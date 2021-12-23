Showtime снял сериал об истории Uber с Джозефом Гордоном-Левиттом в роли экс-главы компании Статьи редакции
Первая серия выйдет 27 февраля 2022 года.
Канал Showtime опубликовал первый тизер сериала Super Pumped: The Battle For Uber о сооснователе и бывшем гендиректоре компании Трэвисе Каланике и громких скандалах, связанных с сервисом.
Сериал снят по книге журналиста New York Times Майка Айзека об истории Uber с 2009 года, в том числе о слежке за водителями и домогательствах в компании.
Над проектом работали Брайан Коппельман и Дэвид Левиен, соавторы сериала «Миллиарды».
- Трэвис Каланик ушёл с поста гендиректора Uber в июне 2017 года после серии скандалов. В декабре The Wall Street Journal писала, что с начала ноября 2019 года Каланик продал более чем 90% своей доли в компании за $2,5 млрд.
- В марте 2018 года Каланик купил контроль в CloudKitchens за $150 млн, в 2019 году стартап привлёк $400 млн от Фонда национального благосостояния Саудовской Аравии c оценкой в $5 млрд.
- В конце 2019 года Каланик покинул совет директоров Uber.
- Майк Айзек впервые рассказал о работе над сериалом об Uber в октябре 2019 года.
Во втором сезоне, наверное, будет баттл с Didi в Китае, а в третьем - противостояние с ЯТ.:) А чё, неплохой такой сериальчик.:)))
Надеюсь получится годный сериал, ждём
Почему у нас не снимают сериал об истории Пятерочки или, там, Магнита?)))
Почему это не снимают?
Потому, что власти жрут икорочку, а качество в пятёрочке.
А почему, талантливые люди в большинстве случаях любят авантюру?🤣
«Они не соблюдают правила. Они смеются над устоями. Их можно цитировать, спорить с ними, прославлять или проклинать их. Но только игнорировать их — невозможно»
И всегда остаются детьми непоседами.😊
Удивительно как в сегодняшней пролетарско-большевистской Америке мог появиться такой предприниматель как Каланик! Чувак буквально будто из конца 19 века прибыл к нам. И странно, что его там не уничтожили, не подвергли остракизму. Великолепно.
История и харизма явно заслуживала полнометражки, поболее чем Цукерберг, да и дисрапт не меньше Фейсбука, ФБ к тому моменту уже был вторичен.
В 5, 50 и 500 словах о том, как голосовой помощник Алиса оставила роль ассистента и впервые стала автором художественной выставки в рамках проекта SOLARIS в Музее Москвы.
22 декабря умер Дмитрий Зимин, основатель «Вымпелкома», филантроп и учёный. Что он думал о создании компании, просветительстве и молодых предпринимателях — в его цитатах.
Yota проанализировала мобильный трафик пользователей в 2021 году. Суммарно с января по ноябрь клиенты проговорили на 8% больше минут, чем в 2019 году. Если же сравнивать с результатами 2020 года, тренд будет отрицательным: потребление голосового трафика снизилось на 5%. Падает как входящий, так и исходящий голосовой трафик. Однако исходящих…
Пользователям Авито стала доступна двухфакторная аутентификация: теперь в личном кабинете можно установить защиту входа с помощью кода из смс или пуш-уведомлений. Его использование помогает дополнительно обезопасить аккаунт. При этом, новый функционал не осложняет вход на платформу.
Как я придумала и выпустила настольную игру Холивар без опыта, издательства, своего медиа или блога, краудфандинга, на свои деньги.
В 1996 году программист Брюстер Кейл придумал сервис, чтобы сохранять веб-страницы. Он не принёс ни цента, но хранит в себе около 700 млрд сайтов, книг, игр и фильмов. Откуда идея и с какими проблемами Кейл столкнулся — в пересказе TechRadar.
22.12.21
День начался как обычно со звонка "службы безопасности". Заявка на смену финансового номера бла-бла-бла идите далеко. Только дальше все пошло не по плану. Приходит пуш от тинькова "карта заблокирована".
Звоню в банк. Получаю ответ, что сам заблокировал по причине мошенничества. Естественно, я этого не делал. Пара вопросов и блок…
Очевидных ответов множество: чтобы больше покупали, чтобы поддержать имидж, узнаваемость и позицию top-of-mind, такова судьба всех крупных брендов, помноженная на стремление маркетологов и рекламных агентств продемонстрировать креативность и накачать собственную капитализацию…
Евгений Мацюк, Google Developer Expert (GDE) по направлению Android, по просьбе «Лаборатории Касперского» поделился своим опытом и рассказал, как стать GDE, что это дает разработчику и при чем тут статьи и выступления.