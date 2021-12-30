Облака, облака… Доступно ли незрячим хранение данных в них?

Инклюзивный проект Everland провел второй этап проверки сайтов и мобильных приложений компаний в различных сферах услуг на доступность для незрячих пользователей. Важно, чтобы информация на онлайн-сервисах была доступна для специальных озвучивающих программ (скринридеров), а также, в случае с сайтами, можно было перемещаться по разделам с помощью…