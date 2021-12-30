«Яндекс» и «Ростелеком» запустили «Канал НХЛ» для ТВ и видеосервисов Статьи редакции
До оформления лицензий телеканал будет работать в видеосервисе Wink, «Яндекс.Спорте» и в разделе телеканалов на «Кинопоиске».
- «Канал НХЛ» начал работу 30 декабря, сообщили «Ведомостям» представители компаний. Он будет транслировать матчи НХЛ круглосуточно в прямом эфире и в записи, аналитические программы, интервью с хоккеистами и другое.
- Пользователи привыкли смотреть спорт с околоспортивным контентом, а не просто трансляции, объяснил сделку изданию представитель «Яндекса».
- Пока не оформлены лицензии для ТВ-вещания, телеканал будет работать в видеосервисе Wink, «Яндекс.Спорте» и в разделе телеканалов на «Кинопоиске». После «Ростелеком» планирует включить канал в свой пакет платного ТВ, и, возможно, предложит его другим операторам.
- После получения лицензий на телеканале появится реклама, доходы партнеры будут делить между собой, но в какой пропорции, в «Ростелекоме» и «Яндексе» не раскрыли.
- «Яндекс» владеет эксклюзивными правами на показ матчей «Национальной хоккейной лиги» в России с 2019 года, источники «Ведомостей» оценили сделку в $2 млн за сезон. В январе 2021 года «Яндекс» договорился с Wink о совместном использовании этих прав.
- Договор «Яндекса» с НХЛ завершится в июне 2022 года, компания ведёт переговоры о продолжении сотрудничества, рассказал изданию источник на рынке спортивных прав. Предложения Лиге поступают от «Матч ТВ» и других крупных компаний, добавил он. В «Яндексе» не стали комментировать информацию о сроках лицензии.
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