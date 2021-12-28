Okko сменит руководителя — вместо Максима Евдокимова им станет замглавы «Сберинтертеймента» Сергей Шишкин Статьи редакции
Маским Евдокимов руководил компанией меньше года.
- Евдокимов принял решение уйти из Okko для развития собственных проектов, пишет РБК.
- Вместо него назначен Сергей Шишкин, который будет совмещать управление стриминговым сервисом с должностью заместителя гендиректора «Сберинтертеймента».
- До «Сбера» Шишкин работал в ведущих медиахолдингах России, в том числе «СТС Медиа», «Видео Интернешнл» и «Газпром Медиа», а также был управляющим директором субхолдинга «ГПМ Развлекательное телевидение». С января 2021 года он курирует основные развлекательные активы «Сбера».
- Максим Евдокимов возглавлял Okko с января 2021 года. По собственным данным сервиса, за это время количество пользователей достигло 4,5 млн, а индекс лояльности клиентов вырос на 35%. Кроме этого, компания заключила контракты для производства контента с «Первым каналом», компанией Александра Роднянского «Нон-Стоп Продакшн» и «Союзмультфильмом».
- До прихода в Okko Евдокимов занимал позицию вице-президента и руководителя дирекции по развитию экосистемы физических лиц «Сбербанка» и возглавлял команду, которая разрабатывала «СберПрайм». Перед этим был вице-президентом и руководителем направления мобильных сервисов «Тинькофф».
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