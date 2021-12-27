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Маша Цепелева

«Яндекс.Дзен» выплатил авторам постов больше 2 млрд рублей в 2021 году Статьи редакции

Ежедневно «Дзеном» пользуются почти 22 млн человек.

  • Количество активных блогеров в 2021 году выросло до 50 тысяч, компания объявила итоги на «Дзен-пятнице».
  • За полгода блогеры заработали на видео и постах около 150 млн рублей по программе поддержки. Всего «Дзен» выплатил создателям контента 2 млрд рублей. В 2022 году компания планирует удвоить сумму.
  • Карточки в ленте с материалами из подписок пользователи лайкают в три раза чаще, на 30% чаще на них переходят. За последний год подписок в «Дзене» стало в два раза больше.
  • Количество видео в «Дзене» выросло в пять раз, на просмотр роликов пользователи тратят в полтора раза больше времени, чем на статьи.
  • Изменились правила модерации. Теперь те, кто подписан на блогера, увидят в ленте его посты с яркой эмоциональной окраской, которые раньше не рекомендовались.
  • Самыми успешными по количеству просмотров стали паркурщик Кирилл Колесников, автоблогер Настя Туман и тренер по акробатике Роман Дорохин. Самые быстрорастущие блогеры — ландшафтный и интерьерный дизайнер Шебби-Шик, кулинарные блогеры Sadfman и Евгения Полевская.

#новость #яндексдзен

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Артем Акулов

То есть в среднем каждому блогеру заплатили 40 000 руб за год?

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умный человек

Когда чиновники говорят про среднюю зарплату населения, мы ржём над ними.
Но сами точно так же считаем среднюю, да?

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4
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Артем Акулов

Нет данных для расчета медианы. Но цифры копеечные в любом случае.

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2
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умный человек

Спору нет
Но есть те, кто нормально зарабатывает(может человек сто), остальные на подтанцовке

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2
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Дмитрий Малахов

Ну тут у вас не корректно.
Далеко не всем блоггерам интересен именно данный тип монетизации.
Плюс - у всех разная популярность, отличия на несколько порядков

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1
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Виктор Якунин

Я думаю там около 99% каналов даже тысячи не заработали.

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3
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Семен Переделкин

Не каждому, а каждому активному. Если раскидать на всех, то там наверное ещё меньше на порядок.

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1
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Смертельный динозавр

Не Дзен, а рекламодатели. Дзен выплатил часть их бабла, так что он не заплатил, а поделился.

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8
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умный человек

Не заплати налоги, а просто поделись

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Stanislav

У меня такое ощущение, что Дзен читает только аудитория одноклассников. Я еще ни разу там не встречал хорошего контента.

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5
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Sergey Ontime

Представляете читать ОК и Дзен в основном?)

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1
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ivan krapivin

ПОЧЕМУ Я НЕ УХОЖУ ИЗ ДЗЕНА

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4
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Виктор Якунин

Просто ты познал забытый секрет старых мастеров.

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3
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ivan krapivin

ЧТОБЫ ЗАРАБОТАТЬ В ДЗЕНЕ НУЖЕН ПРОСТОЙ СОВЕТСКИЙ...

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8
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Valeratal Val

надо всего лишь принимать 2 раза в день....

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1
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Наим Алиев

Лекарство от шизы

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6
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Роман Александров

ПУТИН

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–1
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Роман Александров

НАКАЗАЛ

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–1
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Роман Александров

ЧИНОВНИКОВ

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–1
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Роман Александров

ЗА

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–1
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Юрий Белоножкин

Когда сам это отстой

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Dark Falcon

Вчера буквально жаловались, что Яндекс.Дзен ничего не выплачивает -)
https://vc.ru/claim/339962-yandeks-dzen-obnulyaet-balansy-avtorov

Яндекс дзен обнуляет балансы авторов — Приёмная…
Не хочется забивать vc очередной жалобой. Наоборот цель предостеречь от работы с платформой. А…
vc.ru
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2
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Смертельный динозавр

Удивил жену. Чтобы заработать 2 миллиарда нужно просто...

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2
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Шамиль Джанболатов

Худшая площадка, отстой полный, показали 2 первых мои статьи, дальше уже начали скрывать, после вообще были забанены моя статья про армяноботов и я сам. Был разблокирован после жалобы в "Кухня Дзена". Удивило большое количество блогов про то как плохо в Азербайджане и Казахстане, и полное отсутствие блогов про нищету и бандитизм в Армении, процветание наркоторгоали, работорговли и проституции в Нагорном Карабахе. При этом без проблем опубликовал статью про армяноботов на сайте Пикабу

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Вера Степаненко

Надо тоже начать вести блог на Дзене. Осталось только придумать тему))

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Sergey Ontime

Первой попавшейся мысли достаточно)

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Евгений Лавровский

То есть хваленые прямые выплаты блогерам (не стоимость рекламных интеграций, коммерческих предложений и т.д.) - 150 млн (а не 2 млрд)
Получается, 150 миллионов разделить на 50 тысяч блогеров = 3000 рублей/на одного автора

Не густо

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Алексей Никитенко

Не очень много.

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Sergey Ontime

Цифры без контекста, что смотрят, это просто опыты на мышах.

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