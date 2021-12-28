Предсказание количества лайков у комментария в YouTube

Наверняка у каждого хотя бы раз было такое желание, чтоб написать комментарий и получить массу лайков за него. Как никак, человек - существо социальное и одобрение этого самого социума порой очень хочется. Но тут возникает вопрос: а что нужно написать, чтобы получить максимальное количество лайков? И для этого можно использовать машинное…