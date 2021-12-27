«Яндекс.Дзен» выплатил авторам постов больше 2 млрд рублей в 2021 году Статьи редакции
Ежедневно «Дзеном» пользуются почти 22 млн человек.
- Количество активных блогеров в 2021 году выросло до 50 тысяч, компания объявила итоги на «Дзен-пятнице».
- За полгода блогеры заработали на видео и постах около 150 млн рублей по программе поддержки. Всего «Дзен» выплатил создателям контента 2 млрд рублей. В 2022 году компания планирует удвоить сумму.
- Карточки в ленте с материалами из подписок пользователи лайкают в три раза чаще, на 30% чаще на них переходят. За последний год подписок в «Дзене» стало в два раза больше.
- Количество видео в «Дзене» выросло в пять раз, на просмотр роликов пользователи тратят в полтора раза больше времени, чем на статьи.
- Изменились правила модерации. Теперь те, кто подписан на блогера, увидят в ленте его посты с яркой эмоциональной окраской, которые раньше не рекомендовались.
- Самыми успешными по количеству просмотров стали паркурщик Кирилл Колесников, автоблогер Настя Туман и тренер по акробатике Роман Дорохин. Самые быстрорастущие блогеры — ландшафтный и интерьерный дизайнер Шебби-Шик, кулинарные блогеры Sadfman и Евгения Полевская.
То есть в среднем каждому блогеру заплатили 40 000 руб за год?
Когда чиновники говорят про среднюю зарплату населения, мы ржём над ними.
Но сами точно так же считаем среднюю, да?
Нет данных для расчета медианы. Но цифры копеечные в любом случае.
Спору нет
Но есть те, кто нормально зарабатывает(может человек сто), остальные на подтанцовке
Ну тут у вас не корректно.
Далеко не всем блоггерам интересен именно данный тип монетизации.
Плюс - у всех разная популярность, отличия на несколько порядков
Я думаю там около 99% каналов даже тысячи не заработали.
Не каждому, а каждому активному. Если раскидать на всех, то там наверное ещё меньше на порядок.
Не заплати налоги, а просто поделись
У меня такое ощущение, что Дзен читает только аудитория одноклассников. Я еще ни разу там не встречал хорошего контента.
Представляете читать ОК и Дзен в основном?)
ПОЧЕМУ Я НЕ УХОЖУ ИЗ ДЗЕНА
Просто ты познал забытый секрет старых мастеров.
ЧТОБЫ ЗАРАБОТАТЬ В ДЗЕНЕ НУЖЕН ПРОСТОЙ СОВЕТСКИЙ...
надо всего лишь принимать 2 раза в день....
Лекарство от шизы
ПУТИН
НАКАЗАЛ
ЧИНОВНИКОВ
ЗА
Когда сам это отстой
Вчера буквально жаловались, что Яндекс.Дзен ничего не выплачивает -)
https://vc.ru/claim/339962-yandeks-dzen-obnulyaet-balansy-avtorov
Худшая площадка, отстой полный, показали 2 первых мои статьи, дальше уже начали скрывать, после вообще были забанены моя статья про армяноботов и я сам. Был разблокирован после жалобы в "Кухня Дзена". Удивило большое количество блогов про то как плохо в Азербайджане и Казахстане, и полное отсутствие блогов про нищету и бандитизм в Армении, процветание наркоторгоали, работорговли и проституции в Нагорном Карабахе. При этом без проблем опубликовал статью про армяноботов на сайте Пикабу
Надо тоже начать вести блог на Дзене. Осталось только придумать тему))
Первой попавшейся мысли достаточно)
То есть хваленые прямые выплаты блогерам (не стоимость рекламных интеграций, коммерческих предложений и т.д.) - 150 млн (а не 2 млрд)
Получается, 150 миллионов разделить на 50 тысяч блогеров = 3000 рублей/на одного автора
Не густо
Не очень много.
Цифры без контекста, что смотрят, это просто опыты на мышах.
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