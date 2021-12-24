«Кинопоиск» научился распознавать музыку, которая играет в фильмах и сериалах Статьи редакции
Название песни и исполнителя будут отображаться в интерфейсе плеера.
Трек можно сохранять в специальный плейлист «Яндекс.Музыки», объявила компания.
По словам разработчиков, технология может распознать как инструментальную музыку, так и песни, которые играют фоном. Добавлять треки в плейлист можно и на телевизоре — в приложении для Smart TV появился раздел с музыкой.
Распознавание начнёт работать с 10:00 мск 24 декабря в приложениях для Smart TV и Android TV, в мобильных приложениях на iOS и Android и в веб-версии «Кинопоиска».
С 2019 года Кинопоиск» распознаёт лица персонажей в фильмах и сериалах и сообщает, какие актёры их играют.
Причём тут Шазам?
Иду проверенными методами
Яндекс использует поиск Google. Инфа сотка.
В яндекс музыке есть своя распознавалка. Кстати ни у кого больше встроенной в мире не встречал.
Гугл Пиксели умеют уже больше трех лет из "коробки" распознавать музыку, в т.ч. транслируя на AOD. Ассистент и того больше.
Deezer, насколько помню
Историческая справка:
Изначально, Яндекс музыка использовали решение от SoundHound, потом уже решили копирнуть его своими силами.
Ну может ты и не встречал, а между тем, даже в одноклассниках есть встроенная распознавалка.
Соревнование юмористов в комментариях объявляю закрытым.
Да хрен там мы тока начали ))
потрясающая фича. вот бы эти кретины из Я научили свое детище еще не спрашивать КАЖДЫЙ раз исполнилось ли мне 18 лет, сделали бы историю просмотров, нормальный интерфейс, убрали бы свой ублюдский логотип из кадра при каждом просмотре и дальше по списку....
почему все к чему прикасается Яндекс становится таким говном(
У меня не спрашивает возраст и логотипа нет. Что я делаю не так?
телевизор видимо не купил
На телевизоре и смотрю, не на часах же.
не спрашивать КАЖДЫЙ раз исполнилось ли мне 18 лет, сделали бы историю просмотров, нормальный интерфейс, убрали бы свой ублюдский логотип из кадра при каждом просмотре и дальше по списку....
это вы залогинились или нет?
да на смарт тв
Чё ты возникаешь, тебе просто 18 нет
До того, как сделано у amazon prime (у них типа тривиа есть для сцены, где и актера распознают, и название трека, и краткая информация про персонажа или факт о съемках) далековато, конечно.
Но кинопоиск все равно самый нестыдный и выгодный ру онлайн-кинотеатр сейчас. Остальные отстают еще больше.
Они тоже умеют актеров распознавать
Титры читать научились чтоли?
научился или научили?🪄
Ок но нахуя? Кому надо зашазамят
Тут еще момент в экосистеме и удобстве. Что-то понравилось, ткнул одну кнопку - трек у тебя в яндекс музыке уже добавлен.
Комментарий удален
Классная идея, кстати. Правда, есть OST, но все же...
А куда тыкать на LG tv чтбы показало саундтрек?
А постоянный редирект в SSO и обратно так и не могут убрать. Колхоз, который постоянно напрягает.
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