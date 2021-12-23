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Медиа
Маша Цепелева

Showtime снял сериал об истории Uber с Джозефом Гордоном-Левиттом в роли экс-главы компании Статьи редакции

Первая серия выйдет 27 февраля 2022 года.

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830 просмотров

Канал Showtime опубликовал первый тизер сериала Super Pumped: The Battle For Uber о сооснователе и бывшем гендиректоре компании Трэвисе Каланике и громких скандалах, связанных с сервисом.

Тизер Super Pumped: The Battle For Uber

Сериал снят по книге журналиста New York Times Майка Айзека об истории Uber с 2009 года, в том числе о слежке за водителями и домогательствах в компании.

Над проектом работали Брайан Коппельман и Дэвид Левиен, соавторы сериала «Миллиарды».

Сезон рассказывает историю Трэвиса Каланика, энергичного гендиректора Uber (который в конечном итоге был свергнут после переворота в совете директоров) и его бурных отношений со своим наставником, техасским венчурным инвестором Биллом Герли. Ума Турман играет Арианну Хаффингтон, сооснователя The Huffington Post, которая была членом совета директоров Uber.

Поучительная история Uber показывает внутреннюю и внешнюю борьбу, чреватую непредсказуемыми последствиями.

Showtime
Джозеф Гордон-Левитт в роли Трэвиса Каланика
  • Трэвис Каланик ушёл с поста гендиректора Uber в июне 2017 года после серии скандалов. В декабре The Wall Street Journal писала, что с начала ноября 2019 года Каланик продал более чем 90% своей доли в компании за $2,5 млрд.
  • В марте 2018 года Каланик купил контроль в CloudKitchens за $150 млн, в 2019 году стартап привлёк $400 млн от Фонда национального благосостояния Саудовской Аравии c оценкой в $5 млрд.
  • В конце 2019 года Каланик покинул совет директоров Uber.
  • Майк Айзек впервые рассказал о работе над сериалом об Uber в октябре 2019 года.

#новость #uber #каланик

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10 комментариев
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Vladimir Ponomarev

Во втором сезоне, наверное, будет баттл с Didi в Китае, а в третьем - противостояние с ЯТ.:) А чё, неплохой такой сериальчик.:)))

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Raimond Vladimirov

Надеюсь получится годный сериал, ждём

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Alex

Почему у нас не снимают сериал об истории Пятерочки или, там, Магнита?)))

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Сергей Паршинцев Parshintsev Sergey

Почему это не снимают?

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Илья Попов

Потому, что власти жрут икорочку, а качество в пятёрочке.

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Илья Попов

А почему, талантливые люди в большинстве случаях любят авантюру?🤣

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Denis Bystruev

«Они не соблюдают правила. Они смеются над устоями. Их можно цитировать, спорить с ними, прославлять или проклинать их. Но только игнорировать их — невозможно»

Think Different
«Think Different» (с англ. — «Думай иначе», «Думай иное») — рекламный слоган компании Apple Inc…
ru.wikipedia.org
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Илья Попов

И всегда остаются детьми непоседами.😊

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Влюбленный шмель

Вечно у него какие-то роли непонятные

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Ware Wow

Удивительно как в сегодняшней пролетарско-большевистской Америке мог появиться такой предприниматель как Каланик! Чувак буквально будто из конца 19 века прибыл к нам. И странно, что его там не уничтожили, не подвергли остракизму. Великолепно.

История и харизма явно заслуживала полнометражки, поболее чем Цукерберг, да и дисрапт не меньше Фейсбука, ФБ к тому моменту уже был вторичен.

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