сообщил в Facebook, что «пришлось ограничить активность Reminder». На вопрос vc.ru, закрывается издание полностью или работу приостанавливает только его сайт, он на момент публикации заметки не ответил.
«Создание контента — дело недешёвое, построить бизнес вокруг этого, увы, у меня не получилось», — написал он.
При этом сохранится весь архив материалов издания, а также продолжит работу Telegram-канал Daily Reminder.
Сам Кашулинский продолжит работу в «Актион Университете» — проекте группы «Актион».
- О запуске издания о здоровье и саморазвитии без рекламы Reminder в феврале 2020 года объявили сооснователи Skyeng Георгий Соловьёв и Харитон Матвеев. До этого проект работал в виде блога на Medium. Издателем и соучредителем проекта выступил бывший главный редактор Republic и Forbes Максим Кашулинский.
Читал издание с момента основания… жаль, конечно, что на хорошем деле не получается заработать( успехов ребятам в будущем!
Только я захотел саморазвиться и самооздоровиться, как они «ограничивают активность». ((
Невосполнимая потеря.
Один из немногих сайтов рунета, на котором я читаю абсолютно все материалы. Искренне жаль, что на такой хорошей и полезной теме не получилось построить прибыльный бизнес.
Инфоцыгане со ставками и прочим мусором гоняют на Ламбах, а те, кто делал действительно качественный контент, идут на дно. Интернет отлично показывает примитивность и тупость человека.
Издатель проекта Михаил Кашулинский
Максим же.
«Построить бизнес, увы, у меня не получилось», — сказал Максим Кашулинский.
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