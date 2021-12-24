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Медиа
TJ

«Кинопоиск» научился распознавать музыку, которая играет в фильмах и сериалах Статьи редакции

Название песни и исполнителя будут отображаться в интерфейсе плеера.

27
1412 просмотров

Трек можно сохранять в специальный плейлист «Яндекс.Музыки», объявила компания.

По словам разработчиков, технология может распознать как инструментальную музыку, так и песни, которые играют фоном. Добавлять треки в плейлист можно и на телевизоре — в приложении для Smart TV появился раздел с музыкой.

Музыка в кино звучит в самых разных сценах, и у нее есть особенности, которые не слышны нашему уху: например, композиции в фильмах могут быть немного замедлены или ускорены, сами треки могут звучать тише, чем речь героев. Специально для распознавания музыки в видеоконтенте мы улучшили технологию, которая уже работает в «Яндекс.Музыке».

Анатолий Старостин
руководитель службы развития технологий в медиасервисах «Яндекса»

Распознавание начнёт работать с 10:00 мск 24 декабря в приложениях для Smart TV и Android TV, в мобильных приложениях на iOS и Android и в веб-версии «Кинопоиска».

  • С 2019 года Кинопоиск» распознаёт лица персонажей в фильмах и сериалах и сообщает, какие актёры их играют.

#новость #кинопоиск

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27 комментариев
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Блаженный огонь

Прикрутить Shazam API дело нехитрое ;)

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2
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Серега

Причём тут Шазам?

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4
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Блаженный огонь

Иду проверенными методами

В «СберЗвуке» появились виртуальные ассистенты…
Распознавать треки умеет и «Яндекс.Музыка».
vc.ru
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–2
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Блаженный огонь

Спасибо Владик!! Это бесценно ))

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–6
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Maxim Petrukhin

Яндекс использует поиск Google. Инфа сотка.

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–2
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Михаил Швец

В яндекс музыке есть своя распознавалка. Кстати ни у кого больше встроенной в мире не встречал.

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Igor Chimbur

Гугл Пиксели умеют уже больше трех лет из "коробки" распознавать музыку, в т.ч. транслируя на AOD. Ассистент и того больше.

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0
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Peter Dmitrienko

Deezer, насколько помню

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Блаженный огонь

Историческая справка:
Изначально, Яндекс музыка использовали решение от SoundHound, потом уже решили копирнуть его своими силами.

Ну может ты и не встречал, а между тем, даже в одноклассниках есть встроенная распознавалка.

«Одноклассники» запустили функцию распознавания…
Пока только для пользователей iOS-приложения с операционной системой iOS 15.
vc.ru
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0
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Vladislav

Соревнование юмористов в комментариях объявляю закрытым.

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7
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Бабка в засаде

Да хрен там мы тока начали ))

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1
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sando

потрясающая фича. вот бы эти кретины из Я научили свое детище еще не спрашивать КАЖДЫЙ раз исполнилось ли мне 18 лет, сделали бы историю просмотров, нормальный интерфейс, убрали бы свой ублюдский логотип из кадра при каждом просмотре и дальше по списку....
почему все к чему прикасается Яндекс становится таким говном(

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Maxim Petrukhin

У меня не спрашивает возраст и логотипа нет. Что я делаю не так?

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8
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sando

телевизор видимо не купил

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0
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Maxim Petrukhin

На телевизоре и смотрю, не на часах же.

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Юрий Белоножкин

не спрашивать КАЖДЫЙ раз исполнилось ли мне 18 лет, сделали бы историю просмотров, нормальный интерфейс, убрали бы свой ублюдский логотип из кадра при каждом просмотре и дальше по списку....
это вы залогинились или нет?

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sando

да на смарт тв

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1
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Чтормит

Чё ты возникаешь, тебе просто 18 нет

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0
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Andrey Vasilev

До того, как сделано у amazon prime (у них типа тривиа есть для сцены, где и актера распознают, и название трека, и краткая информация про персонажа или факт о съемках) далековато, конечно.
Но кинопоиск все равно самый нестыдный и выгодный ру онлайн-кинотеатр сейчас. Остальные отстают еще больше.

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3
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Николай Акулин

Они тоже умеют актеров распознавать

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1
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Андрей Чуринов

Титры читать научились чтоли?

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2
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Fred Han

научился или научили?🪄

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Бабка в засаде

Ок но нахуя? Кому надо зашазамят

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Andrey Vasilev

Тут еще момент в экосистеме и удобстве. Что-то понравилось, ткнул одну кнопку - трек у тебя в яндекс музыке уже добавлен.

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1
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Чит Чат

Классная идея, кстати. Правда, есть OST, но все же...

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1
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Alex D

А куда тыкать на LG tv чтбы показало саундтрек?

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Антон Соколов

А постоянный редирект в SSO и обратно так и не могут убрать. Колхоз, который постоянно напрягает.

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