Музыка в кино звучит в самых разных сценах, и у нее есть особенности, которые не слышны нашему уху: например, композиции в фильмах могут быть немного замедлены или ускорены, сами треки могут звучать тише, чем речь героев. Специально для распознавания музыки в видеоконтенте мы улучшили технологию, которая уже работает в «Яндекс.Музыке».