Претензия по качеству обслуживания Тинькофффф

22.12.21

День начался как обычно со звонка "службы безопасности". Заявка на смену финансового номера бла-бла-бла идите далеко. Только дальше все пошло не по плану. Приходит пуш от тинькова "карта заблокирована".

Звоню в банк. Получаю ответ, что сам заблокировал по причине мошенничества. Естественно, я этого не делал. Пара вопросов и блок…